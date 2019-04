El caos financiero de Podemos en Canarias, al juzgado

La dirección de Podemos ha liquidado al candidato que encabezaba la lista del partido morado en Fuerteventura para las elecciones regionales de mayo, Andrés Briansó, tras una denuncia ante las autoridades judicialesformulada por una consejera electa del partido morado en la isla. Peixoto acusa a Briansó de haber movido 60.000 euros anuales de la formación sin control alguno. Es decir: «casi 240.000 euros» en una legislatura.

Silvia Peixoto, integrante nacional del Círculo Animalista de Podemos, ha denunciado este miércoles que «casi 240.000 euros se han fundido los dos feministas de Podemos Fuerteventura y yo poniendo dinero de mi bolsillo para pagar abogados. Estos mamones no sabemos en qué se lo están gastando», afirmó. Denuncia que se siente víctima de una «psicopatía institucional» por parte de Coalición Canaria y Podemos.

Precisamente, tras esta denuncia, Podemos ha colocado a un historiador procedente de Coalición Canaria (CC) llamado Carmelo Torres por orden de su secretaria general en las islas, Santana Perera. Peixoto afirma que lleva desde 2017 soportando una campaña de asesinato de imagen por la dirección de Podemos en Canarias, que no ha frenado los ataques que lideraría Briansó.

Andrés Briansó, cuyo puesto vía primarias estaba en fase de auditoría por presunta alteración de votos, pasa a ser «número dos» para los comicios del 26 de mayo al Parlamento de Canarias en detrimento de la candidata, Carmen Sánchez Ruano, que teóricamente ganó el proceso. Briansó es un exapoderado de la unidad de grandes patrimonios privados de Caja de Ahorros de Mediterráeo (CAM) y, desde 2015, alto cargo de Podemos en Fuertevetura.

Peixoto afirma que no sabe en qué se han gastado el dinero público aportado por el Cabildo sus dos compañeros de partido, Andrés Briansó y Gustavo García, y apunta que se trata de un hecho que va en contra de los estatutos de Podemos y de la legalidad vigente.

Acusa a los dos consejeros de la formación morada de tener «secuestrado» el presupuesto y de hacer «uso exclusivo para ellos y excluyente para ella» de la dotación económica que el Cabildo pone a disposición del grupo político Podemos en el Cabildo de Fuerteventura.

La denunciante: «Hay gastos fuera de control»

La consejera del Cabildo de Fuerteventura, Silvia Peixoto, denunció este mes de abril la situación de «descontrol» de Podemos en Canarias ante la «falta de transparencia» en el gasto de la dotación económica que, procedente de dinero público, recibe el grupo político Podemos Fuerteventura en el Cabildo Insular. Peixoto acusa a Podemos de no justificar 60.000 euros de gasto en el Cabildo de Fuerteventura.

La consejera insular ha asegurado a ABC que ha solicitado de manera «reiterada» a su partido -«y de la misma manera se le ha negado»- la justificación del uso de los fondos públicos que el Cabildo de Fuerteventura pone a disposición de su grupo político. Añade que el departamento de Intervención de la Corporación insular sostiene que no han sido justificados convenientemente los cerca de 60.000 euros anuales que el Cabildo pone a disposición de Podemos.

Reglamento

Silvia Peixoto señala que, según el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Cabildo de Fuerteventura, en su artículo 73.3 dispone que la dotación económica no se puede destinar a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, y recuerda la consejera que el Cabildo dota a Podemos Fuerteventura de una oficina «totalmente gratuita» que cuenta con conexión a internet y mobiliario necesario para las reuniones del grupo y para la correcta atención a los ciudadanos.

Peixoto añade que en una reunión mantenida en junio de 2018, Andrés Briansó le demanda la firma de un presupuesto que define como «previsión de gasto», en el que figura la firma de los dos consejeros y en el que aparecen presuntos salarios a Grupo Parlamentario, e insiste en que el ROFCIF establece expresamente en su artículo 73.3 que la dotación económica podrá destinarse al pago de retribuciones del personal específico para la realización de las tareas exclusivas del grupo político.

Audiencia de Cuentas

La consejera de la oposición se ha dirigido a la Audiencia de Cuentas para poner en conocimiento estos hechos, considerando este órgano que es al Tribunal de Cuentas y al Comisionado de Transparencia y acceso a la Información Pública a quienes debe dirigirse esta reclamación. Destaca, además, que en la web del partido sólo aparece reflejada la cantidad de 7,29 euros correspondientes a los gastos de Podemos Fuerteventura en el año 2017.

Peixoto: «Lo mío lo pago de mi bolsillo, yo no cobro»

Silvia Peixoto considera que este hecho es «un insulto a los miles de personas que confian en su día en Podemos, esperando que su dirección fuera ejemplar en rendición de cuentas del dinero público». Silvia Peixoto lamenta que no le haya quedado más remedio que denunciar estos hechos ante el Comité de Garantías del partido, sin que haya recibido ningún tipo de respuesta hasta el momento.

Ha denunciado tanto a los responsables en Fuerteventura Andrés Briansó y Gustavo García, como a Noemí Santana, dado que acumula los cargos de Transparencia y Finanzas junto con el de secretaria general. Igualmente, ha solicitado al Órgano de Garantías que dé traslado de toda la información de la que dispongan a Fiscalía por si pudiera tratarse de una infracción o un presunto hecho ilícito.

Peixoto ha anunciado su abandono de Podemos por no cumplir con sus propios estatutos y se desvincula de las cuentas de Podemos Fuerteventura, de las que, tal y como asegura, no ha participado «ni en su ejecución ni en su presupuestación». Además, afirma que no percibe sueldo por su labor como consejera de la oposición al no estar liberada y advierte de que todos los gastos derivados de su actividad política los está poniendo de su bolsillo.