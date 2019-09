España, a la caza del visitante asiático y norteamericano para dar alas al turismo de compras El gasto en «shopping» de los turistas de EE.UU. se ha disparado un 56% hasta junio

El problema de España no está en la falta de turistas, sino al contrario, en el alto número de personas que visitan nuestro país y que pueden dificultar lograr un modelo de turismo sostenible. Surge por ello un nuevo interés de captar a los viajeros de largo radio que generalmente son los que más gastan. Y aunque aumenta el gasto de estos extranjeros, el turismo de compras es una asignatura que debe mejorar y aprovechar su alto potencial de crecimiento. «Nuestra penetración en el turismo de compras no está acorde con la potencia de España en el turismo», alerta a ABC Luís Llorca, director de Global Blue España (primer operador de «tax free»). Es precisamente en el Barómetro de Compras de Global Blue donde se habla de un crecimiento del 56% del «shopping» de los norteamericanos, cifras que han contribuido en el aumento total de un 15% de este tipo de turismo durante los primeros seis meses del año.

Los chinos siguen liderando la lista con una tercera parte de las ventas totales de «tax free» y un crecimiento interanual del 13%. «Es un perfil de chino joven, con mayor poder adquisitivo que viaja mucho. Tiene predisposición a la compra durante el viaje y si España sabe atraer a estos turistas aumentará el gasto», añade el responsable. Los turistas chinos e indios alcanzarán un gasto en el mundo próximo a 400.000 millones de dólares en 2020, tal y como apuntan los datos de la Academia de Turismo de China y de Colliers Internacional. En dicho año se esperan 200 millones de turistas chinos y 50 millones de indios. «Estos números van a ir creciendo y es indispensable que la estrategia seguida por España los tenga en cuenta», alerta Juan Antonio Samaranch, presidente del comité organizador del Summit Shopping Tourism & Economy.

Reducir barreras

El modelo turístico español debe adaptarse al nuevo mercado mundial y atraer a estos potenciales turistas. Para ello, hay varias cosas a tener en cuenta. Por un lado, la parte logística, facilitando en la medida de lo posible los temas burocráticos y mejorando las conexiones aéreas. «La emisión de un visado para China tarda 15 días y en Francia únicamente 2, lo cual nos perjudica. Y hay destinos con apenas rutas de conexión», subraya el director general de Global Blue España. Por otro lado, «hay que poner recursos y talento en China, Corea, Japón, Indonesia... que permitan un buen posicionamiento», añade.

Igual de destacables son los crecimientos de nacionalidades asiáticas como la hongkonesa (67%), la coreana (60%) y la japonesa (53%), dinamizando los ingresos por compras en España. «La presencia de turistas del Sudeste asiático y Oriente Medio es casi inexistente, mientras que en Londres la primera nacionalidad en compras es la del Golfo Pérsico», reflexiona Luís Llorca. Isabel Oliver, secretaria de Estado de Turismo y presidenta de Turespaña, en declaraciones a ABC, señala que se ha intensificado la labor promocional para dar a conocer España como destino de compras en mercados lejanos como China u Oriente Medio. El objetivo es «situar España en el top de destinos de ‘‘shopping’’, un turismo que atrae a visitantes con mayor capacidad de gasto, que está asociado a la gastronomía o la cultura, que genera riqueza y empleo y que aporta, en definitiva, mayor valor para aumentar la sostenibilidad del modelo turístico que queremos».

La hora de las compras

Gonzalo Serna, director nacional de Retail de CBRE, recuerda que en todas las ciudades españolas los turistas dedican tiempo al turismo de compras que ya «forma parte de su oferta turística. Madrid y Barcelona están muy bien posicionadas en el ranking mundial». En Madrid, aunque el número de turistas extranjeros es menor que en Barcelona, su gasto medio es mayor «porque tiene un mayor peso la moda». Serna cree que con una mejor oferta hotelera de calidad en ciudades como Madrid se incrementará el turismo de compras muy beneficiado por tener marcas de renombre internacional como Inditex o Mango.

La devolución del IVA juega también un papel importante no solo por la competitividad de los precios sino también por las experiencias del viajero. «El sistema de validación español es el mejor de Europa», afirma el director de Global Blue España. Desde este año es obligatorio el sellado digital del «tax free» (DIVA), excepto en Canarias, y desde mediados del año pasado no existe el importe mínimo de 90 euros para la devolución del IVA. A la hora de comprar, no se puede generalizar aunque los chinos son los que más relojes y joyas adquieren mientras que los norteamericanos se decantan por moda y complementos.

Hacia un nuevo modelo de mercado sostenible y personalizado El Summit Shopping Tourism & Economy celebra este año su quinta edición. Este foro, que impulsa en España la captación de turistas de calidad y de compras, como motor de crecimiento económico y social, quiere analizar la necesaria transición del modelo turístico español para adaptarse al nuevo mercado mundial. «El turismo vive su momento de explosión y debe producirse en un modelo de sostenibilidad, España no puede doblar su número de turistas», afirmó Juan Antonio Samaranch, presidente del comité organizador, durante la presentación del evento que tendrá lugar los próximos días 7 y 8 de octubre en CaixaForum Madrid. El objetivo no está en aumentar el número de turistas sino en conseguir que lo haga su gasto. Iberia, Caixabank, Samsung, Renfe, Aena, UnionPay y Oracle son algunas de las empresas que participarán en la próxima edición del foro, una cita ya consolidada. «Cuando empezamos el turismo se medía por el número de personas aunque ya se hablaba de ser un turismo sostenible. Ahora es algo de sentido común, todos saben que el consumo de largo radio consume menos recursos y deja más rentabilidad», añade Samaranch. Conscientes de los logros saben que aún queda mucho por hacer. «Crecemos en turismo urbano, un 14%, pero menos que en otros países. Los sistemas de explicarnos y vendernos deben mejorar», puntualiza el responsable. Punto de inflexión La organización del Summit cree que el 2019 «es un punto de inflexión» y por eso subraya la importancia de que todas las partes colaboren para un mismo fin, atraer más turistas de los países asiáticos. En su opinión la decisión política, la dotación presupuestaria y la gestión «son tres necesidades para mejorar». La CEO del Summit quiso también subrayar la importancia del trabajo conjunto que se ha realizado en los últimos años. «Hemos agitado mucho el sector y ha aumentado el turismo de calidad». Entre los temas pendientes y que se pueden mejorar está el de la promoción. Los recursos son limitados pero es necesario elegir bien las promociones. «Contar qué tenemos y qué ofrecemos», destacan desde esta organización. En el caso de China, por ejemplo, «la comunicación es casi nula, se debe invertir más», recordó Luis García, de UnionPay, con 7.600 millones de tarjetas emitidas en el mundo. Para Juan Cierco, director de Comunicación de Iberia, es fundamental convertir a Madrid «en la puerta de conexión entre Asia y América Latina» y conseguir que estos turistas de calidad, en sus viajes, conozcan también la capital y realicen compras.