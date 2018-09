Casado pide elecciones «cuanto antes» a Sánchez: «La Moncloa le queda grande» El líder del PP reclama al presidente socialista que libere a España del «lastre» de su gobierno

Ana I. Sánchez

«La Moncloa le queda grande». Así de tajante ha resumido esta mañana el presidente del PP, Pablo Casado, los primeros meses de Gobierno socialista durante su cara a cara con el jefe del Ejecutivo esta mañana en el Congreso de los Diputados. Una sesión en la que el líder de PP ha reclamado a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones «cuanto antes» para liberar a España «del lastre» de su gobierno, después de acusarle de dirigir el país «a lomos de la mentira». «Por mucho que diga que es el presidente del Gobierno, el hábito no hace al monje», ha cargado. La bancada popular, exultante, le ha dirigido una fuerte y larga ovación al final de su intervención.

Para argumentar su petición, el líder de PP ha atacado uno a uno a todos los ministros y ha concluido que el Gobierno socialista «se cae a trozos» ante tanta rectificación y pasos en falso. «¿Qué será lo próximo? ¿Expropiar coches aparcados?», ha ironizado, mientras Sánchez y la vicepresidenta Carmen Calvo le observaban con gesto de guasa desde sus escaños. Casado ha continuado reprochando al presidente que saque «de la chistera» una reforma constitucional para ocultar el «desastre» de su Gobierno cuando lo que hace falta «es poner orden». «¿Cree que España está para una reforma constitucional?», le ha preguntado retóricamente recordando la crisis territorial de Cataluña.

Casado no ha dudado en recriminar a Sánchez la conversión de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en una simple enmienda a la reforma de la Ley Poder Judicial para forzar su aprabación exprés. Un movimiento que ha considerado un fraude de ley y que, ha advertido que no dejará pasar. Para ello, ha anunciado que el PP elevará una petición de amparo a la Mesa del Congreso en virtud del artículo 31 del Reglamento de la Cámara. «Quieren amordazar al Senado» ha denunciado, equiparando este tipo de prácticas con las que lleva a cabo en Venezuela el Gobierno de Maduro. «Cuando no les gusta la mayoría de una Cámara la cierran», ha abundado.