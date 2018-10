¿Obligó Ryanair a sus pilotos y tripulantes a dormir en el suelo de un aeropuerto?

Hace escasos días, las organizaciones de trabajadores filtraban a los medios de comunicación una fotografía con la que pretendían denunciar el «trato denigrante que ofrece Ryanair a sus empleados». En la imagen se podía ver a varios pilotos y tripulantes de cabina (TCP) de la low-cost tumbados en el suelo de un aeropuerto.

Según los sindicatos, eran empleados que habían tenido que dormir trece horas en la sala de tripulaciones del aeropuerto de Málaga debido a las recientes tormentas en Portugal, que habían complicado el tráfico aéreo. Desde USO se criticaba que la aerolínea no hubiera buscado un alojamiento «en las más de 88.000 plazas hoteleras» que existen en Málaga.

Tan solo unas horas después, Ryanair señalaba que la imagen, que había corrido como la pólvora en las redes sociales, era falsa. De hecho, la tripulación «pasó un corto período de tiempo en la sala de la tripulación antes de ser trasladada a una sala VIP, y regresó a Oporto al día siguiente».

Ryanair exposes fake photo of cabin crew sleeping in crew room. Watch video here: pic.twitter.com/tzTn6EHsKH