¿Cuándo y cómo creó Calviño la sociedad?

En junio del año 2000, dos testaferros registraron Aldael Consultores y se inscribieron como propietarias. Quince días después, Nadia Calviño y su marido se hicieron con la propiedad de las acciones. Apenas un mes y medio más tarde, la actual ministra y su esposo usaron la empresa para comprar su residencia familiar en Madrid.

¿Se desvinculó de la consultora?

En junio de 2004, Nadia Calviño causó baja como administradora solidaria de Aldael Consultores, pero puso en su lugar a su hermano, Iván Calviño. Desde entonces dirige la empresa junto al economista Ignacio Manrique de Lara, el esposo de la ministra.

¿Vendió sus acciones?

Una cosa es causar baja como administrador de una empresa y otra ser propietaria de la misma. Fuentes oficiales del Ministerio de Economía aseguran que actualmente la relación de la ministra con la sociedad es «cero», pero se niegan a aclarar qué hizo con sus acciones. Si las vendió, debería tener una escritura notarial -que declina mostrar- y haber tributado los impuestos correspondientes (Actos Jurídicos Documentados y sobre el beneficio obtenido, si lo hubo).

¿Por qué ha pagado tan pocos impuestos?

Porque durante años declaró pérdidas, contabilizando más gastos y amortizaciones que ingresos. Esto permite a las sociedades compensar las pérdidas cuando entre en beneficios, como así ocurrió.

¿Podría pagar lo mismo como persona física?

No, no es posible, porque los contribuyentes no pueden usar esas herramientas fiscales. Aunque lo hicera de forma legal, Pedro Sánchez aseguró que echaría de su equipo a quien use sociedaes para pagar menos.