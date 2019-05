El miedo a hablar en público también se puede superar Una joven empresaria ayuda a los ejecutivos a mejorar su forma de comunicar sus ideas

«Mi sueño nació en África, en una playa de Gambia, a la luz de una hoguera con un grupo de rastafaris bailando al son del ‘‘happy birthday’’». La que bailaba era Marta de Basilio, celebraba su 27 cumpleaños. Una española que a los 23 años comenzó su carrera profesional como comunicadora promoviendo la independencia del Kurdistán en Irak y que a sus 27 ya había viajado por medio mundo buscando inversión extranjera directa para países en vías de desarrollo. Fue en su último viaje, a la luz de esa hoguera, cuando Marta decidió volver a su tierra natal para poner en marcha su propia compañía y una ilusión: «enseñar a comunicar». Regresó a Madrid, a un despacho situado en la calle Velázquez, donde ahora luce el rótulo de Speaker Coach. Desde allí, consciente de que «saber comunicar bien es la clave para el éxito profesional y personal», Marta imparte cursos a altos ejecutivos e importantes directivos que no quieren ver limitada su trayectoria profesional por un problema que, según un estudio de la Universidad de California, afecta al 75% de la población: el miedo a hablar en público. Un temor denominado «glosofobia» al que De Basilio pone solución.

Marta de Basilio

«En España tenemos unos ejecutivos excelentes, lo que ocurre es que no saben transmitir. Para superar los miedos hay que entenderlos. En este que nos ocupa, la amígdala cerebral tiene una función decisiva, interpreta que la crítica o mal juicio de la audiencia atenta contra nuestra supervivencia, lo que provoca un enorme malestar cuando nos subimos a un escenario», explica. «Pero si consigues hacer un buen discurso –continúa–, el núcleo accumbens se activa, enviando una respuesta tan placentera que casi produce adicción. Hemos oído muchas veces que ‘‘el éxito llama al éxito’’; es cierto, cuantas más señales de este tipo reciba nuestro cerebro, más necesitamos de ellas. Nos hemos sentido bien y queremos volver a vivir la experiencia».

Disciplinas como la psicología, la psiquiatría, la sociología y la comunicación avalan científicamente el análisis del lenguaje no verbal. «Lo que decimos con nuestro cuerpo –advierten los expertos– es tan importante como lo que expresamos con palabras.

Alfonso Alcázar, director general del Grupo Tello y presidente del Consorcio Chorizo Español, ha trabajado esta asignatura en Speaker Coach. Alcázar se expone al público cada día dentro y fuera de nuestras fronteras. «Profesionalmente es fundamental para mí saber comunicar. Necesito expresar en nombre de muchas empresas españolas determinados asuntos y también en nombre de sus trabajadores. Y esto es una gran responsabilidad. Entre otros aspectos ha sido fundamental aprender con Marta la importancia de la expresividad gestual. Utilizo las técnicas aprendidas como un ritual. Es fantástico. Nadie va a decirme qué tengo que decir, porque llevo muchos años en esto, pero sí cómo tengo que decirlo. Solo hay una oportunidad para convencer al auditor de tu discurso. No puedes perderla». Mar Pieltain, Brand & Customer Services General Manager de Toyota España, también confiesa a ABC sentirse más cómoda en el escenario tras pasar por las manos de Marta. «He dado con mi estilo de comunicación». Al igual que Francisco Ramírez, director general B2B de LG y también alumno de Speaker Coach, que asegura que, hoy en día, en un mundo tan globalizado y competitivo, «los que no tenemos formación en comunicación y ocupamos cargos importantes dentro de una empresa debemos adquirir esas habilidades comunicativas, que sin duda son imprescindibles para desarrollarnos dentro de nuestras carreras».

Este artículo podría ampliarse con muchos otros nombres, algunos anónimos y otros no tanto, que han pasado por la calle Velázquez o han recibido a De Basilio de sus oficinas, pero finaliza ya, en el lugar donde comenzó, bailando en África, concretamente en Nigeria. De Basilio no ha dudado en desplazarse allí con Peter Mbah, directivo de la petrolera nigeriana Pinnacle Oil and Gas, y ahora aspirante a gobernador, para ayudarle con su campaña electoral. La fuerza de su mensaje dependerá de cómo sepa expresarlo.