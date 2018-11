Dani Mateo se presenta como Krusty el payaso ante el juicio por ultrajar la bandera de España El cómico comparte en su perfil de Instagram un fotograma de la serie «Los Simpson»

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha citado a declarar este lunes como investigado al humorista Dani Mateo por sonarse la nariz con la bandera de España en una escena del programa «El Intermedio» de La Sexta.

El juez acordó la citación tras admitir la denuncia que la organización Alternativa Sindical de Policía presentó ante el Juzgado de Guardia de Madrid por un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España o sus Comunidades efectuado con publicidad y un delito de odio.

El cómico ha recurrido en su perfil de Instagram a una escena de «Los Simpson» para ilustrar su citación de hoy. En concreto, a un fotograma en el que aparece Krusty el payaso en un juicio.

En un programa de «El Intermedio» de La Sexta, Mateo interpretó un «sketch» en el que, mientras leía el prospecto de un medicamento antigripal, estornudaba y se sonaba la nariz con la bandera de España.

«Perdón, perdón ¿qué he hecho? Yo no quería ofender a nadie. (...) No quería ofender ni a los españoles, ni al Rey ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos. No, trapo, no, trapo tampoco», decía en el vídeo.

Su emisión suscitó tantas críticas y polémica que La Sexta decidió retirar el «sketch» de la web al día siguiente, tras detectar que había gente que se había podido sentir molesta y ofendida.