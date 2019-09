Así llegan los partidos a la probable repetición electoral Pedro Sánchez acudirá este martes por segunda vez a una ronda de consultas en Zarzuela tras haber fracasado en el primer encargo

Sánchez dirá que no tiene apoyos y pone rumbo al 10-N

Pedro Sánchez acudirá este martes por segunda vez a una ronda de consultas en Zarzuela tras haber fracasado en el primer encargo. Y previsiblemente sin los apoyos suficientes para intentarlo una segunda vez. La diferencia es que en 2016 Sánchez habría dado todo lo que tuviese por tener una mayoría a su alcance. Poco más de tres años después el líder socialista tiene autonomía en su partido para hacer lo que le convenga. Y parece determinado a llevar al país a elecciones.

Teniendo una mayoría parlamentaria a su alcance Sánchez no parece dispuesto a asumirla porque entiende que con ello hipotecaría el espacio político que quiere ocupar, el PSOE y él personalmente, en la proxima década. Su ambición es que el PSOE siga creciendo, ahora por el espacio del centro. Una operación para la cual gobernar junto a Podemos y dependiendo de ERC no parece la mejor estrategia.

El único elemento que puede alterar sus planes es lo que Pablo Iglesias le transmita al Jefe del Estado unas horas antes. El próximo martes con apenas seis horas de diferencia ambos despacharán ante Felipe VI. Tras la última oferta de Iglesias en forma de coalición temporal y a la baja, rechazada rápidamente por Sánchez, no parece que haya margen para nuevos movimientos. El líder de Podemos ya anunció que sin su formación representada en el Consejo de Ministros anunciaría al Rey su abstención en una eventual investidura. Si cuando llegue a Zarzuela ese es el mensaje que Iglesias ha transmitido el presidente en funciones manifestará que no cuenta con los apoyos suficientes para afrontar la investidura. «No someteremos a la ciudadanía a una nueva frustración de una investidura fallida si no cuenta con el respaldo suficiente», han dicho desde el Gobierno en reiteradas ocasiones.

Ese es el escenario más probable, que ni siquiera llegue a haber investidura. Solo un cambio de Iglesias en forma de voto favorable lo cambiaría. Y aún así en el PSOE no agradaría una investidura que no llevase aparejada un compromiso de estabilidad. Sería difícil rechazar un encargo teniendo los votos. Pero el escenario claro parece ir a unas urnas que en algunos niveles del PSOE no dejan de generar cierta inquietu.

Casado presentará una oferta concreta de «España Suma» si hay elecciones

En Génova todo está preparado ante la posible convocatoria de elecciones generales y ya se están perfilando los mensajes centrales de su candidato, Pablo Casado. Se resumirán en reclamar la unidad del centro-derecha, como única forma de poder echar a Sánchez de La Moncloa, en responsabilizar al presidente en funciones del bloqueo político y la parálisis de España desde hace más de un año, en exhibir el «éxito» de los pactos del centro-derecha en comunidades y ayuntamientos, en defender la Constitución frente al desafío independentista, y en alertar del riesgo de una nueva recesión, con las recetas habituales del PP para hacerle frente.

En la sede nacional del PP se trabaja desde hace días sobre el discurso electoral. Si hay elecciones, el programa será básicamente el mismo, pero los mensajes se concentrarán al máximo en esos puntos clave. «No tendría sentido introducir cambios en el programa solo cinco meses después de las anteriores elecciones», señalan fuentes del partido.

Casado se está volcando, en cada una de sus intervenciones, en defender España Suma, la plataforma electoral registrada por los populares para dar cabida a todo el centro-derecha y optimizar así sus votos frente a la izquierda. La idea del PP sería presentar una oferta concreta a Ciudadanos y Vox, según las circunscripciones, en el caso de que se convoquen elecciones. Hasta ahora no se ha entrado en detalles, y no se sabe dónde se presentaría, con qué partidos ni si sería para el Congreso o solo para el Senado. Todos esos puntos se analizarán circunscripción por circunscripción, pero la idea es que el PP ponga todo su empeño en aquellas provincias donde Ciudadanos y Vox no consiguieron representación en los últimos comicios, y es bastante probable que tampoco lo lograran ahora. Sería una manera, defienden en el PP, de evitar que esos votos cayeran a la papelera y se aprovecharan para obtener más escaños en el centro-derecha. En el País Vasco, por ejemplo, creen que la alianza de PP y Ciudadanos les daría un escaño en Álava y otro en Vizcaya.

Unidas Podemos se mantiene en la abstención

El mensaje que mañana le trasmita al Rey en la ronda de consultas el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, será determinante para saber si se celebran otras elecciones generales el 10 de noviembre o no. Sin ningun movimiento final del PSOE, Unidas Podemos se mantiene por ahora en la abstención, como explicó Iglesias el viernes, durante una entrevista en La Sexta. Si el PSOE no acepta la última oferta de un Gobierno de prueba «nos abstendremos, dijo. Sin embargo, todo puede cambiar en cuestión de horas. Un repliegue del PSOE «in extremis» sería las única salida para evitar otros comicios. No se contempla otro escenario porque en ambas formaciones ya han asegurado que no valoran el escenario del apoyo «gratis» a la investidura, porque eso no «garantizaría» la estabilidad del resto de legislatura. Hoy asistirán a Zarzuela los socios de Iglesias, los diferentes grupos que conforman la confluencia, para cerrar filas con el líder de Podemos. Las fuerzas aliadas apoyarán y defenderán ante Felipe VI el Gobierno de coalición. Eso sí, un discurso de los socios en disonancia con el de Iglesias forzaría al líder morado a ceder ante el PSOE.

Ciudadanos ya se prepara para el 10-N y olvida el «pacto cerrado»

Albert Rivera acudirá mañana por la tarde a la ronda de consultas del Rey con el mensaje que mantiene desde el 18 de febrero: no apoyarán la investidura de Pedro Sánchez. Ciudadanos (Cs) cerró ya la puerta a un pacto con el secretario general socialista antes del 28 de abril y, después de que el PSOE haya pactado con Bildu en Navarra, las mínimas oportunidades de acercamiento volaron por los aires.

La semana pasada, eso sí, se percibió un cambio en el discurso. Desde que el presidente liberal regresó de sus vacaciones, ha exhibido un tono electoralista: ha combinado sus críticas al sanchismo con feroces ataques al PP por la corrupción, ha reivindicado Cs como un proyecto propio y ha recuperado su petición expresa de volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. El motivo se esconde en que por primera vez, fuentes del Comité Ejecutivo de Cs reconocían que la repetición electoral es posible.

Desde los últimos comicios, en Cs insistían en un argumento que, de paso, apuntalaba su no a Sánchez y rechazaba las presiones externas para al menos abstenerse y que la investidura no dependiese de los independentistas. Según repetían, el pacto entre PSOE, Podemos y nacionalistas estaba ya «cerrado» y las negociaciones solo obedecían a una suerte de «teatro».

Ahora, en Cs admiten que hay incertidumbre y ven las mismas posibilidades de que se cierre un acuerdo «in extremis», para lo que es necesario que el Rey proponga candidato mañana, que de que haya elecciones el 10 de noviembre.

Vox prepara la precampaña con un gran acto en octubre

La quinta fuerza política no ha mutado ni un ápice de su discurso desde que irrumpió el 28 de abril en el Congreso con 24 diputados. No les hace falta cambiar de relato para su potencial electorado. El presidente de Vox, Santiago Abascal, acudirá mañana por la tarde al Palacio de la Zarzuela para trasmitir el mismo mensaje que expresó ante el Rey en verano: «No votaremos a favor de la investidura de Pedro Sánchez», igual que aseveró tras verse con Felipe VI para la investidura fallida de julio. El partido ya ha activado la precampaña y prepara un gran acto en Madrid para el próximo 6 de octubre en el Palacio de Vistalegre. Será un encuentro conmemorativo del mitin con el que presumieron de músculo electoral hace un año, cuando llenaron el recinto todavía sin tener representación parlamentaria. Su máxima para seguirá siendo la misma: «La España Viva que trabaja para frenar al frente popular» y, como dicen los dirigentes del partido, poder acabar con la «dictadura progre» de PSOE y Unidas Podemos. Pero, eso sí, dejando claro que ellos son diferentes a Partido Popular y Ciudadanos.