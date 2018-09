Análisis grafológico La firma de Pedro Sánchez: «Testarudo, obsesivo y narcisista» La experta en grafología María Mercedes Sánchez analiza para ABC la rúbrica del presidente del Gobierno en plena polémica por su tesis doctoral

M. MERCEDES SÁNCHEZ

Actualizado: 17/09/2018 17:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Para realizar el análisis grafológico a Pedro Sánchez cuento con una servilleta escrita de su puño y letra a finales del 2015 [fotografía inferior]. Por otra parte, en el estudio de su firma me remito a la publicada por el periódico ABC el 15 de septiembre de 2018 y enviada el día anterior por burofax desde Moncloa [fotografía superior].

Servilleta escrita por Pedro Sánchez a finales del 2015 - ABC

La escritura en grafología indica las tendencias de una personalidad en un momento dado. Al observar los rasgos del analizado se podría afirmar que la veleta del viento guía sus actos. Su escrito nos habla de una persona que cuenta con lógica de alto nivel intelectual y buena capacidad para intuir la esencia de los asuntos que lleve entre manos. Desde el punto de vista de la voluntad, se observa a una persona con firmeza extrema para defender sus ideas; su defensa será el ataque inmediato.

Testarudo. Hay mucho coraje en su interior, puede ser brusco en sus expresiones. Atacará con contundencia. Su respuesta en estos casos es una fuerte acometida. Grafológicamente, se observa en la angulosidad de la palabra Pedro. La Z final de su apellido muestra una valla, un muro en lo que está por venir, en el futuro. Inconscientemente nos dice que se mantendrá contra viento y marea y que no contempla convocar elecciones.

Obsesivo. Tiene tendencia a insistir y remachar en lo que dice o cree, necesita dejar las cosas muy claras. El famoso «No es No» lo refleja. Los retoques insistentes en la flecha y el circulo de la muestra presentada así lo atestigua. Esos mismos retoques reflejan una tendencia a lavarse las manos con frecuencia y a la limpieza extrema. No es de extrañar que tras saludarle un desconocido en la calle se limpiara las manos con un pañuelo, consecuencia de ser una persona bastante escrupulosa.

Cuida su imagen. Se puede apreciar un gusto estético: cuidará su apariencia y las tareas que realice; algo que se observa en las mayúsculas tipográficas. Para el autor de estas letras será primordial el marco social, profesional y político.

Narcisismo. La espiral amplia en las zonas inicial y superior de su firma nos muestra esta característica, tendente a destacar y a producir afecto, con un componente narcisista –como indican los estudios del profesor A. Vels en su obra «Escritura y Personalidad» (Edit. Herder)–. Este mismo autor descubrió en 1945 que los lapsos de cohesión implican bloqueo, dudas y un mecanismo de defensa.

No muestra avidez por el dinero. No caerá en la corrupción crematística, se confirma por el número 2 que muestra una zona superior limpia.

No es fácil hacerle entrar en razón. Su inteligencia se verá seriamente mermada por su obcecación. Hay en este escrito una alteración en la jerarquía de valores, una subversión de los mismos que podría llevarle a la deshonestidad. Se observa claramente en que se intercalan minúsculas en un texto deliberadamente escrito en mayúsculas. Subvertir según la RAE significa «trastornar o alterar algo, especialmente el orden establecido». No reconoce esta incongruencia porque no la ve. La veleta que marca sus pasos le llevará a elegir una opción o la contraria sin alterar su rostro.