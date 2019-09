Álvarez de Toledo reabre la guerra contra Alonso por llamarla «extranjera» «Me sorprende que un antinacionalista acérrimo como Alonso me llame extranjera», ha respondido

La guerra sigue abierta entre Cayetana Álvarez de Toledo y el PP vasco. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha criticado las acusaciones «ad hominem» que le han dedicado este fin de semana desde Vitoria y ha replicado a Alonso: «Me sorprende que un antinacionalista acérrimo con Alonso me llame extranjera». Álvarez de Toledo ha desoído así el intento que acababa de hacer Casado para zanjar la polémica.

Álvarez de Toledo pudo darse por aludida en la clausura de la Convención política del PP vasco, cuando Alfonso Alonso, en plena polémica con ella, se refirió a la mundial de baloncesto y comentó que él prefería que ganara España, aunque «no tenía nada contra Argentina». La portavoz, que nació en Madrid pero también tiene nacionalidad argentina, pudo tomar buena nota ahí.

Hoy, tras el desayuno informativo del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha contestado tajante. «No os estusiasméis. No voy a contestar un millón de preguntas, que ya sé por dónde van todas», ha advertido primero a los periodistas.

Después de que algunos compañeros de partido en el País Vasco la compararan con Sáenz de Santamaría, ha respondido así: «Nunca me había pasado que me habían comparado con Soraya Sáenz de Santamaría, la verdad. Es una novedad dentro de las atribuciones que se me han asignado en los últimos años.

Ante las críticas que ha recibido el pasado fin de semana de parte del PP vasco, ha señalado: «Yo no tengo comentarios que hacer sobre las descalificaciones "ad hominem", nunca he jugado a las descalificaciones y ataques "ad hominem". Yo creo que hay que debatir sobre políticas, estrategias , ideologías pero nunca sobre cuestiones personales».

Desde el PP vasco se le había exigido una rectificación, después de que acusara a los populares del País Vasco de cierta tibieza por hacer seguidismo del PNV. Álvarez de Toledo ha rechazado comentar esa petición, pero ha sido así de contundente contra Alonso: «A mí lo que me ha sorprendido mucho es que un antinacionalista acérrimo como el señor Alonso me pudiera calificar a mí de extranjera».

«A partir de ahí solo voy a decir una cosa más, seguiré trabajando como vengo trabajando desde hace tiempo, dentro del partido y antes fuera del partido, para lo que se ha llamado España suma, para la reagrupación y suma de personas que piensan distinto pero creemos en un proyecto común en defensa de la democracia y las libertades en España», ha explicado. «Lo único es que se me ha sorprendido que se me califique de extranjera por parte de personas de mi propio partido».