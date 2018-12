Elecciones en Andalucía 2018 Críticas a Adelante Andalucía por sentarse a negociar con Ciudadanos la Mesa del Parlamento andaluz Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo han explicado que no quieren hacer el juego a la derecha y declinan su puesto mientras Diego Valderas les afea haberse sentado con Juan Marín

M. Mogueer/ ABC

Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo han explicado esta mañana en el Parlamento que no piensan «blanquear» y apoyarse en un pacto de las derechas con la «extrema derecha» para conseguir el puesto en la Mesa del Parlamento que, por otro lado, siguen exigiendo. Los portavoces de Adelante Andalucía -formación que aglutina, entre otros, a Podemos e IU- han destacado que creen que tienen derecho a la representación en la Mesa pero que no están dispuestos a hacerle el juego a PP, Ciudadanos y Vox para llegar a este organismo de representación.

Ya lo avisó Antonio Maíllo el pasado viernes. Entonces, el portavoz de la formación de izquierdas indicó que su partido, como representante del 17 por ciento del electorado, tenía derecho a sentarse con voz y con voto en la Mesa. El PSOE, explicó, se acercó a ellos pero les pidieron su apoyo para tener tres puestos incluidos la Presidencia de la Mesa, algo a lo que no estaban dispuestos.

Entonces se abrió la puerta de PP y Ciudadanos. Marín fue muy claro ese mismo día. Aseguró que él pensaba que todas las fuerzas debían estar en la Mesa. Y para eso, se sentó con Adelante el pasado día de Navidad en la cafetería de la estación de trenes de Jerez. La foto, que circuló por Twiter y Whatsapp provocó la indignación de Vox, que también mantuvo conversaciones con Juan Marín ese mismo día.

Pero ahora, rechazada la oferta de entrar en la Mesa, desde las filas de la izquierda también hay críticas para la dirección de Adelante Andalucía. El primero en levantar la voz ha sido esta misma mañana el excoordinador general de IULV-CA Diego Valderas, quien ha criticado este jueves que los máximos dirigentes de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez (Podemos) y Antonio Maíllo (IULV-CA), se sentasen a negociar con el líder andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, la composición de la Mesa del Parlamento tras haber dicho que «no querían nada con el bloque de derechas» y ha echado en falta que se haya abierto un proceso de diálogo con el PSOE-A para este asunto y el resto de la legislatura.

Diálogo con la izquierda

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Valderas, que fue vicepresidente de la Junta con los socialistas José Antonio Griñán y Susana Díaz, ha lamentado que no haya habido «mayor diálogo en el conjunto de la izquierda» tras el 2D y ha indicado que no entiende «como Adelante Andalucía y PSOE no han sido capacides de nuclear una posición de diálogo ante la Mesa y ante lo que queda por venir«.

«No he entendido la sentada de Adelante Andalucía con Cs, era contradecirse sobre los elementos que venía anunciando, porque si no quería nada con el bloque de derechas no había que sentarse para negociar absolutamente nada», ha señalado Valderas, hasta ahora único presidente del Parlamento no socialista en la historia autonómica.

En su opinión, un proceso de diálogo abierto en el bloque de la izquierda «hubiera permitido que Adelante Andalucía estuviera con voz y voto en la Mesa del Parlamento», aunque ha dejado claro que si no puede estar con voto «porque se lo impiden» podrá hacerlo con una vocalía porque el Reglamento establece que todos los grupos deben estar representados.