Abengoa sigue sin cotizar a pesar del acuerdo de refinanciación La CNMV le pide que no esté en causa de disolución, con -388 millones de patrimonio

Las acciones de Abengoa se mantienen suspendidas de cotización en Bolsa a pesar de su tercer rescate financiero y así será hasta que la compañía que dirige Gonzalo Urquijo cumpla con todos los requisitos que exige la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Según fuentes de la CNMV consultadas por ABC, hay dos circunstancias que la comisión debe evaluar para levantar la suspensión de cotización de Abengoa.

La primera es que, aunque en mayo publicó la información financiera correspondiente al segundo semestre de 2019 y acaba de publicar la referente al primer trimestre de 2020, «la compañía no ha formulado aún las cuentas de 2019, que en consecuencia no han sido todavía auditadas». La consultora y auditora PwC no quiso dar el visto a las cuentas de 2019 de Abengoa.

La segunda circunstancia, apuntan dichas fuentes, es que «la compañía cotizada sigue en causa de disolución y para evitarlo es preciso que logre un acuerdo con los acreedores que aún no se ha producido, lo cual determinará su pervivencia o su liquidación (en caso de pervivencia, la compañía mantendrá un nivel relevante de deuda en los términos que se acordaran con los acreedores y sería mera titular de una pequeña participación en la compañía operativa)».

El patrimonio neto de Abengoa a cierre de 2019 era de -388 millones de euros, lo que la sitúa en causa de disolución. Añaden fuentes de la CNMVque «estas circunstancias no se ven alteradas por los acuerdos logrados en las filiales, aunque estos sean muy relevantes para el grupo».

Además, el acuerdo de refinanciación sigue supeditado a que Abengoa logre que el 96% de un grupo de proveedores a los que adeuda 153 millones acepten préstamos participativos, algo que aún no ha logrado. Para Abengoa es de suma importancia que estos proveedores comerciales acepten el acuerdo para evitar solicitudes de embargos de bienes esenciales para su actividad por impago de deudas vencidas en 2015.

Cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores suspendió el 14 de julio la cotización de Abengoa, la acciones de la multinacional tenían un valor de 0,0062 euros el título, cuando en 2014 era de 4,53 euros. De hecho, la multinacional ha visto desplomarse su capitalización bursátil, que llegó a los 4.000 millones hace seis años y que ahora se sitúa en poco más de 106 millones de euros.

Por su pare, Gonzalo Urquijo, presidente de la compañía, envió ayer una carta a los 15.000 empleados de la compañía anunciando el acuerdo de refinanciación de la multinacional. «Es una gran noticia», dice en ese comunicado el presidente, quien no obstante matiza que «ahora sólo quedan recibir los “consents” (consentimientos) de los acreedores, que están previstos se produzcan en un mes, y cerrar definitivamente la documentación. Con eso podremos materializar el acuerdo y recibir los fondos y avales previstos aproximadamente a mediados de septiembre».

Para Urquijo, «hoy es sin duda un gran día pues el paso dado resuelve el problema coyuntural planteado, permite la continuidad de nuestra actividad y abre las puertas a un prometedor futuro». Este directivo agradeció el apoyo de las administraciones públicas, entidades financieras, fondos y acreedores y en la «viabilidad y competitivad» de la compañía en su plan de negocio y en su equipo humano.

La multinacional Abengoa logró el pasado 6 de agosto «in extremis» el apoyo del Gobierno central, a través del ICO, para salvar la empresa, que acumula 6.000 millones de euros de deuda con bancos y fondos de inversión, así como casi 700 millones de pagos pendientes a proveedores, según comunicó a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV).

Abengoa ha obtenido un préstamo a cinco años por importe de 203 millones, con posibilidad de ampliarlo a 230 millones de euros, para el que se ha solicitado garantía del ICO al 70% al amparo de lo previsto en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias contra el impacto social y económico del Covid-19.

Adicionalmente, está previsto que la Junta de Andalucía aporte 20 millones de euros de liquidez, aunque el Gobierno de Juanma Moreno aún no ha precisado cómo se formalizará esta operación, que quiere sea respaldada por todos los grupos políticos presentes en la Cámara andaluza.

Además, Abengoa ha logrado una línea de avales «revolving» a cinco años otorgada por entidades financieras por importe de 126,4 millones de euros y ampliable hasta un máximo de 300 millones de euros, para financiar las necesidades de contratación y ejecución prevista hasta finales de 2021. Estas líneas cuentan con la cobertura de Cesce por un 60% del tramo internacional.

Asimismo, el grupo ha alcanzado un acuerdo de reestructuración de las financiaciones preexistentes y de la nueva financiación, aunque ahora se abre el plazo para que se adhieran al acuerdo. En base a ese acuerdo, parte de los acreedores antiguos -entre ellos Santander y el fodo KKR- podrían hacerse con acciones con privilegio de Abengoa y activos el 3 de diciembre, día en que cambiaría la actual configuración de la compañía y Abenewco 1 pasaría a ser la cabecera del grupo, en lugar de Abengoa.

