De Quinto (Cs) cuestiona que España sea una democracia y Puente (PSOE) le invita a fichar por Vox

Por segundo día consecutivo, el diputado de Ciudadanos (Cs) Marcos de Quinto mantiene su propio discurso en el seno del partido liberal. Inés Arrimadas se está esforzando en esta etapa por alejar a su formación de las habituales riñas partidistas, pero el exvicepresidente ejecutivo de Coca-Cola no se ha dado por aludido.

Si ayer pasó de la crítica política al insulto al llamar «payaso» al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias , hoy De Quinto ha presumido de imitar su forma de vestir en las audiencias con el Rey en la comparecencia del ministro de Consumo, Alberto Garzón , en el Congreso de los Diputados .

Pero ahí no se ha detenido el diputado, que en otro tuit ha llegado a afirmar que España ya no es una democracia. «Es que ¿a quién se le ocurre protestar contra este maravilloso Gobierno ? Si alguien quiere hacer caceroladas, que sean al menos contra el Rey, porque a esas Marlaska e Iglesias no les ponen "peros". ¡ Parece mentira que aún haya gente que crea que seguimos en una democracia ! », ha escrito De Quinto en un mensaje cargado de ironía.

De Quinto forma parte actualmente del Comité Ejecutivo de Cs, pero no del Comité Permanente, que es el núcleo de decisión del partido. Se da la circunstancia de que en esta etapa parece haber intercambiado papeles con otro de los fichajes estrella de Albert Rivera para las elecciones de abril del 2019, como es Edmundo Bal .

Mientras el empresario ha perdido poder con Arrimadas, el abogado del Estado ha incrementado su peso tanto a nivel orgánico como en el grupo parlamentario de Cs. Con sus mensajes, altamente críticos con el Ejecutivo y rozando (o tocando) el insulto, De Quinto se está desmarcando de la estrategia de su partido: buscar ante todo la «utilidad» y centrarse en negociar con el Gobierno soluciones frente a la pandemia , además de en denunciar sus errores.

Silencio de Arrimadas

Ayer Arrimadas rechazó hacer comentario alguno sobre el descalificativo de De Quinto a Iglesias, pero dejó claro que en sus decisiones no se dejará llevar «por las críticas ni por las alabanzas», sino que hará aquello que le permita «dormir con la conciencia tranquila por las noches».

Precisamente, esta tarde la presidenta de Cs espera una llamada del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez , con quien ya negoció la semana pasada tres condiciones para respaldar la cuarta prórroga del estado de alarma . Una de ellas, un contacto semanal entre las dos formaciones para informar sobre la evolución del Covid-19 y pactar medidas sanitarias y económicas, motiva este nuevo contacto.

El portavoz del PSOE, en la polémica

El que ha entrado de lleno en el polémico comentario de De Quinto, como es habitual en él, es el portavoz de la ejecutiva del PSOE, Óscar Puente . «Que Ciudadanos encuentre su sitio exige que algunos de los que lo integran encuentren el suyo. En el caso de Marcos de Quinto, el suyo es Vox », ha respondido a su mensaje, también con la correspondiente dosis de sarcasmo.

Arrimadas asegura que al frente de Cs siempre le guiará «el interés general de los españoles» y que ese fue su único criterio para prorrogar el estado de alarma de nuevo. Aunque en todas las prórrogas Cs ha votado lo mismo, su movimiento reflejó que el Ejecutivo dispone de una mayoría alternativa a la de la investidura -sin ERC ni EH Bildu - y ayer ya la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , tanteó el terreno para buscar la negociación con Cs de unos Presupuestos Generales del Estado .

Cs ya propuso unas cuentas «de emergencia» nacional el pasado 12 de marzo, pero los liberales solo están dispuestos a negociar unos presupuestos que permitan combatir los estragos económicos que ya está causando la crisis del coronavirus . Si la idea del Gobierno es que Cs sustente la línea ideológica de Podemos , avisan, puede ir olvidándose.

