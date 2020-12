Paso a paso de la declaración fuera de plazo de bienes en el extranjero En caso de que no haya informado a la Agencia Tributaria, la regularización fiscal de Don Juan Carlos I pasa por el llamado Modelo 720

Más allá de la estructura utilizada por Don Juan Carlos sobre el presunto uso de tarjetas opacas por parte de la Familia Real, la regularización última que procede en estos casos apunta a la declaración de bienes y derechos en el exterior, el llamado modelo 720, que se debe presentar cuando se tengan más de 50.000 euros fuera de España en cuentas bancarias, acciones o demás patrimonio como cuadros o inmuebles. Precisamente, esta obligación la instauró en 2013 la Ley antifraude que aprobó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro para endurecer la lucha contra la economía sumergida tras la amnistía fiscal de 2012 e incluye que las rentas afloradas no prescriben. Esta característica, junto a sus elevadas sanciones que pueden ascender al 150%, fueron motivo de que la Comisión Europea demandara a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por considerar el régimen «desproporcionado». Ahora, el padre del Rey podría estar estudiando presentar una declaración similar.

¿Qué ocurre si lo presentara ahora?

Al igual que la declaración de la Renta, el modelo 720 tiene un plazo que todos los años arranca el 1 de enero y acaba el 31 de marzo. Para entregar una declaración de bienes en el exterior ahora, es decir, fuera de plazo, la sanción correspondiente es de 100 euros por dato no presentado en hora con un mínimo de 1.500 euros en el caso del hipotético caso de una declaración extemporánea sin requerimiento previo. La presentación se haría ante la Agencia Tributaria.

¿Qué impuestos debería pagar?

Presumiblemente, las rentas no declaradas deberán pagar el marginal más alto de IRPF que se aplica en Madrid, del 43,5%. A ello se le sumarían las sanciones anteriormente mencionadas por datos no presentados y un recargo del 20% por haber declarado con retraso. A esto además hay que añadirle los correspondientes intereses de demora, del 3,75%, sobre las cuotas no pagadas al Fisco. En casos de ganancias patrimoniales no justificadas, Hacienda puede imponer una sanción del 150% de la cuota de IRPF, aunque ante las dudas sobre la legalidad de esta multa desde Bruselas, el TEAC ha anulado varias sanciones de este tipo en los últimos años, por lo que no es probable que se impusiera esta cuantía.

¿Prescribe?

Las cantidades no declaradas en el exterior deben tributar sin importar la fecha en que se recibieron, ya que el modelo 720 no prescribe. Lo que sí prescribe es el delito fiscal, por fraudes superiores a 120.000 euros y que se castiga con penas de uno a cinco años. En estos casos, rigen los cuatro últimos ejercicios como periodo no prescrito.

¿Debería hacer más declaraciones?

Si no ha declarado bienes en España, tendrá que presentar las correspondientes complementarias, más allá del uso de las supuestas tarjetas opacas.

¿Ha habido más casos?

Desde Rodrigo Rato a Cristiano Ronaldo han remitido información a Hacienda a través de este procedimiento, lo que ha despertado sospechas del Fisco hasta las posteriores investigaciones. El modelo 720 ha recibido información de 156.122 millones de euros de más de 100.000 españoles en el extranjero, siendo Suiza, Andorra, Luxemburgo y Bermudas algunas de las jurisdicciones mayoritarias donde descansa este patrimonio

