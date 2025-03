Vendo mi vivienda y una persona me ofreció pagarme la mitad al contado. ¿Debo aceptar?

Puse en venta mi vivienda y me está costando mucho encontrar comprador. Todos me piden descuentos ofensivos, cuando el precio de la propiedad es el de mercado. No obstante, ayer una persona me ofreció pagarme lo que pido, pero solo si acepto la mitad al contado. ¿Debo aceptar estas condiciones? ¿Qué podría pasar si acepto dinero «negro»? ¿Cómo debería proceder? (Consulta de Carmen Jiménez)

Responde Ferran Font, director del Gabinete Estudios de Pisos.com

En primer lugar, hay que tener claro que suele ser la demanda quien determina si el precio de un inmueble está dentro del mercado, por encima o por debajo. En este caso, contrataría los servicios de un profesional especialista en la zona que me ayudara a dilucidar si este precio realmente es correcto y, de serlo, buscar otros posibles compradores a los que en la actualidad no estamos llegando.

Por otro lado y en relación a la existencia de dinero «negro» en la transacción de un inmueble, hay que decir que es cada vez más residual. Durante la época del boom inmobiliario no era una situación extraña. Hoy en día cada vez hay menos presencia de dinero al margen del corriente legal en la compra de una vivienda . En este caso y acerca de a las ofertas de dinero B, no es muy habitual que sea el comprador quien lo ponga encima de la mesa, ya que quienes históricamente más se han beneficiado del mismo han sido precisamente los propietarios de los inmuebles, debido a que se han ahorrado el impuesto directo sobre el importe no declarado, mientras el comprador no paga el ITP o el IVA. Suele ser el vendedor quien tiene interés y el comprador puede o no tolerar esa presencia de dinero «en B» ya que para él directamente tiene consecuencias negativas: el precio de la vivienda que compra es menor por lo que si en un futuro lo vende más caro, la plusvalía a pagar es mayor, al margen que está limitando la hipoteca que pudiera pedir al importe declarado.

En resumidas cuentas, obviamente no podemos recomendar otra cosa que no sea realizar todo el proceso de compraventa de un inmueble dentro de la ley, por lo que nuestra recomendación es rechazar estas condiciones y, por otro lado, estar abierto a recibir los servicios de un profesional y a adaptar el precio a la demanda realmente interesada en comprar el inmueble de ser necesario.