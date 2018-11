ROUTE DU RHUM-DESTINATION GUADELOUPE El «SMA», de Paul Meilhat vence en la clase IMOCA tras la penalización a Thomson Ha realizado sin folils un trayecto total de 4.451 millas náuticas (8.247 km) a una media de 14.87 nudos

El 'SMA' de Paul Meilhat se ha convertido,tras la penalización al 'Hugo Boss' de Alex Thomson, en el vencedor oficial de la clase IMOCA (monocascos de 18,30 metros) de la Ruta del Ron 2018 al cruzar la línea de meta a las 01:23:18 de esta madrugada tras invertir 12 días, 11 horas, 23 minutos y 18 segundos en el recorrido.

Meilhat, de 36 años, ha realizado un trayecto total de 4.451 millas náuticas (8.247 km) a una media de 14.87 nudos (27,55 km/h), destacando por su tenacidad ya que era uno de los diez IMOCA sin foils (alerones) que competía en esta edición.

Aunque era un candidato al podio, el 'SMA', un diseño VPLP-Verdier de 2010, el ex 'MACIF' de François Gabart, vencedor de la Vendée Globe 2012 -Vuelta al Mundo en solitario- y de la Ruta del Ron de 2014, donde estableció el récord de la clase con 12 días, 4 horas, 38 minutos y 5 segundos, que Alex Thomson batió, pero que se mantiene tras la penalización de 24 horas impuesta al inglés, que podría caer al cuarto puesto de la general.

Ha sido la última prueba en la Meilhat con el barco, ya que prepara un nuevo barco para la Vendée Globe 2020. después de que en la última edición (2016) tuvo que abandonar cuando iba tercero.

Mientras Alex Thomson domino la prueba casi desde el inicio, el 'SMA' de Meilhat y el 'PRB' de Vincent Riou se colocaron detrás de él. en el quinto día de navegación Riou tiene problemas y el 'SMA' se coloca segundo, posición que ya no perderá.

En ese momento reconoce que Thomson le puede aventajar en 30 millas (550 km) en la meta. Lo cierto es los IMOCA con 'foil' son más rápidos, pero aguanta bien, especialmente ante el ataque del 'UCAR-StMichel' de Yann Elies, que hoy ha finalizado detrás de él a solo dos horas.

Antes del comienzo de la prueba, Meilhat afirmaba,"Como no puedo aspirar a tener 'foils' mucha gente me aconseja que juegue al poker. No lo haré, intentaré hacer la mejor ruta posible y si termino quinto después de haber navegado bien, no me arrepentiré de nada. Aunque no creo que vaya ganar... lo pienso".