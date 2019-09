La Reserva Federal estudia otra posible bajada de tipos

La posibilidad de una nueva rebaja de los tipos de interés toma fuerza. La Reserva Federal (Fed) comenzó ayer una reunión que finaliza hoy en la que decidirá si adopta más medidas de estímulo económico ante los riesgos de una desaceleración global.

El organismo que preside Jerome Powell ya dio un importante paso a finales de julio, cuando, tras más de una década sin bajar los tipos, abarató el precio del dinero en un cuarto de punto, hasta situar la tasa de referencia en el rango entre el 2% y el 2,25%.

Las previsiones del mercado apuntan hacia una segunda bajada de tipos. Franck Dixmier, director global de Renta Fija de Allianz Global Investors, espera que el banco central anuncie un recorte de 25 puntos básicos, «prefiriendo mantener la política monetaria acomodaticia».

Ebury, institución financiera especializada en pagos internacionales e intercambio de divisas, también piensa que la Fed reducirá los tipos en 25 puntos básicos. Ebury cree que si bien esta medida «no marcará un compromiso firme con recortes adicionales, al menos mantendrá la puerta abierta a nuevas reducciones de tipos en los próximos meses, en caso de que las condiciones macroeconómicas empeoren».

La economía de Estados Unidos avanzó a un ritmo anual del 2% en el segundo trimestre de 2019 frente al 3,1% registrado en los tres primeros meses del año. Sin embargo, la tasa de desempleo del país fue en julio del 3,7%, en niveles próximos al pleno empleo.

La pasada semana, Donald Trump volvió a cargar las tintas, a través de su cuenta de Twitter, contra «los idiotas de la Fed», a los que pidió bajar los tipos de interés «a cero o menos».

....The USA should always be paying the the lowest rate. No Inflation! It is only the naïveté of Jay Powell and the Federal Reserve that doesn’t allow us to do what other countries are already doing. A once in a lifetime opportunity that we are missing because of “Boneheads.”