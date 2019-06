Crece en Canarias las rupturas de familias, despidos e impagos de hipotecas

R.L.P. @ABC_Canarias Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 12/06/2019 12:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Canarias ha encabezado las rupturas matrimoniales en España al registrar una tasa de 6,9 por cada 10.000 habitantes en el primer trimestre del año. Los divorcios y separaciones en las islas alcanzaron los 1.491, de los que 1.433 fueron divorcios y 58 separaciones, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El importe medio de las hipotecas en Canarias alcanzó los 95.158 euros en el primer trimestre del año, el octavo más bajo en el conjunto de las comunidades autónomas españolas, lo que supone un descenso del 6,42 por ciento con respecto al cierre de 2018.

Los Juzgados de Canarias recibieron durante el primer trimestre del año 2.424 demandas por despido, un 20,9 por ciento más que en el mismo periodo de 2018, y tramitaron 298 desahucios de viviendas por impago de hipotecas, un 5,3 por ciento más. Estos son algunos de losa datos más destacados del informe trimestral que publica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el impacto de la crisis en los juzgados.

Por provincias, Las Palmas acusó un incremento de los despidos del 22,8 por ciento (1.499 demandas frente a las 1.221 del primer trimestre de 2018) y Santa Cruz de Tenerife un aumento del 17,9% (935 demandas entre enero y marzo de 2019 frente a las 793 cursadas en el mismo periodo de 2017).

Impagos

En lo que se refiere a despidos colectivos (expedientes de regulación de empleo)i, el archipiélago sólo registró un caso el pasado invierno, frente a los dos que se dieron en el mismo trimestre de 2018.

Los datos referidos a concursos de acreedores recopilados por el órgano de gobierno de los jueces desvelan que en el primer trimestre de 2019 se presentaron 41 casos (un 3,6% menos que en el mismo periodo de 2018).

En cuanto a los lanzamientos por impago de hipotecas, en las islas se practicaron entre enero y marzo de este año 298, un 5,3% más que en el mismo periodo de 2018, cuando se vivieron 283 casos. Por provincias, fueron 155 en Las Palmas (un 38,4 % más que en el mismo periodo del año anterior, 112) y 143 en Santa Cruz de Tenerife, un 16,4 % menos que en el invierno anterior (171).

Casas

Este importe medio canario supone 31.092 euros menos que la media nacional, que se sitúa en los 126.250 euros, según recoge el Colegio de Registradores de España en la estadística inmobiliaria correspondiente al reciente periodo enero-marzo.

En Canarias, más de la mitad de los créditos hipotecarios suscritos son a tipo variable (59,98 %), el noveno porcentaje más bajo en el conjunto de las Comunidades Autónomas, seguido por País Vasco (73,9 %) y Madrid (70,9 %).

Divorcios

Salvo en el número de nulidades, que bajaron de tres en el primer trimestre del año 2018 a dos, Canarias aumenta sus cifras en todos los apartados estadísticos: separaciones, divorcios, modificación de medidas; y guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales.

A este respecto, las cifras de Canarias son las siguientes: las separaciones no consensuadas pasaron de 16 a 19 (+18,8 %); las separaciones consensuadas, de 26 a 39 (+ 50 %); los divorcios no consensuados de 617 a 649 (+ 5,2 %); los divorcios consensuados, de 754 a 784 (+ 4 %); la modificación de medidas consensuadas, de 162 a 189 (+ 16,7 %); la modificación de medidas no consensuadas, de 504 a 517 (+ 2,6 %); la guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, no consensuados, de 499 a 578 (+ 15,8 %); y la guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, consensuados, de 384 a 445 (+ 15,9 %)