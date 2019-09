Juicio a Ana Julia en directo | «Tenía tierra en las manos y arena en la sudadera en el momento de su detención»

Actualizado: 12/09/2019 13:01h

12.58Finaliza la cuarta sesión del juicio a Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte violenta del niño Gabriel Cruz en febrero de 2018 en Rodalquilar.

12.55Los guardias creen que Ana Julia intentó manchar la camiseta de Gabriel que ella misma había dejado allí. «Tenía unas manchas de barro. La giré para ver si era sangre, pero no. Creemos que esa mancha fue hecha en un mismo momento. Al plegarla, se ve. Creemos que se apelmazó y se apretó contra el suelo para provocar esa mancha», aseguran.

12.54«Angel está estaba muy nervioso. Yo intento tranquilizarlo. Levanto la camiseta y veo que no tenía sangre, estaba limpia y tenía alguna mancha de barro», asegura uno de los guardias que presenció aquel momento. Informa Cruz Morcillo.

12.53Declararan ahora los guardias que hallaron y analizaron la camiseta de Gabriel en el Barranco de las Agüillas.

12.52«Yo no estuve cuando la detuvieron pero algún compañero me contó que Ana Julia le dijo: Me han metido al niño ahí», asegura el testigo.

12.51El capitán sobre la actitud de la acusada durante la investigación del caso: «Antes de detenerla no hay colaboración, más bien hay evitación». Informa Cruz Morcillo.

12.50«Desde que hablamos con ella la primera vez oculta verdades sobre su persona. Por ejemplo, sabíamos que ella se había dedicado a la prostitución, pero nos lo negó. Eso antes de detenerla», prosigue el capitán que tomó declaración a Ana Julia.

12.46Declara el capitán que tomó declaración a Ana Julia: «Ella desde el primer momento en que fue detenida reconoció los hechos. Dijo que había sido una muerte accidental. Nunca reconoce que ha sido doloso, premeditado», asegura. Informa Cruz Morcillo.

12.00Se reanuda la sesión. Declara el capitán Hidalgo de la UCO y un guía del Servicio Cinológico, el guía del perro Elton.

11.25Tras el visionado de la reconstrucción, la juez anuncia un receso de 15 minutos.

11.00En estos momentos la Sala está visionando la reconstrucción de los hechos que se hizo el 13 de marzo, dos días después de la detención de Ana Julia. Informa Cruz Morcillo.

10.58La juez no deja responder al comandante y recuerda a la defensa que es testigo, solo testigo.

10.56Turno para la defensa de Ana Julia, que interroga al comandante. Le pregunta si es habitual que en un caso de secuestro no se solicite pago en 11 días. Informa Cruz Morcillo.

10.54«La pala la recogió el Servicio de Criminalística, el hacha estaba apoyada en un murete de la casa que pertenece al hermano de Ángel y el rastrillo sobre una jardinera», asevera el comandante.

10.53Después, sigue explicando el comandante, les relató cómo hizo un agujero pequeño y el episodio de golpearle la muñeca con un hacha. Elton, perro del Servicio Cinológico, marcó también el enterramiento. «Yo creo que las herramientas no estaban en la casa, pero habría que preguntar a la familia», sostiene el comandante.

10.49La fiscal pregunta al que era responsable de Homicidios de la UCO por la reconstrucción y este cuenta cómo Ana Julia en esa diligencia les dijo que Gabriel había aparecido con un hacha amenazándola, que le tapó con una mano la boca y la nariz, y que no sabe si con la otra mano le sujetó la nuca. «Luego se fumó tres o cuatro cigarros», asegura.

10.48El testigo asevera que la familia decidió subir la recompensa y hablando con Angel se dieron cuenta que era Ana Julia quien estaba fomentándolo.

10.45El agente habla de la recompensa ofrecida en su momento por la familia. «Se recibieron múltiples llamadas pero sin sentido (...) Más tarde ya nos focalizamos en Ana Julia y vimos que ella animaba a la familia a solicitar más dinero. Cuando analizamos su pasado en Burgos vimos que era una persona a la que le gustaba el dinero», manifiesta. Informa Cruz Morcillo.

10.42«Fue muy intenso, hacíamos turnos de 24 horas, fue una investigación muy dura porque buscábamos a un niño vivo», afirma el comandante, quien también asegura que «que buscaban que si alguien tenía retenido a Gabriel se pusiera en contacto con alguien más».

10.41El comandante asegura que se descartó pronto al acosador de la madre y que se habló con mucha gente, se contrastaron matrículas, furgonetas, se analizaron teléfonos de forma muy rápida. También afirma que parte del equipo se quedó en Madrid para trabajar más tranquilamente.

10.40Empieza a declarar el comandante Montero, de la UCO. Era el jefe de la Sección de Homicidios, Extorsiones y Secuestros de la UCO, que llevan casos especialmente complejos. «Barajando la posibilidad del secuestro se pusieron en contacto con nosotros. No solo vinimos los investigadores de la sección, sino que llegaron también otros compañeros con unos medios técnicos especiales para búsqueda de desaparecidos. Pocas investigaciones hemos traído tantos recursos y los mejores especialistas de todas las tipologías, dejando otros casos», asevera. Informa Cruz Morcillo.

Muchísimas gracias a todas las muestras de afecto y cariño recibidas. Los derechos humanos son intocables, así como los niños. #porlasonrisadeGabriel Gracias infinitas a los que alzáis la voz junto a la nuestra en la lucha de un trato más sensible y con el respeto que se merece. pic.twitter.com/KZDTiLvUtf — Patricia Ramírez (@PatriRamirez_) 11 de septiembre de 2019

10.28Uno de los agentes fue el encargado de analizar el teléfono de Ana Julia desde las doce de la mañana hasta las siete de la tarde el día de la desaparición del pequeño Gabriel.

10.26Comienza la declaración de dos nuevos peritos-testigos, también guardias civiles, una de ellos mujer. Informa Cruz Morcillo.

10.20Los agentes declaran que cuando los agentes procedieron a ponerle los grilletes ella exclamó: «Ángel te quiero mucho, quiero a Gabriel, mi perro está dentro».

10.19Los testigos aseguran que una vez Ana Julia abre el maletero ven el cuerpo del niño, lleno de arena. «Ana Julia tenía tierra en las manos y la sudadera también la tenía llena de arena», afirman.

10.18Los agentes narran la secuencia del día en el que se detuvo a Ana Julia. «Se va a la tumba, saca el cuerpo, lo coge, lo lleva como acunado y va hacia el maletero, le cuesta meterlo en el maletero. Sube al perro y se va. Hace un recorrido totalmente ilógico. La seguimos hasta antes de que entre en el garaje de Vïcar. La paramos y le decimos que abra el maletero».

10.17«Se va a jugar con su perro, le tira piedras, llama por teléfono, se va hacia el vehículo y luego a la zona de la alberca y empieza a apartar unas maderas. Vuelve al maletero y de la parte del conductor saca una manta, unas toallas de colores», prosigue.

10.16«El día 11 iniciamos el dispositivo con Ana Julia. Ella sale con Ángel, van a Las Negras y ella va a la finca de Rodalquilar en su Nissan Pixo. Intenta abrir la finca con unas llaves y no puede», asegura uno de los agentes.

Declaración de los dos agentes de la UCO en la Audiencia Provincial de Almería

10.12Declaran como testigos-peritos los dos guardias civiles que hicieron las fotos a Ana Julia mientras desenterraba el cadáver y lo subía al maletero del coche. Se trata de dos agentes de la UCO. Informa Cruz Morcillo.

10.07El instructor de las diligencias explica que en el coche de Ana Julia encontró una receta a nombre de Ángel y la defensa pregunta al instructor: «¿Tenían ustedes conocimiento de que era de Ángel?».

10.05El abogado de la defensa y la juez se enzarzan por este motivo. Esteban Hernández asegura que eso no viene en la declaración de Miguel Ángel Redondo, exmarido de Ana Julia. Informa Cruz Morcillo.

10.03El agente continúa hablando de la relación de Ana Julia y su expareja. «A posteriori, sabiendo lo que les había ocurrido a las parejas posteriores, pensó que Ana Julia podía haber tenido algo que ver», asegura en referencia a los episodios repentinos de fiebre que tuvo la expareja.

09.59«El exmarido de Ana Julia nos contó que mientras estuvo casado con ella tuvo dos episodios repentinos de fiebres muy altas. No hallaron el motivo con las pruebas. Llegó a estar ingresado. En uno de los dos, en un viaje corto que hace de Burgos a Madrid se empieza a sentir muy mal en Guadalajara», asegura en guardia civil. Informa Cruz Morcillo.

09.58El Jurado se tiene que acercar a escuchar esas dos pistas de audio por la dificultad para oír las grabaciones.

09.55Ana Julia Quezada, única acusada en el juicio por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz, va vestida como ayer, con ropa vaquera de color claro.

09.53Reproducen en la sala el audio de Ana Julia en el coche el día de su detención. Hay dos grabaciones. La primera capta una secuencia de palabras: «Tengo que llevármelo de aquí» (al niño) y «Tranquila, Ana, no vas a ir a la cárcel».

09.51Comienza la declaración del agente de la Guardia Civil del Equipo de Homicidios de Almería. Fue el encargado de transcribir los audios de Ana Julia y fue a Burgos a tomar declaración a la hija de la acusada, Judith. Informa Cruz Morcillo.

09.44Se abre la cuarta sesión del juicio contra Ana Julia con las pruebas testificales y periciales de guardias civiles. Se trata de varios testigos peritos que presenciaron los hechos y que tienen conocimientos científicos que aclararán a la Sala. Hay miembros de la UCO (Unidad Central Operativa) y de la Comandancia de Almería. Informa Cruz Morcillo.

