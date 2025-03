Iglesias se lanza a por los socialistas que ya no se fían del PSOE

Cada uno de los dirigentes de Unidas Podemos se empleó ayer en intentar convencer al votante socialista desencantado con el «giro a la derecha» del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, de que mañana depositen en la urna la papeleta morada. Como en los últimos días, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, cerró la campaña con un discurso orientado a arrinconar al PSOE en la derecha y presentar su partido como la «única» solución de izquierdas al bloqueo del Gobierno.

«Cataluña era la excusa ideal para hacer un acuerdo con la derecha», valoró el líder de Podemos, que volvió «a tender la mano» para formar un Gobierno de coalición con el PSOE, pero subrayó que Sánchez tiene un «plan para gobernar» con el Partido Popular. «Muchos votantes del PSOE nos van a prestar su voto mañana», advirtió.

La número dos de Podemos, Irene Montero, aseguró que con el Gobierno de coalición «pasará lo mismo que con la moción de censura» porque «las cosas importantes no siempre salen a la primera. Además, Montero lamentó que «la ultraderecha esté en su salsa con esta campaña».

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, defendió que ante el soberanismo «el camino solo será el diálogo» y lamentó que el PSOE «está dejando huérfanos a los socialistas catalanes que hoy se avergüenzan de su discurso». «Unidas Podemos no les fallará», subrayó Colau. «Lo que no ha funcionado no lo podemos repetir, como está proponiendo no solo el trifachito sino también el PSOE. Ya no reconocemos ni la 'S' ni la 'O' del PSOE», continuó.

Antes el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, criticó el plan del PSOE para laminarles con otras elecciones: «No solo no caemos, sino que subimos». Por su parte, la portavoz de Podemos, Noelia Vera, atizó: «Qué mal os salió la jugada, Pedrito, qué mal cálculo». La semana pasada GAD3 reflejó 31 escaños, lo que significa 11 menos que el 28-A. No obstante, confían en las últimas horas para movilizar a los abstencionistas.