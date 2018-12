Casado, en directo: «Vayamos al Senado de una vez por todas a votar el artículo 155»

Actualizar

10.22Sube a la tribuna Pablo Iglesias, líder de Podemos.

10.21Así concluye la interpelación de Casado al presidente Sánchez. La bancada popular ovaciona durante largo rato al presidente del PP.

10.21Casado: «Su tiempo ha acabado. Su aventura ha acabado, señor Sánchez. Le han avisado en Andalucía. Debe ser consciente de que a veces hay que cumplir con la palabra. Quien busca el apaciguamiento al final tendrá confrontración. Tiene que cumplir con su palabra y convocar elecciones generales cuanto antes».

10.19Casado: «Ha ido usted a Rabat y fue a negociar un Mundial de fútbol, no esa crisis migratoria de la que nos culpaba a nosotros. Las pateras siguen llegando. Y luego vuelve a Marrakech a negociar con la ONU y no trae nada. Un saco vacío no se puede sostener en pie. Usted tiene la liturgia del presidente del Gobierno, el problema es que la ha vaciado de contenido».

10.17Casado: «Con el 1,3 de déficit pretende embutir un Presupuesto que tenía 7.000 millones más de gasto público. ¿Pretende ir a Bruselas a volver a engañarles? Dicen que van a subir las pensiones. Las pactamos nosotros, muchas gracias. Son nuestos Presupuestos».

10.14Casado: «¿Qué va a servir dentro de unos una carta del presidente del Consejo? Usted capituló poque estaba en Cuba agasajando a un dictador cuando se decidía el futuro de España».

10.13Casado: «Usted intenta decirnos que la negociación de Gibraltar ha sido un éxito redondo, cuando ha sido un fracaso histórico. Ha sido una humillación sin precedentes. El día después de su comparecencia May era ovacionada en Westmister cuando decía que el Reino Unido había salido ganando».

10.10Casado: «Vayamos al Senado de una vez por todas a votar el artículo 155. Esto ya no da más de sí. Señor Sánchez, aterrice. Esto ya no da más de sí».

10.09Casado: «Tenemos 50 escaños más que usted y la mayoría absoluta en el Senado. Como usted no ha querido aplicar el 155 hemos ido haciendo muchas otras cosas. Hemos propuesto que se vuelva a tipificar el delito de convocatoria de referéndum, con lo que paramos el plan Ibarretxe».

10.08Casado: «Llámenos por teléfono si usted quiere. No sé si ha roto relaciones o no. El 2 de agosto le dije que tenía el apoyo del PP para aplicar el 155, para hacerlo el tiempo que haga falta».

10.07Casado: «Su socio Torra ha dicho que apela a la vía eslovena. Tiene que decir que eso es inasumible».

10.05Casado: «Viene aquí y no explica nada. ¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para que usted haga algo? ¿Le parece poco que tiren pintura amarilla en el portal de un juez? ¿Le parece poco que al presidente del PP le marquen con lazos amarillos su casa como hacían los nazis en los años 30? ¿Le parece que Lledoners se convierta en la catedral de los independentistas? No solo le parece poco, sino que quiere hacer lo mismo en el País Vasco acercando presos».

10.03Casado: «Usted prometió defender la Constitución, y ahora no está siendo capaz de defenderla. Aunque le duela escucharlo, su Gobierno es responsable de lo que pasa en España. Su Gobierno es responsable de lo que están dejando hacer a los independentistas. Viene a esta sesión a decir nada sobre Cataluña y a reconocer que no puede hacer nada porque depende de sus votos para subsistir».

10.01Casado: «Su gobierno se ha convertido en la nada, en el rehén de aquellos que le pusieron en el banco azul; son los votos de aquellos que quieren romper España».

10.00Concluye la primera intervención de Sánchez, que ha durado en torno a una hora. Turno para los portavoces de la oposición. Sube a la tribuna el líder del PP, Pablo Casado.

9.58Sánchez: «El primer deber de un gobernante es garantizar la paz social. No se puede poner en riesgo nada ni a nadie, mucho menos la vida de una persona».

9.57Sánchez: «Lo único que pido es que miremos fuera, que aprendamos de los errores de otras sociedades y actuemos en consecuencia. El Brexit ofrece lecciones de las que conviene aprender. La más importante de todas es la necesidad de fortalecer nuestra democracia frente a la mentira».

9.54Cataluña: «Señor Rivera, señor Casado, no pido más que la misma lealtad que tuve yo con el presidente del Gobierno cuando estaba en la oposición. Lealtad entre administraciones y sin apelaciones a la violencia».

9.53Cataluña: «Lo que está en juego es la convivencia, y no la independencia. La solución exige tiempo, diálogo y lealtad. Lo primero que tienen que hacer los independentistas es reconocer a la parte no nacionalista y empezar a forjar un acuerdo».

9.50Sánchez hace balance de algunas de las medidas sociales que ha tomado el Ejecutivo en los últimos Consejos de Ministros. «El camino hacia la igualdad es irreversible, que lo tengan claro los nostálgicos de un tiempo en este país que ha pasado página», dice en referencia a Vox, sin nombrarlo.

9.49Sánchez: «El Gobierno de España tiene un compromiso firme de consolidar fiscalmente nuestras cuentas. España puede y debe crecer redistribuyendo mejor los frutos del crecimiento».

9.41«Quiero tener muy presente la transformación y la unión a la hora de abordar la situación política de Cataluña», ha dicho Sánchez.

9.37«Ante el escenario de que se cancelase la votación del acuerdo de retirada de Reino Unido, queremos mandar un mensaje de tranquilidad», dice Sánchez. «Quiero reiterar el llamamiento a que las empresas que tengan intereses en Reino Unido desarrollen planes de contingencia», advierte.

9.34«Nuestro país ha conseguido con creces lo que perseguíamos cuando empezamos a negociar el acuerdo del Brexit», según Sánchez que avisa que no se hará «otra negociación».

9.29«Los ciudadanos europeos verán protegidos sus derechos en Reino Unido gracias al acuerdo del Brexit», apunta Sánchez. «La prioridad de este Gobierno ha sido darle tranquilidad a la población del Campo de Gibraltar», asegura el presidente.

9.27«La fortaleza de una democracia vive en la capacidad de integrar soluciones, en explorar el territorio del acuerdo, donde reside la voluntad de la inmensa mayoría de la población», expresa Sánchez.

9.25«El independentismo ha seguido el mismo patrón de engaños y de exaltación de emociones que sus compañeros británicos», dice en comparación de ambos, pero partiendo de la base del Brexit.

9.23Sánchez sigue con su discurso. En él hace más énfasis en criticar el Brexit que el separatismo catalán.

9.20«Quieren conseguir la polaridad. Negar el espacio a la moderación y al entendimiento. Lo hemos visto en el Brexit y lo hemos visto en Cataluña», continúa hablando el presidente del Gobierno.

9.19«El Brexit tendrá consecuencias muy dolorosas», insiste Sánchez.

9.17Pedro Sánchez: «Con el Brexit nos encontramos un movimiento que va contra la historia y contra la razón».

9.15«Tanto el Brexit como el movimiento independentista catalán caminan por caminos paralelos», dice Sánchez refiriéndose al victimismo que ambos abanderan.

9.13«El problema en Cataluña no es la independencia, el problema en Cataluña es la convivencia», incide Sánchez.

9.10«Reivindicar la vía eslovena denota un desconiocimiento de la historia y una desesperació nde aquellos quie no tienen otra cosa que la mentira para sostener sus ideas». «La vía para resolver nuestros probelmas es la vía constitucional dentro de la legalidad. Todo lo que se sitúe fuera del estatuto de Cataluña contará con la respuesta firme pero serena, proporcional y contundente del Estado social y democrático de derecho».

9.08«En el Consejo de Ministros de Barcelona se aprobará la subida del salario mínimo a 900 euros», ha dicho el presidente del Gobierno.

9.04«Fortalecer el proyecto europeo y el proyecto de España. El independentismo catalán socaba el proyecto europeo a fuerza de socabar el proyecto de España», dice el presidente. «En relación con los Mossos, el Gobierno no aceptará que se produzca la vejación de funciones por parte de quien tiene encargada la seguridad en Cataluña. En relación a la injustificable inacción de los cargos políticos para que actuaran los Mossos, les mandamos un mensaje claro: que cumplan con sus obligaciones, de persistir en su actitud, un número suficiente de miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se trasladarán a Cataluña para garantizar la seguridad», continúa. «Pese a las amenazas de algunos elementos radicales, el Gobierno de España va a celebrar el Consejo de Ministros el 21 de diciembre. No es el primer Consejo de Ministros fuera de Madrid y no va a ser el último», ha dicho.

9.03«Quiero expresar la solidaridad y el apoyo al pueblo francés y a los familiares de las víctimas por lo que ocurrió ayer en Estrasburgo», ha comenzado diciendo Sánchez.

8.59Cabe recordar que los CDR y algunos sindicatos independentistas han convocado una huelga general en Cataluña el 21 de diciembre, día en el que Sánchez ha anunciado un Consejo de Ministros en esta región, concretamente en la Casa de Llotja de Mar.

8.55En breves instantes comenzará la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

