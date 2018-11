Casado apoya al Gobierno para vetar un acuerdo «deshonroso» El PP critica la «incompetencia» de Sánchez, que llega «tarde y mal»

Actualizado: 24/11/2018 02:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La indignación en el PP es enorme al comprobar cómo Pedro Sánchez está a punto de tirar por la borda la oportunidad histórica que tenía España para reclamar la cosoberanía de Gibraltar. Desde Almería, en plena campaña de las autonómicas andaluzas, Pablo Casado lamentó la «incompetencia» del dirigente socialista, que llega «mal y tarde» a la negociación sobre el Brexit, pero subrayó que el PP, por responsabilidad, apoyará al Gobierno en su veto a un «acuerdo deshonroso» para España.

Sánchez ni siquiera ha llamado al líder de la oposición para tratar esta cuestión de Estado, según confirmaron fuentes próximas a Casado. La comunicación sigue rota entre ambos. El presidente del PP recordó que él mismo le advirtió al líder socialista, en un debate parlamentario hace justo un mes, que la negociación del Brexit no estaba yendo bien para España, pues no se estaba teniendo en cuenta el avance que consiguió el Gobierno de Rajoy, para que la voz de España fuera decisiva en cualquier acuerdo relativo al Peñón. El portavoz de Exteriores del PP, José Ramón García Hernández, volvió a advertirlo después, pero el Gobierno no reaccionó. «Están consiguiendo que España sea el hazmerreír deEuropa», comentan en el PP.

«Ha pasado un mes y ahora me dan la razón. Le dije que se pusiera con el tema de Gibraltar, porque estaba capitulando con lo que consiguió el PP: sin el acuerdo de España, la Unión Europea y el Reino Unido no podían decidir nada sobre el nuevo estatus de Gibraltar», subrayó Casado, quien cree que el Gobierno de Sánchez está haciendo un ridículo internacional, por el bajísimo nivel que está demostrando en las negociaciones.

El líder del PP apoya al Gobierno, a pesar de haber sido «desleales y mentirosos», y lo hace por una cuestión de Estado. «El PP no va a tolerar una humillación internacional de España. No sé si llegaremos a tiempo, no sé si la incompetencia de Sánchez y su Gobierno puede aguantar esta negociación in extremis», señaló Casado, quien confesó que le da «miedo» que España esté en manos «de esta gente».

En el PP subrayan que «España no había tenido una oportunidad histórica como esta en Gibraltar en 300 años», y Sánchez la está dejando pasar. Por eso exigen que se reinicie la negociación para recuperar el protocolo sobre el uso compartido del aeropuerto y que se abra la puerta a la cosoberanía. En caso contrario, el PP votaría en contra del acuerdo sobre el Brexit en el Parlamento.

Cs:«Dejación de funciones»

Desde Ciudadanos, la respuesta ante la negociación del Brexit se dejó a la portavoz adjunta de Ciudadanos (en el Congreso, Melisa Rodríguez), quien criticó a partes iguales al PSOE y al PP, a los que acusó de «dejación de funciones» y de desaprovechar esta oportunidad. Además, tachó de irresponsable el viaje de Sánchez a Cuba, por no estar liderando la posición española ante la UE. La diputada tachó de «indigno» al líder de Podemos, Pablo Iglesias, por cuestionar la relevancia de este conflicto.

Precisamente, el líder populista explicó que el jueves escribió al presidente del Gobierno para garantizarle todo su apoyo para defender a la población del Campo de Gibraltar en su negociación sobre el Brexit, pero advirtió de que «para patrioterismos extraños, no».