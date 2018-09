Jarro de agua fría de Ford a Trump: «No sería rentable construir el Focus Active en Estados Unidos»

Ford no ha tardado mucho en responder al presidente de Estados Unidos, Donald Trump quien había instado al fabricante de vehículos través de Twitter este domingoa iniciar la producción del Focus Active en suelo estadounidense en lugar de chino, debido a los altos aranceles impuestos a los prodcutos provenientes de China. «No sería rentable consturir el Focus Active en Estados Unidos, dadas unas previsiones de ventas anuales de menos de 50.000 unidades», ha explicado la multinacional en un comunicado.

Como han informado, entre otros medios, CNN O ABC News, esta declaración llega después de que Trump se hiciera eco en Twitter de un artículo del pasado 31 de agosto, que informaba de que Ford cancelaba los planes para hacer el «Focus Active» - un híbrido compacto- en China y transportarlo posteriormente a los Estados Unidos.

En su tuit, el mandatario estadounidense, ha afirmado que «esto es el comienzo. Este modelo puede ser ahora construido en los Estados Unidos y Ford no pagará impuestos:

“Ford has abruptly killed a plan to sell a Chinese-made small vehicle in the U.S. because of the prospect of higher U.S. Tariffs.” CNBC. This is just the beginning. This car can now be BUILT IN THE U.S.A. and Ford will pay no tariffs!