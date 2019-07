Uber cobra por error hasta cien veces más del precio acordado a varios usuarios

La aplicación Uber llegó a popularizarse rápidamente en todo el mundo en pocos años hasta el punto de llegar a salir a Bolsa el pasado mes de mayo. La compañía nació como una manera alternativa al taxi a la hora de viajar y su mejor baza fue ofrecer, a priori, precios más baratos en algunas franjas horarias del día. Una fórmula que le sirvió para expandirse en pocos años, aunque también para enfrentarse al sector del taxi ante la falta de regulación de este tipo de plataformas VTC y el daño que hacían a los taxistas.

Con la fórmula de ofrecer precios más baratos, mediante promociones también, y la posibilidad de que los clientes supieran de antemano el precio del viaje. Sin embargo, esta última funcionalidad ha dado más de un susto la última semana en EE.UU. Tal y como señala el Washington Post, algunos usuarios de la aplicación de ciudades como San Diego y Washington denunciaron que la plataforma les cobró hasta 100 veces más del precio establecido.

Así, la mayoría denunciaron en la red social Twitter que Uber les cobró más de lo estipulado. Por ejemplo, uno de los usuarios dijo que Uber le cobró casi 10.000 dólares en un viaje con su mujer cuando el precio acordado era de 96 dólares.

Hey @uber, you charged my wife $9672 for a ride that was listed as $96.72, and there’s no way to get in touch with you.