Pedro Sánchez se reunirá con Batet el próximo martes para fijar la fecha de la investidura Como le planteó ayer a Pablo Iglesias, Pedro Sánchez irá a la votación sin apoyos si es preciso, aunque se da margen para alcanzar el acuerdo

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se reunirá el próximo martes 2 de julio con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para fijar una fecha para la investidura, según informan fuentes socialistas.

El candidato socialista se presentará al debate de investidura para que España tenga un «gobierno progresista, europeísta y moderado», indica el PSOE, que subraya que Sánchez «quiere liderar» el proyecto de un país que «necesita avanzar».

«España no tiene tiempo que perder y necesita un Gobierno cuanto antes», dicen en el PSOE. En estos momentos Pedro Sánchez no tiene los apoyos para sacar adelante su investidura. Tras el fracaso de su reunión ayer con Pablo Iglesias, desde el PSOE se manifestó que la intención del candidato era someterse a esta votación en el mes de julio.

Meritxell Batet ha declarado esta mañana en el foro Concordia, organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain), que decidirá la fecha de la investidura en función de la conversación que mantenga con Pedro Sánchez el próximo martes.

Al preguntarle sobre la posibilidad de que la investidura sea fallida , la presidenta del Congreso ha insistido en que «sería bueno para el país que hubiera investidura, que hubiera un gobierno a pleno rendimiento funcionando cuanto antes porque es lo que necesita la ciudadanía».

La reunión de ayer entre Sánchez e Iglesias no fue bien. Los dos líderes políticos se mantuvieron firmes en sus posiciones. El líder de Podemos llegó a plantear que podría votar no si Sánchez no cumple con su pretensión de integrar a su partido en el Gobierno. La respuesta de Sánchez es marcar ya una fecha para el debate de investidura, estableciendo así presión y buscando una investidura por adhesión.

Los socialistas insisten esta mañana en la necesidad de un Gobierno «progresista, europeísta y moderado». Una reivindicación, la de la moderación, que pretende distanciarse de Iglesias y justificar su exclusión del Gobierno.

Desde el PSOE ya se venía manifestando que el candidato iría a la investidura con o sin apoyos. En estos momentos la posibilidad de una investidura fallida es real, salvo un cambio de postura por parte de Podemos. La celebración del debate es, no obstante, necesaria para activar los mecanismos constitucionales que eviten que se enquiste el bloqueo político.

La Constitución establece que, celebrada la primera votación de investidura, a los dos meses se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones. Pero no establece qué hacer si no se produce ese primer debate.

El presidente no tiene hoy agenda pública. Y aunque fijando esta reunión ya mete presión a sus potenciales socios y transmite la sensación de que va a la investidura sin apoyos, lo cierto es que queda margen para la negociación. O más bien para que él o Iglesias cedan.

Aun así, Sánchez no ha acelerado todo lo que podía, una vez que podría haberse reunido hoy con Batet dejando fijada la fecha para la investidura antes de unos compromisos internacionales que le tendrán alejado de España hasta el próximo lunes: mañana viaja a Japón para la celebración del G20 y desde allí tendrá que volar a Bruselas para celebrar un Consejo Europeo Extraordinario para desatascar las negociaciones respecto al reparto institucional.