Condenados a un año y medio de prisión dos jóvenes que agredieron a un comandante del Ejército en Palma Los acusados deberán indemnizar además a la víctima con 9.000 euros, si bien no tendrán que ingresar finalmente en la cárcel

Josep María Aguiló

Los dos jóvenes que en marzo de 2017 agredieron a un comandante del Ejército en Palma han sido condenados este lunes por la Audiencia Provincial a sendas penas de un año y medio de prisión, por los delitos de odio, atentado y lesiones leves. Además, deberán indemnizar a la víctima con un total de 9.000 euros. Los dos acusados han reconocido los delitos citados después de que todas las partes hubieran llegado previamente a un acuerdo de conformidad. Dicho acuerdo implica que finalmente no deberán ingresar en la cárcel.

Los hechos que ahora han sido juzgados tuvieron lugar en la mañana del 10 de marzo de 2017 en el Paseo del Borne de Palma. El citado oficial del Ejército había entrado en una sucursal bancaria ubicada en la zona y poco después se percató de que dos jóvenes le estaban haciendo fotografías con un teléfono móvil. El militar, que iba vestido con el uniforme, les preguntó en ese momento y también ya fuera de la sucursal por el motivo de su actuación. Al mismo tiempo, les solicitó que dejasen de tomarle imágenes, pero ambos individuos se rieron e hicieron caso omiso a sus peticiones. Fue entonces cuando uno de los dos jóvenes empezó a golpear al oficial en el rostro, mientras le decía: «Sois unos fachas, os creéis que estáis en la época de Franco». El segundo joven se sumó también a la agresión. El militar fue lanzado seguidamente contra un banco de piedra y contra unos contenedores.

Los dos sospechosos se dieron a la fuga justo después del ataque, si bien el comandante empezó a seguirles. Esa circunstancia hizo que los dos jóvenes amenazasen al oficial con volver a golpearle. Finalmente, la víctima vio que entraban en un edificio de la zona de La Lonja. La Policía llegó al lugar poco después y montó un dispositivo de vigilancia, que horas más tarde culminó con la detención de los dos presuntos agresores. Ambos quedaron entonces en libertad con cargos tras haber prestado declaración ante el juez.

Por su parte, el comandante tuvo que ser atendido en un centro hospitalario por los golpes recibidos y tardó más de tres meses en recuperarse por completo. Además, la agresión le dejó secuelas que afectaron a su actividad profesional.

El caso ha sido finalmente juzgado ahora por la Audiencia Provincial. La mencionada condena de un año y medio de cárcel para los dos acusados se produce tras el acuerdo previo de conformidad al que habían llegado la Fiscalía, la acusación particular y la defensa de los dos jóvenes, quienes han pedido disculpas al oficial agredido y al Ejército. La pena de prisión ha sido suspendida durante tres años, lo que significa que si durante ese periodo de tiempo los ahora condenados no vuelven a delinquir, no entrarán finalmente en la cárcel.