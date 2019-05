Los fallos en el recuento de votos dan al PSOE la alcaldía de León Ciudadanos denuncia que en Segovia hay más votos contados que votantes

El desbarajuste en el recuento de votos de las elecciones municipales, con errores groseros incluidos cometidos por la empresa contratada por el Gobierno para dar a conocer los resultados, continuó ayer. La Junta Electoral concedió el tercer concejal a la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León, lo que deja a Vox sin representación en el consistorio, abriendo así el camino a una Alcaldía liderada por el PSOE. Estas dos formaciones habían denunciado un error registrado en la transcripción de los datos de una mesa del colegio Pastorinas en la que, según su reclamación, se habían invertido los resultados de los socialistas y Vox.

Solucionado el asunto de León, ayer se conoció la denuncia que hace Ciudadanos en Segovia donde, según asegura la formación de Albert Rivera, el recuento ha deparado en alguna mesa que hay más votos que votantes en el censo, por lo que reclamará esta supuesta irregularidad que puede suponer que accedan a su cuarto concejal y convertirse en llave de gobierno.

Fuentes de Ciudadanos explicaron a Efe que la diferencia votos era tan mínima, de diez votos, que revisarán cada mesa para determinar qué ha podido ocurrir para que en algún caso haya seis votos emitidos más que el censo establecido.

En medio de la perplejidad de todos por estos incidentes, el Gobierno no solo no parece preocupado sino que considera normales este tipo de incidentes, según la portavoz Isabel Celaá, que lo achaca todo a «errores humanos». Para el Ejecutivo no hay motivos para sancionar a la empresa contratada para recoger los datos del recuento, Scytl y Vector, a pesar de su decisión de no volcar a la web el número total de votos, sino sólo los que sirvieron para obtener escaño, en el cómputo provincial, si bien a nivel municipal sí especificaban todos ellos.

La desconfianza, en cualquier caso, está servida y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tendrá que dar explicaciones en el Congreso. Fuentes de su departamento afirmaron en su día que ya desde la misma noche electoral comenzaron a detectarse fallos evidentes.