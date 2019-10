Sánchez cierra el Valle de los Caídos para ultimar el plan de exhumación Se da de plazo hasta el 25 de octubre, pero se apunta a un día entre el 18 y el 22 de este mes

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Acuerdo para la ejecución de la exhumación y posterior reinhumación de los restos de Francisco Franco. Pero no señaló una fecha concreta, sino que estableció un periodo de actuación desde ayer mismo hasta el próximo 25 de octubre. En dicho acuerdo el Gobierno determinó ayer «que se proceda de manera inmediata al cierre temporal» del recinto del Valle de los Caídos. Desde ayer por la tarde permanece cerrado y hoy ya no podrá recibir visitas.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, señaló ayer que dentro de ese plazo hasta el próximo día 25 se comunicará a la familia «con 48 horas de antelación» la fecha y la hora exacta en que se ejecutará la operación. Fuentes del Gobierno apuntan que la fecha más probable sería entre los días 18 y el 22.

Como ya se había anunciado, los medios de comunicación no tendrán acceso al interior de la basílica para garantizar la intimidad, el respeto de la familia y la debida discreción. Calvo aseguró que sí se facilitará algún punto para el trabajo de los medios de comunicación pero que los trabajos serán «estrictamente privados». Es decir, no habrá imágenes del proceso mediante el que se levantará la losa de 1.500 kilos que cubre la sepultura. Una empresa de servicios funerarios contratada a través de Patrimonio Nacional realizará los trabajos que tendrán un coste de entre 11.000 y 12.000 euros.

En la ejecución de los trabajos estará presente la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como notaria mayor del Reino. En el acuerdo el Ejecutivo insta a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid que habilite «las medidas necesarias para impedir el uso de medios de captación y reproducción de imagen y sonido y el acceso de los medios en los actos de exhumación y reinhumación».

Seguridad y traslado

Al no fijar una fecha y proceder ya a la exhumación el Gobierno dilata en el tiempo un tema que explota comunicativamente a conveniencia. Pero la número dos del Gobierno argumentó que el plazo se otorga para culminar el operativo: «Hemos determinado disponer un espacio de tiempo, que va desde hoy hasta el 25 de octubre, para proceder a tomar las decisiones técnicas y de seguridad que nos permitan la exhumación y la inhumación de Franco. Lo haremos con las mejores condiciones de eficacia, seguridad y respeto a los restos de una persona», dijo Calvo. Esta posibilidad no se había contemplado hasta ahora, ya que el Gobierno siempre había dicho que el Consejo de Ministros determinaría una fecha concreta. Pero la vicepresidenta no salió de su argumento, dejando patente que el Gobierno ha contemplado la posible existencia de incidentes. «Necesitamos días para tener el Valle de los Caídos cerrado, con las condiciones técnicas adecuadas», insistió.

Será la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid la que pondrá en marcha el dispositivo necesario para desarrollar toda la operación en condiciones de seguridad, incluyendo el traslado de los restos entre un punto y otro.

Ese sería el siguiente capítulo, el del traslado de los restos de Franco hasta el cementerio de Mingorrubio, a unos 50 kilómetros del Valle y mucho más cerca del centro de Madrid. La cuestión del transporte de los restos entre un punto y otro no está cerrada, siendo esencialmente dos las opciones: por carretera o por medios aéreos. Esta última opción, a través de un helicóptero, parece una opción cada vez más plausible: «No descartamos en absoluto ese medio de transporte», dijo ayer Calvo.

Desde el Gobierno no esperan ningún problema. Ni por parte del prior del Valle, Santiago Cantera, que ya aseguró ayer que no procederá a ningún ejercicio de resistencia a las actuaciones. Ni tampoco por parte del Tribunal Constitucional, donde la familia ha recurrido en amparo solicitando medidas cautelarísimas. El Gobierno espera que el TC se pronuncie de modo inminente y que no ponga ningún impedimento a la actuación. Fuentes del Gobierno insisten en que la sentencia del Supremo deja claro que «ni un recurso ante el órgano que sea puede suspender la exhumación».

El Gobierno llega al final del camino de la exhumación de Franco. Mucho más tarde de lo que había previsto inicialmente. Pero dispuesto a convertir este proyecto, que resuelve después de varios contratiempos, en ariete político. El pasado 15 de marzo, en el inicio de la precampaña para el 28 de abril, el Gobierno anunciaba la exhumación para el 10 de junio. La decisión de la Justicia de aceptar las medidas cautelares y paralizar el proyecto impidió su ejecución. Ahora, resueltos esta semana los recursos presentados ante el Tribunal Supremo por la familia y por diferentes asociaciones, el Gobierno vuelve a encontrarse a las puertas de unas elecciones con la exhumación de Franco en el centro del debate. Ahora sí será la definitiva. «Supone cerrar con dignidad lo que no era digno», dijo ayer Calvo.