Sánchez pierde la primera votación de la investidura pese a la abstención de Podemos en el último minuto

El Congreso de los Diputados ha dicho «no» a la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, por 170 votos en contra, 124 a favor, y 52 abstenciones. Un resultado que no le permite superar la votación de hoy, en la que se exige al candidato contar con el apoyo de la mayoría absoluta, pero tampoco permitiría hacerlo el jueves, salvo que cambien las cifras.

La sorpresa ha venido en el último minuto de la bancada de Unidas Podemos que había anunciado su voto en contra en caso de que no existiera acuerdo con el PSOE, pero ha optado finalmente por la abstención para elevar la presión sobre Sánchez e intentar forzar una negociación en las próximas 48 horas.

En la abstención se han situado también el PNV, Bildu y Compromís. Y en contra han votado PP, Ciudadanos, Vox, ERC, JxCat, Navarra Suma y Coalición Canaria. Sánchez solo ha obtenido al apoyo del PSOE y del Partido Regionalista Cántabro.

La decisión «in extremis» de la formación morada ha cogido fuera de juego a la portavoz morada, Irene Montero, que ha votado de manera telemática por su elevado estado de embarazo posicionándose en contra de la investidura.

El presidente en funciones tendrá una segunda oportunidad el jueves, cuando la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado una nueva sesión plenaria a las 13:30 horas, para iniciar la segunda votación a partir de las 14:25 horas.

Las negociaciones con Unidas Podemos están paralizadas desde el duro cara a cara que mantuvieron ayer el líder morado, Pablo Iglesias, y Sánchez, pero la abstención de Podemos, después de amenazar con el «no», deja abiertas las negociaciones de cara a la votación del jueves.

En el caso de que el presidente en funciones no logre salir investido tampoco el jueves, se pondrá en marcha la cuenta atrás para la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones dentro de dos meses. Durante ese plazo, no obstante, Sánchez puede volver a intentar salir investido. Si no lo hace o no lo logra, los comicios se repetirían el próximo 10 de noviembre.