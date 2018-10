Los autónomos lo tienen claro: más del 80% rechaza cualquier subida de cuota La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) constata en un estudio que el 71% ha declarado que no puede cotizar por una base superior a la que lo hace en la actualidad

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, ATA, ha publicado este miércoles una encuesta realizada a más de 600 trabajadores por cuenta propia en la que ocho de cada diez (81,2%) han rechazado cualquier subida de la cuota en 2019. A la pregunta de si vería con buenos ojos una actualización similar a la de otros años, que supondría un incremento en lo que pagan mensualmente de entre tres y cuatro euros mensuales, el 64% lo ha rechazdo y solo el 32% restante lo vería bien.

Del estudio, realizado entre el 17 y 26 de octubre de este año a 617 autónomos, también seha desprendido que el 71% ha declarado que no puede cotizar por una base superior a la que lo hace en la actualidad. En esta línea, un 29% de los encuestados ha reconocido que aunque puede hacer frente a este pago, por diversos motivos no accedería voluntariamente: El 42% ha señalado que posee seguros y planes alternativos, mientras que uno de cada tres (36%) no los hace por falta de confianza en el sistema y el resto (22%) ha aducido otros motivos.

En términos generales, el 81% de los autónomos consultados ha rechazado cotizar más y que suban las cotizaciones frente al 11% que no lo vería mal y un 8% que no se pronuncia. Preguntados por cómo verían una actualización similar a la de los últimos años, es decir una subida de base que supusiera entre 3 y 4€ de cuota más al mes, el 64% lo ha rechazado, el 32% no lo ve mal y un 4% no sabe o no contesta.

Al respecto, el presidente de ATA Lorenzo Amor, ha recordado que «los autónomos pueden elegir su base de cotización» que estaría en la horquilla de entre 932 euros y 3.804 euros mensuales. «Y es lo que quieren seguir haciendo», ha recalcado. En este sentido, ha advertido que «los autónomos tengan mayores prestaciones aumentándole de forma unilateral las cotizaciones no es consciente del daño que va a ocasionar». Amor ha predicho que «muchos de ellos quedarán fuera del sistema» y criticado «este vaivén que a nadie beneficia crea inseguridad y nervios», en referencia a las contradicciones dentro del Gobierno.

En este sentido, ha considerado que «España necesita que los autónomos sigan siendo el motor de la economía» y recordado que «más del 60% de los autónomos no puede cotizar más de lo que lo hace».

Cese de actividad

Sobre la propuesta de cambiar el cese de actividad (el «paro» de los autónomos) y hacer obligatorio cotizar por esta figura, el 71% de los consultados se ha pronunciado en contra, por un 12% a favor y un 17% que no ha emitido juicio.

Por otro lado, el 31% de los autónomos encuestados sí aceptarían cotizar más si se aprobaran más prestaciones (cese de actividad, riesgos profesionales, formación...) mientras que un 61% se opondrían igualmente y el 8% restante no emitirían juicio.

Cotizaciones y Salario Mínimo

En el estudio de ATA, también han sido preguntados los autónomos sobre la posibilidad de una cotización reducida a quien factura por debajo del Salario Mínimo (12.600 euros al año), una medida que entraría en vigor ya el próximo año según el presidente y con la que el Gobierno ha emitido mensajes contradictorios.

Como en apartados anteriores, el 76% de los encuestados son favorables a que se legisle en este sentido aunque un significativo 14% no lo ve lógico y un 10% ha preferido no contestar a la pregunta. Esta medida va unida a la necesidad de adecuar la cotización de los autónomos a sus ingresos reales. En este caso, el 43% de los autónomos encuestados está a favor de adaptar la cotización a los ingresos reales, mientras el 39% esta en contra y prefiere el sistema actual. Mientras, el 18% no sabe o no contesta.