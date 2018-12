La tesis copiada de Pedro Sánchez, y otras exclusivas desveladas por ABC en 2018

1. España

Tras los escándolos en torno a la formación universitaria de Cristina Cifuentes, Pablo Casado o la exministra Carmen Montón, ABC desveló el pasado mes de septiembre los plagios y errores de la tesis del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez.

La información de Javier Chicote detallaba, a fondo, la copia que Sánchez había realizado en su tesis tanto a otros autores, como a informes oficiales como a sí mismo. Sánchez copió párrafos enteros de otros autores publicados años antes, como, por ejemplo, los economistas Julio Cerviño y Jaime Rivera, profesores de la Universidad Carlos III de Madrid.

También incluyó contenido de informes oficiales sin entrecomillar, incluida una presentación en Powerpoint del Ministerio de Industria de Miguel Sebastián. Y, además, cometió autoplagio o contenido duplicado, al insertar en su tesis, sin cita alguna, dos artículos que había publicado meses antes en revistas científicas junto a otro profesor.

Las irregularidades también afectan al libro de la tesis, en el que el presidente plagió en su libro 161 líneas con 1.651 palabras de seis textos ajenos y sin ningún tipo de cita.

La polémica llegó a salpicar a Plagscan, una de las herramientas contra el plagio que La Moncloa utilizó para analizar la tesis doctoral de Pedro Sánchez. La empresa alemana emitió un comunicado para explicar el Gobierno empleó distintos filtros para maquillar el resultado del examen que realizó sobre el texto del presidente del Gobierno. En la misiva, esta empresa alemana explica que, después de llevar a cabo un análisis de la tesis doctoral colgada por Sánchez en Teseo, la base de datos del Ministerio de Educación y Cultura, obtiene un resultado del 21 % de coincidencia de propiedad intelectual, muy superior al 0,96% que proclamó el Gobierno.

La sociedad instrumental de Calviño

Otra de las exclusivas de ABC, que también firma Javier Chicote, salpica de forma directa a la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño. Según la información publicada, la titular de Economía utilizó una sociedad instrumental y dos testaferros para adquirir su vivienda en el barrio madrileño de Mirasierra.

Para ello, Calviño y su esposo, crearon una sociedad llamada Aldael Consultores, en el año 2000, para realizar la operación inmobiliaria y que actualmente contabiliza activos por valor de 1,6 millones de euros. Una sociedad instrumental que no aparece en su declaración de bienes.

2. Deportes

La Fundación Messi cobró más de 10 millones de euros sin declararlos. La Fundación Leo Messi creó un entramado para ocultar ingresos millonarios de sus patrocinadores que no son declarados y que, por lo tanto, no se puede acreditar que hayan terminado en proyectos sociales de ayuda a niños con problemas, el fin para el que se constituyó la ONG. Según la abundante documentación y testimonios de fuentes implicadas que fueron recabados por ABC, entre los años 2007 y 2015, la fundación enmascaró una buena parte de su facturación, no declarando ante los organismos competentes de España y Argentina al menos diez millones de euros.

La estructura empleada comenzó en 2007, cuando arrancaron las actividades de la Fundación Privada Leo Messi en Barcelona. En mayo de 2009, Messi y su padre, Jorge Horacio, crearon una delegación en Rosario (Argentina) con el mismo nombre, pese a que la matriz, la ONG española, ni siquiera estaba registrada en el Protectorado de Fundaciones de la Generalitat, un trámite obligatorio. Coincidiendo con los problemas fiscales del futbolista, en 2013 registraron la ONG en Barcelona, tras operar en «B» durante seis años. Del dinero recaudado en España en esos ejercicios solo se sabe que hay seis millones de euros en cuentas en España, que se nutrían, principalmente, de las aportaciones del Barcelona y de la Fundación F.C. Barcelona.

Así informaba Javier Chicote sobre el entramado fiscal opaco que existe en torno a la Fundación Leo Messi. Una información que el patronato rechaza y asegura que es falsa.

3. Cultura

Corría el año 1708 cuando el comodoro inglés Charles Wagner hundió el galeón San José. 310 años después, el galeón volvió a flote, y no precisamente porque haya sido recuperado del fondo del mar.

En noviembre de 2015, Colombia encontró el galeón, y el expresidente Juan Manuel Santos lo anunció en diciembre de ese mismo año. Desde entonces decretó secreto de Estado y mantuvo a España al margen pese a los intentos de mostrar disposición para cooperar en el proyecto si no se vendía el tesoro.

El proyecto presidencial se remonta a 2013, cuando Santos había logrado cambiar la ley en 2013 para poder pagar con parte del yacimiento subacuático a los rescatadores, algo que la ley prohíbe en la arqueología de tierra en Colombia.

En marzo de 2018, el periodista de ABC Jesús García Calero comenzó a publicar las primeras informaciones en torno al rescate del galeón. En primer lugar, desveló que Colombia pagaría con oro al peso a quien rescate el galeón San José. Una fórmula con la que el valor del tesoro se devaluaría puesto que el al peso no es el mismo que por el valor patrimonial.

En una segunda tanda de informaciones, el periodista de ABC desveló que los currículums de los miembros de la empresa a la que Santos encargó el reparto, llamada MACS, estaban falseados.

En una tercera entrega, Calero aseveraba que «los despojos del galeón San José, hundido cerca de Cartagena de Indias en 1708 por un barco inglés, serán objeto de reparto con los cazatesoros y después su huella desaparecerá en un entramado de empresas que conduce a un paraíso fiscal bajo dominio británico como son las Islas Caimán, según ha podido saber ABC».

4. Economía

En materia económica, ABC entrevistó al secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto. En ella, Benedicto anunció que el Gobierno planeaba equiparar el permiso de paternidad para el año 2019; una medida que se acabó pactando con Podemos.

«Una de las intenciones, apunta, es comenzar la equiparación de la baja de paternidad –5 semanas– con la de maternidad –16– para los empleados públicos de la Administración General del Estado el próximo año», reza la información de ABC. Finalmente, el acuerdo con los principales sindicatos de la Administración para elevar los permisos de paternidad de 5 a 8 semanas en 2019 para los empleados del Estado llegó el pasado mes de octubre.

5. Madrid

El año comenzó con más sombras que luces para el Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena. ABC publicó que el equipo de Carmena falseó informes para justificar la compra de Bicimad. Una compra por la que el consistorio municipal abononó 10,5 millones de euros.

«ABC tiene la memoria económica y el plan económico-financiero que entregó Bonopark en la licitación del concurso y que le sirvió para ganar la gestión (único licitador) en 2013. Aquí señalaba que todo el servicio costaba 7,3 millones de euros. Amortizado, 3,5 millones. En el precio se incluían elementos como las bases con anclajes, las cámaras, los tótem, las plataformas, las baterías y las 2.028 bicicletas, valoradas cada una de ellas en 700 euros. Si a ese valor amortizado se incluyen los 3,5 millones de euros que Bonopark pedía en el reequilibrio económico, el precio de la cesión llegaría a alcanzar los 6,9 millones de euros y no los 10,5 millones de euros abonados», reza la información de la periodista de ABC Tatiana Rivas.

Una información que llegó tras meses de investigación y trabas por parte del Ayuntamiento. en septiembre de 2016, ABC denunció que debía recurrir a la vía de la transparencia para que el Ayuntamiento hiciese públicos los papeles del traspado de Bicimad. En noviembre de ese mismo año, el Área de Medioambiente y Movilidad del consistorio facilita cinco folios en los que no aparecen fechas, firmas o membretes oficiales. Tras publicar esta información, el PP anuncia que va a denunciar el caso. Así, en diciembre de 2016 el Ayuntamiento encarga una auditoria a una empresa amiga.

6. Gentestilo

Durante el mes de agosto, ABC desveló que Manuel Valls había encontrado el amor en España. El ex primer ministro, que ahora tiene el foco puesto en su candidatura a la Alcaldía de Barcelona, y la empresaria catalana Susana Gallardo, ex directiva de Pronovias son pareja. Una instantánea hizo saltar las alarmas y ABC desveló que ambos se conocieron durante una cena de unos amigos en común en Menorca.

La entrevista de Sergio Álvarez

Y del amor, al desamor. ABC entrevistó en exclusiva a Sergio Álvarez, exmarido de Marta Ortega. En su charla con ABC, el jinete asturiano reconoció que cuando se divorció todavía estaba enamorado.

«Cosas de la vida. Me casé muy joven, aunque habíamos vivido mucho tiempo juntos... Resulta muy difícil convivir con una persona con una carrera como la mía. Nunca puedo hacer planes, ni tan siquiera coger unos días de vacaciones. Además, no lo paso bien si estoy separado de los caballos», valoró el jinete de su ruptura.

«Se pasa muy mal. Nunca antes lo he dicho, pero te confieso que cuando me separé, yo aún estaba enamorado de Marta. Entramos en una dinámica complicada, que nos hizo tomar esa decisión porque teníamos proyectos muy diferentes. Y de la misma manera que yo no iba a pedirle que se sacrificara por mí, yo no podía dejar mi carrera. Fue lo mejor para los dos, aunque repito que yo seguía enamorado. Nuestras vidas chocaron. Fue muy duro y supongo que para ella también. La quiero mucho y reconozco que su familia me ayudó mucho, y no me refiero en lo material», sentenció.