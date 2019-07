Albert Rivera exige a Pedro Sánchez que dé cuentas del Consejo Europeo ante el Congreso El líder de Ciudadanos reclama a Meritxell Batet que trabaje «por los españoles» y no por el presidente del Gobierno en funciones

Mientras Pedro Sánchez continúa con su tercera «ronda de consultas», el presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, le recrimina que no se someta al control parlamentario. Mientras el secretario general del PSOE conversaba con su homólogo de Podemos, Pablo Iglesias, Rivera reprochaba a la máxima autoridad de la Cámara Baja, Meritxell Batet, que trabaje «para Sánchez» en vez de «para España».

Por ello, Cs ha registrado hoy tres escritos a la Mesa del Congreso de los Diputados, dos ya anunciados y una novedad. Además de reclamar que se celebren ya sesiones de control al Gobierno y que se constituyan las comisiones, Rivera ha solicitado la presencia de Sánchez en la Cámara Baja para dar cuenta de su participación en el último Consejo Europeo.

Como ha recordado el líder de Cs, esto es «una obligación» del presidente del Gobierno y no es excusa que esté en funciones. En 2016, después de que el PSOE y Cs llevasen al Tribunal Constitucional que el Ejecutivo de Mariano Rajoy —entonces también en funciones— no rendía cuentas ante el Parlamento, el TC sentó doctrina y sentenció que un gobierno debe responder ante el Congreso aun estando en funciones.

«La señora Batet tiene cerrado el Parlamento a cal y canto, bloqueado. Le pedimos a Batet que no trabaje para Sánchez y que trabaje para España», ha sentenciado Rivera. El candidato socialista ofreció al político liberal, al igual que a Casado y a Iglesias, reunirse con él en el Congreso para abordar la investidura de los próximos 22 y 23 de julio. No obstante, este le trasladó que no participaría en un tercer encuentro con él para decirle nuevamente lo mismo: que el «no» a su investidura es rotundo.

«Iremos a consultas cada vez que el Rey nos llame, pero Sánchez no es el Rey. Sánchez tiene que negociar un gobierno con sus socios», ha expresado nuevamente hoy Rivera, que ha vuelto a criticar duramente al líder socialista por «la escena de la infamia» — el pacto con Geroa Bai en Navarra y la dependencia de EH Bildu— en «una obra de teatro» en la que Cs no quiere participar.