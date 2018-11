La deliciosa cocina canaria: siempre informal y ambiciosa

Comienza el mes de noviembre, mes en el que se celebra Acción de Gracias. Como brillantemente contaba aquí Jaime Rubio, los productos de las islas estuvieron en el primer día de Acción de Gracias. Que fue una celebración española, no británica.

En su «Diccionario de Historia Natural» Viera y Clavijo relata el éxito que tuvo en el imperio lusitano, Hispanoamérica y la América anglosajona nuestro suave malvasía. Generó estragos en Europa y, sobre todo, en Inglaterra. Los productos canarios que se emplean en las cocinas de las islas tienen mucha historia.

Muelle Viejo y Enogastronómico en noviembre

El Restaurante Muelle Viejo de Alcalá (Guía de Isora, Tenerife) dedicará el mes de noviembre a la realización de unas jornadas enogastronómicas con las que, a buen seguro, deleitarán a todos sus clientes.

Todos los viernes de este mes contarán con la presencia del bodeguero, enólogo o responsable de cada bodega canaria representada en su carta de vinos para que los presente personalmente y poder disfrutar así de un maridaje con pequeños bocados elaborados por el equipo de cocina de Muelle Viejo expresamente para la ocasión.

De esta manera, desfilarán por el Muelle de Alcalá, y por este orden, los enólogos de las Bodegas Tajinaste (DO Orotava e Islas Canarias), Altos de Trevejos (DO Abona), Viñátigo (DO Ycoden Daute Isora e Islas Canarias) y Tempus (DO Valle de Güimar).