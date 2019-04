Sector cítrícola Jun Pan: «En la exportación de cítricos a China aún hay mucho que aprender» Preside Ole Fruit, la principal comercializadora de naranjas de la Vega del Guadalquivir en el gigante asiático

Inma Lopera Sevilla Actualizado: 22/04/2019 07:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras acabar sus estudios en la Universidad de Shanghai en 2003, Jun Pan llegó a España con la intención de aprender el idioma y conocer su cultura. Pronto acabó enamorado de la ciudad de Sevilla, donde fijaría su residencia, y también de la calidad de los productos agroalimentarios andaluces, por lo que empieza a rondar en su cabeza la idea de montar una empresa y exportar la calidad de estos productos frescos a su país natal. «Andalucía es un gran productor de frutas y, en el caso de los cítricos, produce cantidad además de calidad, pero por aquel entonces no existía un protocolo firmado entre España y China que permitiera exportar cítricos frescos», afirma el empresario. Sin cejar en esta idea y tras varias andaduras empresariales, hace cinco años fundó «Ole Fruit», firma que comercializa más de 5,5 millones de kilos de naranjas cultivadas en la Vega del Guadalquivir a los mayores supermercados del gigante chino.

¿Cómo va la campaña de exportación de cítricos?

Empezamos la campaña a mitad de noviembre y acabamos a finales de abril o mediados de mayo, dependiendo de la climatología. De media, enviamos por vía marítima desde Algeciras hacia los puertos de Shanghai y Guangzhou unos 250 contenedores de 22.000 kilos cada uno, aunque hasta ahora, hemos aumentado un 20% la comercialización en comparación a la campaña anterior.

¿Cuál es el origen de la fruta que se exporta?

Trabajamos con los mejores productores de Andalucía. Para nosotros, la venta no es sólo venta, es también servicio, por lo que buscamos partners con seriedad, ganas de aprender y con respeto, pues respeto significa negocio. Así, venimos trabajando con la empresa Alcafruit (Cooperativa Productores del Campo), que tiene más de 75 años de experiencia en la producción de fruta, especialmente cítricos, que cultivan sus socios en la Vega del Guadalquivir. Es una cooperativa en donde todo gira en torno a la calidad, tanto en los procesos como en la terminación, frescura y sabor de sus productos. Exportamos naranjas tanto con la marca de Alcafruit, Vega Sol, como con nuestras cuatro marcas propias: Huella, Corona Gold, Lucky Luna y Ohsmiles.

¿Qué demanda el consumidor chino respecto a productos frescos?

La economía china ha crecido a un ritmo próximo al 10% anual durante los últimos 32 años, convirtiéndose en la segunda economía más grande del mundo en 2010 tras superar a Japón. El crecimiento económico de las últimas décadas ha permitido sacar del umbral de la pobreza a 600 millones de personas. La urbanización y el surgimiento de las clases medias están transformando la demanda alimentaria, aumentando el consumo de productos saludables como las frutas y verduras. Esto lleva a los supermercados a apostar por este tipo de productos, y tras mucho trabajo, podemos decir que tenemos nuestras marcas bien posicionadas en los supermercados de China.

China también es un gran productor de naranjas. ¿Qué diferencia sus producciones de las nuestras?

Su agricultura está dominada por granjas de pequeña escala, existiendo un total de unos 200 millones de pequeñas explotaciones. China posee liderazgo mundial en numerosas producciones: arroz, con el 30% de la producción del mundo; algodón, con un 25% y frutas y verduras, con un 37%, según datos de la Embajada de España en Pekín. En cuanto a la naranja, la que se produce en China tiene un sabor más dulce, acorde con el gusto de sus consumidores. Nosotros intentamos ajustarnos a eso, y exportamos variedades del grupo Lane (Lane Late, Valencia Late, Powell,..) para no coincidir con la campaña china.

El mercado asiático se ha convertido en uno de los más codiciados para la exportación agroalimentaria. ¿Se están haciendo bien los deberes desde España?

Estamos todavía muy lejos de países como Estados Unidos y Chile. En la exportación aún hay aspectos que mejorar. Estados Unidos, principal proveedor de cítricos a China con una cuota de las importaciones del 60%, tiene más de 20 años de experiencia y sabe muy bien qué variedad escoger, qué calidad es la que gusta, cómo preparar la mercancía, etc. Hay mucho que aprender todavía. Por ejemplo, la variedad Navelina es una naranja que no viaja bien, por lo que Ole Fruit no la exporta.

Además de los cítricos, ¿en qué otros productos está interesada Ole Fruit?

Ya hemos enviado a China un contenedor de aceite de oliva de la marca La Española (Acesur) y estamos empezando a negociar para sumar productos del cerdo, incluido el jamón. En los últimos años las importaciones de productos porcinos presentan una tendencia creciente, aunque con este producto, al igual que con el vino en el que también tenemos interés, queremos ir poco a poco. Aunque al ritmo lo marca la velocidad de China, no de Europa.