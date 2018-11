El Gobierno rechaza que exista un principio de acuerdo con Reino Unido y reconoce que peligra la cumbre del domingo El Ejecutivo dice que la Administración Rajoy no fue lo «suficientemente ambicioso»

El Gobierno español asegura que «tras una nueva reunión» entre representantes de España y Reino Unido en Bruselas sigue sin existir un acuerdo: «No tenemos todas las garantias respecto a Gibraltar».

Fuentes gubernamentales desplazadas en La Habana insisten en que es «impensable que haya acuerdo sin España» y ya contempla que el Consejo Europeo del próximo domingo pueda no celebrarse «porque no va a celebrar un consejo a 26». Esto es, si no hay cambios Sánchez trasladará a Donald Tusk que España rechazará el acuerdo, dejando en el aire que la cumbre se suspenda.

Fuentes gubernamentales critican que «el Gobierno anterior no fue suficientemente ambicioso», con clara intención de responsabiluzarlo de la situación actual.

El Ejecutivo de Sánchez insiste en que «exigimos todas las garantias y mientras no las tengamos no habrá acuerdo». Lo que quiere el Gobierno es que quede perfectamente especificado que el futuro encaje de Gibraltar con la UE «no va a salir de un acuerdo entre Reino Unido y la UE sin que sea previamente acordado con España».