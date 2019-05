Elecciones 2019, resultados y reacciones en directo, Casado: «Hoy empieza la refundación del centro-derecha»

Actualizar

15.20El PP ha configurado este lunes un comité negociador para los posibles pactos tras las elecciones autonómicas y municipales de ayer que estará integrado por el secretario general, Teodoro García Egea; el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, y la diputada Ana Beltrán. Este grupo representará a Génova en las negociaciones que se lleven a cabo en los diferentes territorios, en las que también participarán los correspondientes representantes autonómicos y municipales.

15.17Casado: «Lo peor que le puede venir a España es que el PSOE pacte con independentistas».

15.09Casado: «Yo defino a Vox como se han presentado ellos, Vox es un partido que se sitúa a la derecha del Partido Popular».

15.08Casado anuncia que van a presentar la petición de suspensión del senador Raül Romeva.

15.05Pablo Casado: «Pensamos que la campaña ha sido acertada». «Voy a liderar esta remontada, este cambio de ciclo, este volver a empezar, con la ambición y la autoexigencia de tener que recuperar la confianza de muchos españoles».

▶ @pablocasado_ analiza los resultados de las #Elecciones26M "Hemos vuelto a demostrar que somos el partido más capilarizado de toda España. Ayer acabó un ciclo, y hoy empezamos uno nuevo donde empieza la remontada para volver a gobernar en España". #HayPartidopic.twitter.com/WcaqoUR2Lc — Partido Popular (@populares) 27 de mayo de 2019

14.55Pablo Casado: «En cuanto al voto local ha sido más patente esa recuperación del bipartidismo en España».

14.45Pablo Casado: «Si tuviera que resumir la jornada de ayer diría que ha cambiado un ciclo político. En estas elecciones somos el único partido que hemos crecido respecto al mes pasado, es decir, hay una recuperación, ha empezado una remontada. Podemos decir que hoy empieza todo. Tenemos que liderar España desde la oposición, no solo queremos ser alternativa sino volver al Gobierno cuanto antes. Desde el Congreso Nacional hay una recuperación electoral en el partido. Hemos hecho un análisis cualitativo y hemos observado que hay un electorado que ha cambiado en cuestiones que no han sido imputables a los distintos candidatos, sino que tenemos unos puntos débiles dentro del partido que tenemos que reforzar, hay mucha referencia a casos pasados de corrupción. Por tanto, hoy comenzamos la refundación del centro-derecha, la recostrucción de nuestro espacio electoral, consciente de que el ciclo electoral demoscópico nos permite una recuperación. Cuando digo que empieza una refundación del centro-derecha no es comparable a hace 30 años porque entonces eran muy pequeños, en este caso somos conscientes del tamaño del partido que ha surgido a la derecha y la estrategia de Ciudadanos para ocupar el centro-derecha. La fragmentación del voto del centro y derecha perjudica por la ley proporcionan nuestra representación autonómica y municipal. Hemos tenido un resultado en las europeas positivo para cuáles eran las expectativas». «El Partido Popular aspira a ganar todas las elecciones». «La peor noticia de las elecciones europeas ha sido la irrupción de los independentistas. Mañana viajo a Bruselas para reunirme con las instituciones europeas y mis homólogos europeos».

14.39Vox gana a Podemos en Galapagar, donde vive Pablo Iglesias. Del total de votos emitidos, 13.505 fueron a diferentes formaciones, mientras que la coalición formada por Podemos-IU-Cambiamos Galapagar obtuvo 1.861 votos. Y Vox tuvo un 13,58 por ciento de los votos y 2.104 sufragios.

14.33Las Bolsas, en positivo tras los resultados de las elecciones europeas.

14.25El líder del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, ha instado este lunes al líder del partido, Pablo Casado, a aprovechar la «oportunidad» que tiene tras los resultados de las elecciones de este domingo y a seguir apostando por la centralidad, aunque ha asegurado que tampoco es que esté en duda su liderazgo. En declaraciones antes de participar en el Comité Ejecutivo Nacional, para valorar la situación tras las elecciones, Alonso ha apuntado que ha pasado poco tiempo desde las generales, en las que el PP sufrió una debacle, pero ahora el 26M «abre posibilidades y opciones» y lo importante es que se sepan aprovechar.

14.21El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado este lunes que, teniendo en cuenta la mejora de resultados del PP en las elecciones del 26M con respecto a las generales, «debemos seguir insistiendo y persistiendo en el centro». «El PP ha entendido el mensaje de las generales. Es verdad que no hemos tenido tiempo, pero hemos ensanchado el partido durante estas ultimas tres semanas y hoy el PP tiene mejores resultados que en las generales», ha dicho el presidente gallego antes de asistir a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de su partido. Eso acredita, ha añadido, «que debemos de seguir insistiendo y persistiendo en el centro, en el centroderecha, que es la ideología de nuestro partido». Sobre la continuidad de Pablo Casado al frente del partido, Núñez Feijóo ha sido claro, al afirmar que «sigue siendo el presidente» y ha insistido en que «en tres semanas el partido se ha centrado, ha ensanchado sus bases y los resultados han sido mejores».

14.10La número dos de la candidatura del PP al Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha declarado este lunes que en su formación «no van a faltar esfuerzos» al negociar gobiernos en los municipios y autonomías donde pueda hacerlo, si bien ha avisado de que no dará «ningún paso atrás» en sus «valores» y «principios». En declaraciones realizadas a la prensa este lunes al llegar a la sede popular, donde se ha reunido el Comité Ejecutivo Nacional de la formación, Levy ha precisado que, en la capital, el PP está «dispuesto a negociar sobre un programa, sobre propuestas, sobre medidas concretas para mejorar la vida de los madrileños».

13.54La dirección de Ciudadanos ha creado un comité nacional de negociación de gobiernos para acordar «los mejores» pactos para gobernar en aquellos ayuntamientos y comunidades donde Cs tiene la llave y que, de momento, no ha recibido instrucciones de vetar al PSOE ni tampoco excluir a Vox. Una decisión que se ha tomado, ha explicado la portavoz del partido, Inés Arrimadas, en una rueda de prensa en la sede de la calle Alcalá, con el objetivo de «promover ejecutivos sensatos, no de pillar cacho». Este comité, que se reunirá mañana por primera vez bajo la dirección de José María Espejo, no ha recibido por ahora ninguna «instrucción» concreta, ha asegurado Arrimadas, ni de vetar pactos con el PSOE, ni de excluir al partido de Santiago Abascal.

13.46El candidato de ERC al Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, ha apostado este lunes por gobernar en solitario y contar con al apoyo puntual de JxCat y de los comunes para lograr «la libertad de los prisioneros políticos, el retorno de los exiliados» y un referéndum de autodeterminación para Cataluña. Maragall, que consiguió anoche la victoria en el consistorio barcelonés, ha aseverado en rueda de prensa que el escenario ideal sería un «acuerdo de amplia mayoría» entre ERC, JxCat y la hasta ahora alcaldesa Ada Colau (Barcelona en Comú), pero ello «no es posible» debido a la "mutua exclusión explicitada" entre las otras fuerzas.

13.34Inés Arrimadas, que será la portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados: «Hemos crecido porque no asumimos los marcos mentales de los nacionalistas. Ceder ante los nacionalistas y prometerles indultos no es una buena estrategia constitucionalista y es la que ha seguido el PSOE». «Hemos demostrado cómo y con quién gobierna Ciudadanos. Somos un partido que crece de manera sostenida y prometiendo cosas que sabemos que se pueden hacer. Siempre vamos a pensar en el interés general de los ciudadanos, que es lo contrario de lo que ha hecho la vieja política». «Nosotros en el Congreso de los Diputados hemos sido muy claros, vamos a liderar la oposición, porque Ciudadanos es el único partido de los que ya estaban que crece». La dirigente de Ciudadanos ha dicho que un Comité de negociación estudiará los pactos y que mañana se reunirá.

13.29Valls amenaza con una «ruptura total» con Cs si pacta con Vox en Madrid. El alcaldable auspiciado por Ciudadanos amenaza a la formación de Albert Rivera con una «ruptura total y definitiva» si la formación naranja se embarca en pactos y acuerdos con Vox. El exprimer ministro galo pidió a la formación que ha impulsado su candidatura a la alcaldía de Barcelona que se abstuviera de pactar con el partido de Santiago Abascal en municipios y comunidades.

13.24Las candidaturas independentistas al Parlamento Europeo encabezadas por Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana (ERC), y por Carles Puigdemont, de Junts per Catalunya (JxCat), han cosechado este domingo casi 9.500 votos en la Comunidad de Madrid en las elecciones europeas, en las que rige la circunscripción única para todo el país.

13.18Tras los resultados electorales del 26M, el presidente del PP, Pablo Casado, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, van a comparecer para valorar la nueva situación política a la que se van a enfrentar.

13.10El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recalcado este lunes que «recuperar el centro ha sido clave» para que el PP mejore posiciones con respecto al 28 de abril en las elecciones autonómicas, municipales y europeas, al tiempo que ha señalado que no hay dudas sobre el liderazgo de Pablo Casado al frente del partido. Así se ha pronunciado a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP que ha convocado Casado para analizar los resultados de los comicios. Está previsto que al término de la reunión, el presidente del partido almuerce con todos sus «barones» territoriales, según han informado fuentes de la formación.

13.02Vox irrumpe con fuerza y será decisivo para gobernar Madrid. Sus siglas no gobernarán en ningún ayuntamiento y ha perdido más de 200.000 votos en un mes, pero los mejores deseos de Vox en la región se hicieron realidad anoche. Con cuatro concejales en Cibeles y doce diputados en la Asamblea, la irrupción de la formación de Santiago Abascal será decisiva para que la derecha recupere la capital y mantenga el Gobierno autonómico. «Que no olvide nadie que Vox va a hacer valer su votos; significa que no vamos a permitir cordones sanitarios de ningún tipo», dijo ayer Abascal, exultante, en la sede del partido.

12.54El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, le ha exigido este lunes al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que, en su condición de líder del PP en Galicia, se niegue a cualquier pacto de su partido «con la ultraderecha», «en ninguna Comunidad y en ningún ayuntamiento de España».

12.49El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, valora los resultados electorales de los comicios europeos, autonómicos y municipales del 26M de 2019.

EP

12.39Un total de 310 personas votaron en Extremadura la candidatura de Puigdemont. La lista de JxCat en las elecciones europeas, encabezada por el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, logró 310 votos en Extremadura en los comicios europeos, lo que supone un 0,05 % del total de sufragios. Una décima más (0,6 %) ha logrado en la comunidad extremeña la coalición Ahora Repúblicas -que suma a ERC, EH Bildu y BNG-, que ha contabilizado 345 votos en las elecciones al Parlamento Europeo. La candidatura de Puigdemont, por provincias, ha obtenido 222 votos en Badajoz y 88 en Cáceres. La lista de Ahora Repúblicas ha conseguido 198 en la provincia de Badajoz y 147 en Cáceres.

12.27Pablo Iglesias comparece ante los medios tras los resultados electorales: «Los resultados electorales son malos y hemos experimentado un retroceso con respecto a las elecciones generales, toca hacer autocrítica. Convocaremos un consejo ciudadano estatal para analizar la coyuntura. No nos rendimos, somos conscientes del enorme peso estrategico de nuestra formación política». «El proyecto de la Unión está en riesgo». «Con las fuerzas que tenemos vamos a ponerlas en serivicio de construir un bloque de gobernabilidad». «A la hora de negociar un gobierno con el PSOE no vamos a poder pedir muchos elementos que pediríamos si tuviéramos más peso electoral». «Tenemos que tratar de ayudar a construir un gobierno de coalición que apunte a la justicia social». «Tenemos claro que la división resta y la suma multiplica». «Asumimos que los 3,7 millones de votos que obtuvimos en las generales puede ayudar a que España tenga un gobierno progresita histórico». «Las divisiones han hecho mucho daño a la ciudadanía de izquierdas en Madrid. Fuimos responsables y éticos al pedir el voto para las dos candidaturas que encarnaban a Ahora Madrid, Más Madrid y En Pie Madrid. Por desgracia ni sumando los votos de ambas candidaturas podríamos haber ganado a la derecha».

12.22En breves instantes va a comparecer el líder de Podemos, Pablo Iglesias, tras el batacazo electoral del 26M.

12.21Una de las preguntas que más se hacen los madrileños tras los resultados electorales de ayer es... ¿Qué pasará con Madrid Central sin Carmena tras las elecciones? Haga click en este enlace para ver las posibilidades.

12.16El escrutinio general fijado para este miércoles por las juntas electorales competentes completará el resultado provisional de las elecciones al Parlamento de Navarra una vez que se resuelvan las incidencias que afectan al 1,86% del voto emitido, que ha quedado pendiente de revisión por diversas causas, y se sume también el voto de residentes en el extranjero (voto CERA). Informa Ep.

12.10El secretario de Análisis Político de Podem, Ferran Martínez, ha admitido este lunes que los resultados de estas elecciones municipales han sido «malos» para este partido en la Comunitat, y ha augurado que «se echará en falta la voz de Unides Podem en muchos municipios».

12.02El vicesecretario general del PP, Javier Maroto, ha recalcado este lunes que tras los comicios municipales, autonómicos y europeos de este domingo «nadie discute» que el «líder» del centro derecha es Pablo Casado, el presidente del PP. «Eso no lo discute nadie, ni dentro ni fuera del partido, a los hechos nos remitimos», ha señalado en declaraciones a la prensa a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP que se reúne hoy en Génova. «El espacio de recuperación del centro derecha empieza hoy, con el liderazgo del PP y Casado», ha asegurado Maroto. A su juicio, las elecciones han dejado claro que "no hay alternativa al PP" y «no hay sorpasso» y, es más, ha recalcado que otras formaciones que rivalizan con el PP han perdido votos.

11.53El director de ABC, Bieito Rubido, analiza los resultados del 26-M. Consulte el videoanálisis haciendo click en este enlace.

Hoy sobre a las 13:30 estaré en ARV. Antes, rueda de prensa. Los resultados han sido malos y toca dar la cara y hacer autocrítica. Pero tenemos claro que pondremos toda nuestra fuerza para hacer gobiernos que defiendan la justicia social y los derechos sociales. Sí se puede ✊ — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 27 de mayo de 2019

11.40Consulte el Editorial de ABC tras el batacazo de la izquierda en la capital española: «Madrid apuntala al Partido Popular».

Torra ha vuelto a colgar el lazo amarillo junto a la pancarta de apoyo a los políticos presos - ABC

11.35El presidente catalán, Quim Torra, ha vuelto a colgar la pancarta con un lazo amarillo que lucía del balcón del Palau de la Generalitat hasta que la Junta Electoral forzó su retirada con motivo de la campaña electoral. El ejecutivo autonómico no ha tardado más que unas horas en recuperar el símbolo de los presos y fugados independentistas que durante las últimas semanas sustituyó por otro reivindicando la libertad de expresión. Desde primera hora de la mañana, la polémica pancarta está de nuevo en el balcón del palacio gubernamental catalán, en la céntrica plaza de Sant Jaume de la capital catalana.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, a su llegada hoy, en bicicleta, al Ayuntamiento tras revalidar el cargo de alcalde al ganar ayer, con 10 concejales, las elecciones municipales - EFE

Gracias a los más de 380.000 madrileños que han confiando en el Partido Popular para formar un Gobierno de centro derecha en la ciudad de Madrid. El cambio ha llegado para quedarse, la victoria es vuestra y no os voy a defraudar. Voy a ser el alcalde de todos los madrileños. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) 26 de mayo de 2019

Ver más