Iglesias eleva la presión a Sánchez y pide la dimisión de Borrell Podemos invita al ministro de Exteriores a que abandone su cargo por la sanción de 30.000 euros de la CNMV por vender acciones de Abengoa siendo consejero de la compañía

Gregoria Caro

@gregoriacarod Seguir Madrid Actualizado: 27/11/2018 13:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Borrell multado con 30.000 euros por usar información privilegiada sobre Abengoa

De valedor de los presupuestos y del Gobierno a rival político y una de las principales palancas de presión. La estrategia de Podemos, principal socio parlamentario del Gobierno, ha dado un giro de 180 grados que está elevando el tensiómetro de Pedro Sánchez. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha exigido este martes la dimisión del ministro de Exteriores, Josep Borrell, después de conocerse la multa que la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) le ha impuesto al socialista.

«Este gobierno no se puede permitir un ministro sancionado por la CNMV por vender acciones con información privilegiada», ha advertido Iglesias en su Twitter, donde ha invitado a Borrell a abandonar su cargo por su «inteligencia y su altura política». Así lo ha expresado el líder de la formación morada este martes después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) hiciese pública la sanción.

Este gobierno no se puede permitir un ministro sancionado por la CNMV por vender acciones con información privilegiada. Respeto a Borrell por su inteligencia y su altura política y creo que dimitirá sin necesidad de que se lo exijamos. Hoy tiene la oportunidad de dar ejemplo pic.twitter.com/Vs7LWXyN4c — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 27 de noviembre de 2018

La CNMV ha multado con 30.000 euros al diplomático socialista por vender acciones de Abengoa cuando era consejero de la compañía en el 24 de noviembre de 2015. Según señala el BOE, el organismo de vigilancia lo ha considerado una «infracción muy grave» porque el titular de Exteriores usó «“información privilegiada» para la venta de casi 10.000 acciones, a cuenta de otra persona, poco antes de que la empresa presentara un preeconcurso de acreedores para evitar la quiebra. Una operación, explica la CNMV, que viola la Ley del Mercado de Valores.

Desde el Gobierno se subraya que no se tiene «nada que decir» respecto al asunto Borrell porque «no hay nada nuevo», informa Víctor Ruiz de Almirón. En Moncloa defienden que «el ministro ya explicó la situacion en su momento». Fuentes gubernamentales explican la sanción porque Borrell no ha recurrido y «el expediente administrativo sencillamente ha seguido su curso». Se manifiesta que no tienen ninguna otra consideración que hacer pero expresan el «total respaldo del Gobierno».

No es el primer miembro del Gabinete de Sánchez que no pasa el examen ético de Podemos. Iglesias ya había exigido el cese de la responsable de Justicia, Dolores Delgado, cuando se revelaron los audios con el excomisario Villarejo. « Alguien que se reúne de manera afable con un persona de las cloacas de este país hace daño a la mayoría que aprobó la moción de censura», expresó en septiembre el líder de Podemos.

Una mayoría «rota»

El secretario general de Podemos, tras el Consejo Estatal Ciudadano el viernes, dio por «rota» la mayoría de la moción de censura. En Podemos tenían como objetivo aprobar los Presupuestos Generales del Estado, pero visto la falta de apoyos y la negativa de los independentistas al presidente del Ejecutivo la situación de «incertidumbre les obligó a modificar su estrategia.

Iglesias presiona ahora al Gobierno para que convoque cuanto antes los comicios y ya prepara unas primarias internas para revalidar su candidatura. «No se puede gobernar por decreto», advirtió Iglesias, queriendo marcarle los tiempos a Sánchez. «No es real que un Gobierno se sostenga mediante decretos ley», continuó.