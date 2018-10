La ANC quiere dejar atrás a presos y fugados «por españoles» Los continuará apoyando en lo personal, pero creen que políticamente son un lastre

Salvador Sostres

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) entiende que «la mayoría de los líderes independentistas presos y fugados continúan comportándose como españoles» y que «sometiéndose voluntariamente a la acción de la justicia española, o huyendo de Cataluña, asumiendo que todavía es española, desmienten el mandato del 1 de octubre y la independencia que declararon el día 27».

Lo mismo que la elección de Elisenda Paluzie como presidenta de la entidad supuso el punto final a un cierto gusto por explotar el drama, y una decidida apuesta por la unilateralidad, la ANC quiere ahora dejar políticamente atrás a presos y fugados, porque entiende que en su «legítimo y humanamente comprensible afán por salir de la cárcel o por volver a casa, muchos de ellos quieren pactar una disimulada rendición con el Estado».

Un destacado líder de la Assemblea reflexiona que «la mayoría de los presos quieren tomar la independencia de Cataluña como rehén ante el Estado, para negociar su puesta en libertad a cambio de tener controlada a su gente dentro del marco del autonomismo».

«Si no pretendieran hacer esto» -añade otro líder de la entidad- «lo que un preso o un fugado normal hace es, o bien no reconocer una justicia que ellos mismos nos dijeron que quedaría sin efecto tras el referendo del 1-O y la declaración de independencia del día 27; o bien renunciar a sus cargos si quieren negociar con el Estado su rendición personal».

Más de fondo, ambos dirigentes denuncian que «ir a un juez español a pedirle que te perdone por haber intentado romper España con el argumento de que eres un hombre de paz y que no usaste la violencia es, primero, rebajarte al nivel de Podemos; segundo, no entender lo que has hecho; y tercero, no entender qué es un Estado. ¿Cómo podría perdonarte España si quisiste hacerla saltar por los aires? Esto ni España ni ningún Estado serio puede perdonarlo, por mucho que lo intente Pedro Sánchez. Tarde o temprano, Junqueras va a darse cuenta de que no es que los socialistas no quieran ayudarle, sino que no pueden».

«Negocios con España»

La Assemblea cree que el fracaso de lo que llaman «procesismo» -para diferenciarlo de la idea en sí de la independencia de Cataluña, que continúan viendo perfectamente posible- se debe a una clase política que «ha vivido siempre de hacer negocios con España y que ahora quiere seguirlos haciendo desde la cárcel y aprovechándose de los que están en la cárcel. Los reyes de este negocio han sido históricamente los convergentes pero hoy la Esquerra de Junqueras quiere sustituirlos al frente del cártel».

Tanto la ANC como el grueso de las entidades independentistas piensan que «algunos de los principales obstáculos de la independencia de Cataluña están en Lledoners y en Waterloo» y por ello intentarán irles desplazando del protagonismo político por la vía de ir dejando en evidencia «su rol autonomista puramente español».

La Assemblea Nacional Catalana está convencida que los presos no saldrán de prisión antes del juicio y aunque ninguno de sus dirigentes lo reconocerá jamás en público, exclaman en privado que es lo que merecen por haber renunciado al mandato del 1 de octubre. Las fuentes consultadas ven su encarcelamiento como una ventaja porque desde la calle lo tendrían más fácil para volver a enredar a los independentistas de buena fe en su trama procesista.

Del mismo modo, uno de los más importantes estrategas de la Assemblea cree que «cuando pongamos a los nuestros a mandar, si España espera a que hagamos algo ilegal para detenernos, habrá perdido su última oportunidad porque ya seremos independientes y no habrá marcha atrás».