La última censura en TV3: cortan el discurso de una mujer que pide la dimisión del conseller Buch Los realizadores de TV3 pincharon otra cámara para que no se viera como le quitaban la palabra a una ciudadana que pedía el cese del responsable de Interior de la Generalitat



En cuestión de segundos, con la mayor naturalidad posible y con la ayuda de TV3. Así fue como la Generalitat sacó ayer del escenario a una ciudadana catalana que estaba siendo crítica con el conseller de Interior, Miquel Buch.

La mujer, que se encontraba dando un discurso en el marco de los del primer aniversario del referéndum ilegal del 1-O, alzó la voz y en castellano expresó algo que no gustó a la cúpula del ente público de Cataluña. «Pedimos al dimisión del señor conseller...», intentó finalizar la ponente. Pero no pudo. Sorprendentemente, en este momento los realizadores del programa «Tot es mou» cambiaron de imagen cortándo en seco su discurso. Ella no pudo ni acabar la frase... y de golpe desapareció de la escena.

La cámara saltó a enfocar a Quim Torra y al presidente del Parlament, Roger Torrent, que escuchaban atentamente el acto. Unas tomas recurso que les servieron a los organizadores para sacar del atril a la ponente crítica con el Govern. Y así, cuando vuelven a enfocar el escenario ya es otra ciudadana quien ha tomado la palabra.

Los organizadores del evento y TV3 sólo necesitaron ocho segundos para censurar el discurso de la mujer que pedía el cese de Buch. Una situación que no pasó desapercibida y que fue criticada por muchos espectadores del programa a través de la redes sociales. Un nuevo ejemplo que se añade a la lista de manipulación y propaganda de la que se acusa a la televisión pública catalana y al sececionismo.