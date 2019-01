Guerra en Twitter entre Podemos y Vox: «Haznos el favor de irte a vivir del cuento a Irán» Pablo Echenique (Podemos) arremete contra Vox por las donaciones que recibió del exilio iraní

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, cargó ayer contra Vox en Twitter tras conocerse que el partido presidido por Santiago Abascal fue financiado en 2014 por el exilio iraní. Tras subir un montaje en el que se veía al máximo dirigente de Vox con vestimentas árabes y la frase «los iraníes primero», Echenique colocó la bandera de España en su perfil y aseguró que lo hacía porque esa es «la bandera de nuestra financiación». Además, recomendó a los perfiles de Vox hacer lo propio con la del país islámico.

Durante años nos han acusado de financiarnos de Venezuela, Irán y hasta de Mordor. Todo mentira. Todos los juicios ganados.



Vox se ha financiado de un grupo marxista iraní con brazo armado terrorista y lo han reconocido.



Vamos, que nuestra financiación es 🇪🇸 y la de Vox es 👇 pic.twitter.com/ttV3Rc5xNm — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) 14 de enero de 2019

Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, respondió a Echenique —al que llamó «montonero podemita»— de la siguiente forma: «Haznos el favor a los españoles y argentinos de irte a vivir del cuento a Irán». En el mismo tuit, afirmó que sus cuentas eran legales, al contrario que las de la formación morada, y recalcó que las donaciones a Vox provenían «de los disidentes exiliados» y no «de la dictadura iraní», a la que relacionaba con Podemos.

Mira montonero podemita, te lo explico y luego haznos el favor a los españoles y argentinos de irte a vivir del cuento a Irán: 1° Las nuestras eran legales, las vuestras no y 2° Las nuestras, de los disidentes exiliados, las vuestras de la dictadura Iraní.https://t.co/fzWMkiQbco — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) 14 de enero de 2019

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, no quiso quedarse fuera de la conversación y recomendó al secretario de Organización de Podemos no justificarse por el uso de la bandera española. Echenique, por su parte, agradeció el consejo y respondió: «No uses la bandera para excluir de su país a españoles que simplemente no piensan como tú. Seguro que no lo haces. Pero por si acaso».