El Senado acuerda bajar el IVA a las peluquerías al 10%

El Senado ha acordado la bajada del IVA del 21% al 10% a los servicios de peluquería, barbería y estética a partir de 2022, tras presentar el PP una enmienda transaccional dentro de su proyecto de ley antifraude. La votación ha contado con los apoyos de todos los grupos políticos a excepción del PSOE. Ahora el texto tendrá que volver al Congreso para la aceptación de los cambios.

Así las cosas, la enmienda transaccional presentada en el último momento no había sido admitida por los servicios jurídicos al no tener 'coherencia' con la enmienda que modificaba, por lo que el portavoz del Partido Popular, Javier Maroto , pidió a la Mesa de la Cámara Alta reconsiderar su decisión.

Tras esto, la presidenta del Senado Pilar Llop , convocó en ese mismo momento una reunión extraordinaria de la Mesa del Senado para tomar una decisión en relación a la reconsideración de esta inadmisión.

Por ello, Llop tuvo que interrumpir la sesión plenaria que se estaba celebrando en esos momentos y anunció a los miembros de la Cámara, tres del PSOE , tres del PP y uno del PNV , que se reunirían en una de las salas cercanas al hemiciclo del Se nado .

Finalmente, tanto el grupo Popular, como el Vasco, el de ERC, Izquierda Confederal, Nacionalista, Democrático y Mixto dieron su visto bueno a la enmienda que. si consigue aprobarse en el Congreso , bajará el IVA al sector a partir del uno de enero del próximo año de manera indefinida. Cabe recordar que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que elevó en 2012 este impuesto a las peluquerías al aumentarlo del 10% el 21%.

Por sorpresa

Para el sector la resolución del Senado les pilló por sorpresa. El portavoz de la alianza empresarial por la bajada del IVA a la peluquería y estética, José Luis Azañón , explicó a ABC que si se refrenda en el Congreso de los Diputados la semana que viene daría «un soplo de aire fresco porque la situación era dramática». Azañón explica que la crisis del coronavirus golpeó duramente a los negocios de peluquería y estética, de los cuales han cerrado el 30% en un año de pandemia y, si el IVA continúa al 21%, un 50% de las restantes podrían echar la persiana. Si sale adelante la rebaja fiscal, Azañón confía en que se puedan salvar la mitad de las empresas que están riesgo.

Las peluquerías y los centros de estética no comprenden la posición del PSOE , único partido que no ha apoyado la enmienda. «Hemos tenido que ir por la puerta de atrás con la oposición para demostrar que se equivocaba», afirma Azañón. Este no es el primer agravio que reciben desde la bancada socialista. Hay que recordar que en el reparto de los 7.000 millones de euros de ayudas directas diseñado por el Gobierno de Sánchez en un momento inicial no estaban incluidos los centros de estética. Tuvieron que ser las Comunidades Autónomas las que corrigieran ese punto.

Por su parte, también lo celebraron los autónomos. «Es de justicia bajar el IVA al sector de Peluqueria y Estética y es importante que el Senado lo haya aprobado. Espero verlo pronto en el BOE», apostilló el presidente de ATA, Lorenzo Amo r.

