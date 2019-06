La Ejecutiva de Ciudadanos rechaza revisar el veto a Sánchez y dimite el eurodiputado Javier Nart Cuatro miembros del Comité Ejecutivo votan a favor de valorar la posibilidad de levantar el «no» y tres se abstienen

Toni Roldán ha abierto la veda. El Comité Ejecutivo de Ciudadanos (Cs) ha votado, a petición de Luis Garicano y de Javier Nart, si revisar la estrategia en relación a la investidura de Pedro Sánchez y abrir una vía de negociación con el presidente del Gobierno en funciones. Esta vez se ha roto la unanimidad. Veinticuatro miembros de la Ejecutiva han optado por mantener el veto, cuatro han votado en contra y tres se han abstenido. Tras la votación, el eurodiputado Javier Nart ha dimitido como miembro de la Ejecutiva en señal de protesta.

La dimisión de Roldán de esta mañana ha pillado por sorpresa a la Ejecutiva de Cs y ha tenido un efecto inmediato. El ya exsecretario de Programas de Cs se ha marchado dando un portazo al partido por su giro a la derecha y por dejar de representar los tres pilares que él entiende que sí lo sustentaban en sus inicios: el reformismo, la regeneración y el combate al nacionalismo. Roldán se ha despedido reclamando «un gobierno estable» y alejado de «extremismos» y Luis Garicano, su mentor en Cs, le ha cogido el guante y ha advertido vía Twitter de que él seguirá defendiendo sus ideas en la Ejecutiva del partido.

Hace 4 años convencí a @toniroldanm para que se enrolara en esta aventura. Nadie ha trabajado más, nadie ha sido más leal al proyecto, nadie ha hecho más por conseguir políticas reformistas y regeneradoras para España. Gracias por todo, Toni. Seguiré luchando por esas ideas — Luis Garicano (@lugaricano) June 24, 2019

Al número uno de Cs en el Parlamento Europeo se le ha unido el cuatro de su lista, Javier Nart, y ambos han reclamado en el Comité Ejecutivo una votación para revisar la estrategia en torno a la investidura de Sánchez. Nart ha llevado su crítica hasta el extremo de dimitir tras perder la votación, aunque solo dejará su asiento en la Ejecutiva, según fuentes del partido.

También han votado a favor de reabrir la posibilidad de negociar una investidura con Sánchez Francisco Igea y Fernando Maura, y otros tres miembros del partido, cuyos nombres aún no han trascendido, se han abstenido. Además, hay cuatro miembros que no han participado en la votación. Veinticuatro de los 36 miembros de la Ejecutiva -35 sin Roldán- han preferido, no obstante, mantener la línea trazada desde el pasado febrero. No a Sánchez, ni por activa ni por pasiva.