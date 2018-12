La Constitución reúne hoy a dos Reyes en las Cortes por primera vez en 116 años Pastor advertirá que la democracia no está garantizada y es necesario preservarla

Las Cortes Generales ofrecerán hoy una imagen inédita en el homenaje a la Constitución: la presencia de dos Reyes, Don Felipe y Don Juan Carlos, en el hemiciclo. El único precedente histórico comparable lo protagonizaron hace más de un siglo la Reina Regente María Cristina y su hijo, Alfonso XIII. Fue el 17 de mayo de 1902, cuando Don Alfonso, que nació Rey, fue proclamado ante las Cortes tras jurar la Constitución.La ceremonia también reunirá por primera vez en el Congreso a las tres generaciones de la Familia Real: Don Felipe, Doña Letizia, la Princesa de Asturias, la Infanta Sofía, Don Juan Carlos y Doña Sofía. La presencia de los dos Reyes ha obligado a buscar una solución protocolaria sin precedentes, con el fin de evitar lo que ocurrió en el 40 aniversario de las primeras elecciones de la democracia, cuando Don Juan Carlos quedó excluido por su difícil encaje protocolario.Solución protocolariaEn esta ocasión, los Reyes y sus hijas presidirán la ceremonia desde la tribuna presidencial, y Don Juan Carlos seguirá el acto desde un lugar de honor instalado en el centro del hemiciclo, en la zona que habitualmente ocupan los taquígrafos, acompañado por los cuatro presidentes de Gobierno de la democracia, los padres de la Constitución y otras autoridades.Don Juan Carlos regresará hoy por primera vez al Congreso tras su abdicación. La última vez que estuvo fue hace cuatro años y nueve meses, cuando acudió a la capilla ardiente de Adolfo Suárez, que se instaló en la sede de la soberanía nacional. El homenaje a la Constitución supondrá también la reaparición de Mariano Rajoy en el Congreso, tras la moción de censura que le retiró del Gobierno en junio. Antes de que el Rey dirija unas palabras, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, pronunciará un discurso en el que advertirá que la democracia no está garantizada y defenderá la necesidad de seguir trabajando para preservarla, según ha podido saber ABC. La tercera autoridad del Estado recordará a los representantes políticos que el sistema de libertades y garantías del que hoy disfruta España no vino dado sino que fue el resultado de un gran esfuerzo colectivo y también de muchas renuncias personales.En este sentido, hará valer la importancia del consenso y el entendimiento en aras de un bien mayor, encomiando la disposición que tuvieron los líderes políticos de hace cuarenta años a hacer renuncias para conseguir el gran objetivo común. Pastor también aprovechará para hacer un llamamiento a la unidad de España y pondrá en valor la gran transformación experimentada por el país a lo largo de estos cuarenta años.La conmemoración de la Constitución no contará, un año más, con la presencia de PNV, ERC y PDECat. Tampoco estará este año Vox ya que no cuenta aún con representación parlamentaria y por parte de las comunidades autónomas solo están invitados los presidentes.Así, aunque en 2015 el expresidente del Congreso Jesús Posada decidió invitar al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a la conmemoración de la Constitución estimando su acceso al Congreso en las siguientes elecciones, Pastor ha decidido evitar criterios basados en proyecciones y ha cursado invitaciones únicamente a los líderes de los partidos que obtuvieron escaños en las últimas elecciones.