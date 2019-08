Incendio de Gran Canaria Anacleto Quintana, afectado por el incendio de Gran Canaria: «Los animales, todos contentos» Los ganaderos afectados por el incendio de Gran Canaria, prioridad en el regreso

El incendio forestal de Gran Canaria, que ha afectado a unas 10.000 hectáreas en un perímetro de 112 kilómetros, se encuentra en fase de estabilización y ya han podido regresar a sus viviendas unas tres mil personas evacuadas. Tienen prioridad los ganaderos y agriocultores.

Lo que sigue ardiendo es el pinar de Tamadaba, aunque, según el técnico Federico Grillo, el fuego ha respetado la arboleda y el nivel de gravedad es menor del previsto al no haberle atacado un fuego de alta intensidad.

Anacleto Quintana, desde el Cruce de Ayacata, dijo a TV Canaria, «desde que me vieron me estaban llamando, se quedaron contento». «Los animales no tienen nombre pero tienen mucho temperamento». «Soy mitad de Valleseco por los Guerra y mitad de Tejeda por los Quintana», recordó.

El ganadero afirmó desde el Cruce de Ayacata, natural del barrio del Juncal, dijo que «llevamos dos días más frescos, tuvimos cuatro días muy fuerte, pero ya se puede vivir».

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles que su partido presentará una iniciativa parlamentaria para declarar zona especialmente afectada la cumbre de Gran Canaria y para que las ayudas puedan llegar cuanto antes para paliar los daños y prevenir nuevos incendios.

Pablo Casado ha abogado también por analizar la prisión permanente revisable para los delitos de «terrorismo ambiental» que generan «los pirómanos que causan muertes o estragos».

El líder del PP, que se ha posicionado a favor de incrementar estas penas en el Código Penal, ha enviado un mensaje de aliento a los vecinos desalojados por el incendio declarado el sábado en Gran Canaria que, según ha dicho, están preocupados por llegar a sus casas sin saber cómo las van a encontrar.

Casado, que ha celebrado que por fin hayan llegado «buenas noticias» sobre la estabilización del incendio, ha lamentado que el fuego de Gran Canaria se haya convertido en uno de los más graves de toda la historia del archipiélago y el peor que se ha registrado este año en España.