Para el 60% de los responsables de selección la forma de vestir del candidato influye en su empleabilidad Lo ideal es impresionar al entrevistador por las habilidades y la experiencia, no por la ropa que se viste

Seis de cada diez responsables de selección afirman que la forma de vestirse tiene un gran impacto en la empleabilidad de un candidato, según Walters People España, empresa especializada en la búsqueda y selección de perfiles técnicos y de soporte cualificado.

Dar una buena primera impresión es fundamental. Sin embargo, hoy en día hay bastante más flexibilidad y variedad en la ropa que la gente utiliza para ir a trabajar, por lo que es importante hacer una investigación previa para conocer el código de vestimenta de la empresa en la que se está solicitando el empleo. Walters People España aconseja ver las redes sociales y sitios web corporativos para entender el tipo de formalidad necesaria.

Aunque sea importante vestirse de manera profesional, se puede expresar la personalidad a través de la ropa, siempre y cuando no sea de una forma excesiva. La idea es impresionar al entrevistador por las habilidades y experiencia, y no por la ropa que se viste, es decir, esta debe causar una buena impresión, pero no ser el foco de atención.

«Aunque es importante vestirse de manera profesional, evita ser un clon del resto de candidatos. Tu personalidad también puede expresarse a través de tu ropa, aunque sin ser demasiado extravagante, ya que querrás impresionar a tu entrevistador por tus habilidades y experiencia, y no por tu vestimenta», comenta Alexandra Arranz, directora de Walters People Madrid.

Esta firma destaca que si la persona está tratando directamente con el departamento de recursos humanos de la empresa, o con el «manager» del departamento en el que espera ser contratada, lo más fácil es que pregunte cuál es el código de vestimenta para la entrevista. Para Walters People «vestirte de forma profesional ayudará a que tus habilidades, éxitos y personalidad destaquen. No te olvides de cambiar sutilmente tu ropa para la segunda entrevista».

Además, esta empresa señala otra serie de recomendaciones para que la entrevista de trabajo vaya lo mejor posible. En este sentido, aconseja planificar con anterioridad el camino y el medio de transporte utilizado para llegar a la entrevista para salir con tiempo en caso de que haya tráfico o algún retraso en el transporte.

«Es una buena idea organizarte para que llegues al lugar de la entrevista con tiempo, y puedas hacer un reconocimiento del área y tomarte un café con calma, revisando tus notas», dice. Además, Walters People advierte de que «independientemente de la hora a la que llegues, no te presentes en la recepción de la empresa hasta que falten 10 minutos para la hora de la entrevista».

Por último, explica que siempre es aconsejable llevar más de una copia impresa del CV, por si el entrevistador va acompañado a la sala de entrevista –transmitirás una imagen de calma y organización si puedes entregar varias copias adicionales sin quedarte bloqueado–. Otro punto importante es escribir en un papel la dirección de la empresa, la hora de la entrevista, el nombre y la función del entrevistador, por si te quedas sin batería en el móvil y no tienes forma de acceder a esos datos en el momento.