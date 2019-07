El PSOE utiliza el CIS para presionar a Pablo Iglesias: «Los españoles quieren un gobierno socialista» Podemos advierte a Pedro Sánchez de que sería «muy peligroso» creerse la encuesta y convocar elecciones

Seguir Juan Casillas Bayo @jcasillas_bayo Madrid Actualizado: 03/07/2019 14:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El último barómetro electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de junio, dispara al PSOE en intención de voto y los socialistas no han tardado en explotar este dato demoscópico para aplicar más presión sobre su «socio preferente». El secretario general del grupo parlamentario socialista, Rafae Simancas, ha comparecido momentos después de publicarse la encuesta para sacar pecho: «Los españoles han dicho lo mismo que dijeron en las urnas: que quieren un gobierno socialista».

La última encuesta de José Félix Tezanos incrementa tres puntos más la intención de voto al PSOE respecto al mes de mayo y le sitúa rozando el cuarenta por ciento del electorado. En las elecciones generales del 28 de abril los socialistas se quedaron casi once puntos por debajo (28,68%). En el lado opuesto de la balanza se sitúa ahora Unidas Podemos, que cae casi tres puntos respecto al sondeo del mes anterior —pasa del rebasar el quince por ciento a no llegar al trece—. En las elecciones, la coalición se quedó en 14,31 por ciento de las papeletas, por lo que de repetirse hoy elecciones, según el CIS, la caída de Podemos se acentuaría todavía más.

Con estos datos en la mano, Simancas ha acudido reforzado al set de televisión del Congreso para responder a la carta de Pablo Iglesias en el diario «La Vanguardia». El secretario general de Podemos reclamaba a Sánchez una primera intentona de investidura el 22-23 de julio con un gobierno de coalición y le prometía renunciar a entrar en el ejecutivo si esta decaía.

La subida del PSOE y el descenso de Podemos han permitido a Simancas hablar de la «claridad meridiana» de los españoles. A su juicio, el aumento de su partido habla por sí solo —«quieren un gobierno socialista»—, por lo que ha reclamado «realismo y responsabilidad» a todos los grupos. A Podemos, específicamente, le ha pedido que acepte «la oferta razonable del candidato Sánchez»: «un gobierno de cooperación».

Este eufemismo, que viene a ocultar el rechazo de los socialistas a la entrada de Podemos en el gobierno, pasa por un acuerdo programático entre ambos partidos, en el que Simancas no ve problema alguno. «Necesitamos un gobierno ya en julio. No hagamos una sesión de investidura experimental, sino definitiva», ha afirmado Simancas en respuesta a Iglesias. Le han entrado las prisas al PSOE dos meses después de las elecciones, pero los socialistas no están dispuestos a ir más allá de la «experiencia interesante» que para ellos supuso su alianza con Podemos tras la moción de censura que derrocó a Mariano Rajoy.

El «esfuerzo» que le exige a su «socio preferente» no impide que el parlamentario socialista se haya acordado también de PP y Ciudadanos (Cs); a quienes ha reclamado «responsabilidad» porque su única alternativa pasa por la «inestabilidad».