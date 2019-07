El porcentaje de españoles que prefieren un Gobierno en solitario cae a la mitad Dos de cada tres votantes de Cs optan por que Rivera entre en un Ejecutivo del PSOE

Seguir Jaime G. Mora @jaimegmora Madrid Actualizado: 11/07/2019 03:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde que Pedro Sánchez ganó en abril las elecciones, Pablo Iglesias no ha dejado de repetirlo: «Los españoles no han votado un Gobierno monocolor. Quieren un Gobierno en coalición». Han pasado dos meses y medio y Podemos sigue firme en su exigencia de entrar en el Consejo de Ministros para apoyar la investidura del candidato socialista. Los sondeos, aunque le pese a José Félix Tezanos, el hombre de La Moncloa en el CIS, parecen darle la razón a Iglesias.

El porcentaje de españoles que prefieren un Gobierno en solitario ha caído a la mitad, del 44,1 al 20,2, según el barómetro postelectoral difundido ayer por el CIS, mientras que el 26,4 por ciento preferirían que el PSOE explorara una coalición con Podemos, ya sea con el apoyo de los nacionalistas no independentistas y las abstenciones que sean necesarias, o con el apoyo expreso de los grupos independentistas, esto es, ERC, JxCAT o Bildu.

El titular que Sánchez hubiera deseado aludiría a que la mayoría de los españoles apuestan por un Ejecutivo monocolor. Y el caso es que, como en todas las encuestas publicadas desde que Tezanos abandonara la Ejecutiva del PSOE para presidir el ente público, el último barómetro también tiene trampa. Ante la pregunta de cuál es la alternativa de Gobierno preferida, a la vista de que ningún partido alcanzó la mayoría absoluta, la que más apoyo tiene, un 20,2 por ciento, es un Gobierno del PSOE en solitario con apoyos puntuales de otros partidos. Pero esto es así porque el CIS divide en dos la opción de una coalición PSOE-Podemos: una respuesta incluye a los independentistas y la otra a los nacionalistas que no buscan la ruptura del Estado. En realidad, el sondeo dice que el 26,4 por ciento prefieren que Sánchez gobierne con Iglesias, y entre estos, el 15,8 por ciento desearía que la estabilidad del Gobierno no dependiera de partidos como ERC o Bildu frente al 10,6 por ciento que no tendrían inconveniente en buscar el voto de los rupturistas.

Cambio de pregunta

El barómetro de ayer se realizó entre el 10 y el 25 de mayo, en plena campaña de las elecciones europeas, autonómicas y municipales, cuando todavía no se había constatado el bloqueo para la investidura, y justo después de la última encuesta estatal que ofrecía preferencias de coalición, cuyo trabajo de campo fue del 1 al 11 de mayo. En aquella ocasión, el CIS corrigió los datos brutos ofrecidos en el estudio y difundió una nota de prensa que, a través de una pirueta estadística muy criticada, atribuía al Gobierno monocolor un apoyo del 44,1 por ciento.

En el transcurso de dos semanas, el apoyo a un Ejecutivo de Sánchez sin ministros de Podemos se ha reducido al 20,2 por ciento. Dicho de otro modo, solo uno de cada cinco españoles quieren que el PSOE gobierne en solitario. En esta ocasión, Tezanos ha introducido directamente en el barómetro la pregunta que hace un mes reinterpretó en un comunicado.

Dilema de Ciudadanos

La alternativa PSOE-Ciudadanos es respaldada por el 16,1 por ciento de los encuestados. Albert Rivera no contempla esta opción. Lo descartó durante la campaña del 28-A y, pese a la crisis abierta en el seno del partido, con varias dimisiones, sigue empeñado en el «no» a Sánchez. Sus simpatizantes, en cambio, preferirían lo contrario. Según el CIS, dos de cada tres votantes de la formación liberal apuestan por entrar en un Gobierno del PSOE.

Entre los votantes socialistas, en cambio, solo el 9,9 por ciento apuestan por esta vía. Es la constatación demoscópica del «¡Con Rivera no!» que los militantes del PSOE le cantaron a Sánchez la noche electoral. La mitad de ellos creen que lo más adecuado es que el presidente en funciones no cuente con ministros de otros partidos en su gabinete, y uno de cada cuatro buscaría el modo de gobernar con Iglesias. Los votantes de Podemos lo tienen mucho más claro: el 83,1 por ciento de ellos quieren que la formación morada tengan voz y voto en La Moncloa.

En el otro extremo, un acuerdo del PP con Cs, Vox y otros apoyos es la mejor opción para el 10,1 por ciento. Un Gobierno del PSOE en solitario posible gracias a la abstención del PP y de Cs es la salida menos deseada.