Nadal confirmó que sus problemillas con el saque eran solo unos pequeños desajustes que arregló rápido. Del Potro confirmó que todavía le queda para ser capaz de afrontar el reto que supone el español en tierra. Porque aquí sus bombas se desconectaron en cuanto cayeron en la arena, pues Nadal no le dejó que se acercara a la línea de fondo, evitando así que liderara el punto con su derecha. Porque el español bailó sobre su plaza con un punto más de mordiente, de seguridad y de energía impulsado por esas seis opciones de break desbaratadas.

En el primer set se enfrentó a seis opciones de break: tres en el tercer juego, tres en el décimo. Pero en todas ellas atacó el problema con soluciones efectivas: buenos saques, derechas a las líneas, dejadas exactas. Un tormento para Del Potro que ayudó, y de qué manera, a que el encuentro no fuera 5-0 a su favor, en lugar de un empatado 6-4 en contra. Al argentino le faltó puntería y fe en esos puntos que deciden partidos e incluso títulos . Una caña, errores inexplicables a la red, derechas muy largas, seis opciones de break desaprovechadas y desesperación en el de Tandil porque solo tuvo dos en contra y una de ellas le sirvió a Nadal para terminar el primer set.

Los primeros dos puntos con el servicio de Nadal cayeron del lado del argentino, feliz en la tierra parisina porque ha vuelto a ser el tenista que fue, encantado con haber llegado en París a su segunda semifinal nueve años después y un calvario de lesiones de muñeca y cadera de la primera. Y era consciente de que no tenía mucho que ofrecer en “casa” del español, ni siquiera confió en aquellos dos puntos iniciales en su marcador. Porque este Nadal ya ha sufrido bastante en este torneo y no quería volver a hacerlo. Por eso, aun cuando sus primeros turnos de servicio comenzaran en contra, nada en el juego del balear otorgaba la menor duda de que era capaz de superarlo.

Escuchar sacar a Juan Martín del Potro es lo más parecido a sentir un bombazo caer desde un avión. Son casi dos metros de altura y solo con que haga caer el brazo desde donde lo levanta, la pelota ya coge forma de proyectil. A pesar de ser tierra batida, los golpes iniciales de Juan Martín del Potro sonaban con eco en la Philippe Chatrier. Sin embargo, Rafa Nadal cuenta en este Roland Garros artillería suficiente para aplacar las explosiones. Bastó con hacer mover al argentino, incomodarlo para que no pudiera cargar la derecha y atraparlo en la red con dejadas cortitas. Nadal está en su undécima final de Roland Garros, derribada la torre de Tandil en dos horas y 14 minutos, mojada la pólvora de sus bombazos .

Actualizado: 08/06/2018 21:02h

Gracias por seguir el partido con nosotros! Esperamos que hayan disfrutado del encuentro y de la retransmisión. Que pasen buena tarde y hasta la próxima! Rafa Nadal disputará su vigésimocuarta final de un Grand Slam con la alcanzada en este Roland Garros. Es, con diferencia, su gran torneo favorito. Veremos si el balear se termina alzando con su undécimo campeonato parisino. Las otras diez finales que disputó Rafa Nadal las ganó. Esta vez se tendrá que enfrentar a Dominic Thiem, que jugará su primera final de un Grand Slam y es, además, el último tenista en ganar al balear sobre arcilla... Las dos veces anteriores. UNDÉCIMA FINAL DE ROLAND GARROS PARA RAFA NADAL! Tremenda paliza del balear a un Juan Martín del Potro que se eleva hasta la cuarta posición del ránking ATP! Coloca el 10-5 a favor ante el argentino.

JUEGO, SET Y PARTIDO PARA RAFA NADAL! Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera 40 - 30 SET 3 5 - 2

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de revés en la red 30 - 30 SET 3 5 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 30 - 15 SET 3 5 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto

15 - 15 SET 3 5 - 2

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de revés en la red 0 - 15 SET 3 5 - 2

El revés de Rafael Nadal se va fuera JUEGO DEL POTRO! No quiso regalarle todo el tenista argentino y se impuso en este servicio con mucha superioridad! Sirve Nadal para ganar el partido. 0 - 0 SET 3 5 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 40 SET 3 5 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Rafael Nadal se va fuera 5-1! Está completamente derrotado Del Potro, que desde que terminó el primer set pareció que el argentina no volviera a saltar a la pista! Ha entregado el partido por completo. 0 - 0 SET 3 5 - 1

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta

40 - 0 SET 3 4 - 1

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera 15 - 0 SET 3 4 - 1

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de revés en la red JUEGO NADAL! Otro break del tenista balear para ponerse 4-1 por delante en el tercer set! Sirve para ganar el quinto juego en su haber y tener ya en sus manos su undécima final de un Roland Garros. 0 - 0 SET 3 4 - 1

Fabuloso resto de revés de Rafael Nadal que no consigue devolver Juan Martín Del Potro

DOS NUEVAS BOLAS DE BREAK! Tiene Rafa completamente dominado a Del Potro. 40 - 15 SET 3 3 - 1

El globo defensivo de Juan Martín Del Potro se va fuera 30 - 15 SET 3 3 - 1

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red 15 - 15 SET 3 3 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto 0 - 15 SET 3 3 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

JUEGO PARA NADAL! Esta vez, Del Potro se lo puso complicado y a punto estuvo de hacerle un break al balear, pero se volvió a imponer y se sigue acercando a la victoria. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera ADV - 40 SET 3 2 - 1

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera 40 - 40 SET 3 2 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera 40 - 30 SET 3 2 - 1

El revés de Juan Martín Del Potro se va fuera

30 - 30 SET 3 2 - 1

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red 15 - 30 SET 3 2 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 15 SET 3 2 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera JUEGO DEL POTRO! No se lo va a regalar todo al balear y se convierte en el titán del primer set para poder ganar, pero Nadal ya lo tiene todo de cara para poder hacerse con el puesto en la final!

Segundo servicio liftado de Juan Martín Del Potro, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 40 SET 3 2 - 0

Remate desde el centro de la pista de Juan Martín Del Potro que no da opciones a Rafael Nadal 0 - 30 SET 3 2 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 3 2 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera CONFIRMA BREAK NADAL! Vuelve a ganar en su saque y deja sin opciones a Del Potro, que salvo un milagro total, se perderá la final del Roland Garros!

0 - 0 SET 3 2 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto 40 - 0 SET 3 1 - 0

El globo defensivo de Juan Martín Del Potro se va fuera 30 - 0 SET 3 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto 15 - 0 SET 3 1 - 0

El revés de Juan Martín Del Potro se va fuera BREAK PARA NADAL! Tremendo inicio del tercer set para el balear, que ha dejado a cero a Del Potro con su poderoso saque! Le adivina todas las jugadas y se anticipa con gran acierto!

0 - 0 SET 3 1 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto TRES BOLAS DE BREAK PARA NADAL! 40 - 0 SET 3 0 - 0

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera Juan Martín Del Potro falla su segundo servicio, doble falta 15 - 0 SET 3 0 - 0

Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Juan Martín Del Potro y le sirve para ganar el punto

JUEGO Y SET PARA NADAL! Se pone 2-0 en el partido y acaricia la final de Roland Garros! Del Potro ha entregado esta segunda manga por completo y veremos cuál es su reacción en la tercera. 0 - 0 SET 2 6 - 1

El revés de Juan Martín Del Potro se va fuera NUEVAMENTE, DOS BOLAS DE SET PARA RAFA! Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera 30 - 15 SET 2 5 - 1

El revés de Juan Martín Del Potro se va fuera

Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Juan Martín Del Potro no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15 SET 2 5 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Juego para Del Potro! Consigue un punto en este segundo set después de pelear muy duro para lograrlo. Nadal, sin embargo, a punto estuvo de ganar el set. Lo tiene de cara con su servicio. 0 - 0 SET 2 5 - 1

La volea de Rafael Nadal se va fuera 40 - ADV SET 2 5 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Rafael Nadal se va fuera DOS BOLAS DE SET PARA RAFA NADAL! 40 - 15 SET 2 5 - 0

Gran remate desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que provoca un error de Juan Martín Del Potro Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Rafael Nadal se va fuera

30 - 0 SET 2 5 - 0

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 2 5 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto 5-0! JUEGO PARA NADAL! Tremenda solvencia del tenista balear! Parece que Del Potro se ha rendido totalmente. Apenas trata de llegar a bolas aparentemente fáciles. Se estará reservando para jugarse la remontada en el tercer y cuarto set? Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera

30 - 0 SET 2 4 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto 15 - 0 SET 2 4 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto OTRO BREAK DE NADAL! El segundo set solo está teniendo un dueño! Juan Martín del Potro ha desaparecido mentalmente de la pista y no es capaz de endosarle un solo juego a Nadal! 0 - 0 SET 2 4 - 0

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro ADV - 40 SET 2 3 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto

40 - 40 SET 2 3 - 0

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Rafael Nadal se va fuera 40 - 40 SET 2 3 - 0

Remate desde el centro de la pista de Juan Martín Del Potro que no da opciones a Rafael Nadal 40 - 30 SET 2 3 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto 30 - 30 SET 2 3 - 0

El revés de Juan Martín Del Potro se va fuera

15 - 30 SET 2 3 - 0

Juan Martín Del Potro con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 15 SET 2 3 - 0

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15 SET 2 3 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red CONFIRMA BREAK NADAL! Se pone 3-0 después de haber sufrido y salvar su séptima bola de break en contra del partido! Allana el camino al segundo set ante un Del Potro que se le ve fuera del partido. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera

ADV - 40 SET 2 2 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto 40 - 40 SET 2 2 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto BOLA DE BREAK PARA DEL POTRO! Se rompe el segundo set por completo! Veremos si lo aprovecha el argentino! 30 - 40 SET 2 2 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 30 - 30 SET 2 2 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

30 - 15 SET 2 2 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto 15 - 15 SET 2 2 - 0

Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Juan Martín Del Potro se apunta el tanto 0 - 15 SET 2 2 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red BREAK PARA NADAL! Parece afectado Del Potro mentalmente! De nuevo volvió a regalar un golpeo fácil aparentemente de derecha en la red! 0 - 0 SET 2 2 - 0

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red

TRES BOLAS DE BREAK! Error grave del argentino con un golpeo fácil que estrelló en la red y regala una ocasión de oro a Nadal! 40 - 0 SET 2 1 - 0

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red 30 - 0 SET 2 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto 15 - 0 SET 2 1 - 0

El revés de Juan Martín Del Potro se va fuera JUEGO PARA NADAL! Primer juego del segundo set que continúa como terminó el anterior, con un Del Potro poniéndole las cosas muy complicadas al resto a Rafa! Veremos la respuesta del balear.

0 - 0 SET 2 1 - 0

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera ADV - 40 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera 40 - 40 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 40 - 30 SET 2 0 - 0

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta

30 - 15 SET 2 0 - 0

El revés de Juan Martín Del Potro se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera 0 - 15 SET 2 0 - 0

Juan Martín Del Potro con una volea cercana a la red consigue el punto JUEGO Y SET PARA RAFA NADAL! Peleó el argentino y tenía todo de cara para salvar la bola de set, pero cometió un error cuando menos tenía que hacerlo y termina cediendo el set a favor del tenista balear! Nunca ha perdido un partido en el que ganó el primer set en Roland Garros! 0 - 0 SET 1 6 - 4

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de revés en la red

40 - 30 SET 1 5 - 4

El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera DOS BOLAS DE SET PARA RAFA NADAL! 40 - 15 SET 1 5 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto 30 - 15 SET 1 5 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 30 - 0 SET 1 5 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto

15 - 0 SET 1 5 - 4

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera TREMENDO JUEGO! Gran demostración técnica de ambos tenistas que al final se ha llevado Nadal, incluso levantando hasta tres bolas de break! Muy igualado el partido! 0 - 0 SET 1 5 - 4

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto ADV - 40 SET 1 4 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto 40 - 40 SET 1 4 - 4

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red

40 - ADV SET 1 4 - 4

El revés de Rafael Nadal se va fuera VUELVE A SALVAR RAFA! Le toca recuperar en el deuce! 40 - 40 SET 1 4 - 4

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera 30 - 40 SET 1 4 - 4

Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Juan Martín Del Potro se apunta el tanto OJO! DOS BOLAS DE BREAK PARA DEL POTRO! Recuperado de sus molestias, estaba siendo mejor al resto que Nadal y tiene otra ocasión de adelantarse!

15 - 40 SET 1 4 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 30 SET 1 4 - 4

Contradejada de Juan Martín Del Potro con la que supera a Rafael Nadal y gana el punto 15 - 15 SET 1 4 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 0 SET 1 4 - 4

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto TREMENDO JUAN MARTÍN! Vuelve a dejar a cero a Rafa Nadal gracias a su potente saque! El horizonte comienza a atisbar el tie-break entre ambos tenistas!

Ace de Juan Martín Del Potro con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Rafael Nadal se va fuera 0 - 30 SET 1 4 - 3

El revés de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 1 4 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red JUEGO NADAL! 35 minutos de un gran partido donde ningún tenista termina por ceder! Nadal juega con la estrategia y Del Potro con la potencia! Por ahora, cada uno lleva bien su técnica, veremos en el resto del primer set!

0 - 0 SET 1 4 - 3

Buen derechazo desde la red de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro 40 - 15 SET 1 3 - 3

El revés de Juan Martín Del Potro se va fuera 30 - 15 SET 1 3 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 30 - 0 SET 1 3 - 3

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 1 3 - 3

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Juan Martín Del Potro

JUEGO DEL POTRO! Tremendo el golpeo de derecha del argentino, que sigue siendo un cañón! Nadal sufre y busca la táctica y estrategia para rascar puntos, pero insuficiente al resto. Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Rafael Nadal se va fuera 30 - 40 SET 1 3 - 2

Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Juan Martín Del Potro y le sirve para ganar el punto 15 - 40 SET 1 3 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 30 SET 1 3 - 2

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red

0 - 30 SET 1 3 - 2

El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 1 3 - 2

Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea MANTIENE SERVICIO NADAL! Del Potro parece ponerle complicadas las cosas al tenista balear, pero Rafa se repone y termina recomponiéndose sobre la pista para encarrilar los puntos! 0 - 0 SET 1 3 - 2

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera 40 - 30 SET 1 2 - 2

El revés de Juan Martín Del Potro se va fuera

30 - 30 SET 1 2 - 2

Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Juan Martín Del Potro se apunta el tanto 15 - 30 SET 1 2 - 2

Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Juan Martín Del Potro se apunta el tanto 0 - 30 SET 1 2 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 1 2 - 2

El revés de Rafael Nadal se va fuera JUEGO DEL POTRO! Parece que el argentino se ha recuperado de su molestia y sigue a un gran nivel! Esperemos que pueda completar el partido. Nadal sufre al resto.

0 - 0 SET 1 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Rafael Nadal se va fuera 30 - 30 SET 1 2 - 1

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera 15 - 30 SET 1 2 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera 15 - 15 SET 1 2 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

15 - 0 SET 1 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto JUEGO NADAL! Ojo a Juan Martín del Potro! Ha sufrido molestias en un costado al frenar mal en un golpeo que resultó engañado por el balear! Veremos si el argentino puede continuar... Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Juan Martín Del Potro no puede precisar el resto y la bola se va fuera ADV - 40 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto SALVA LAS TRES BOLAS DE BREAK NADAL! Veremos si culmina la salvación tras el deuce!

40 - 40 SET 1 1 - 1

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera 15 - 40 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto TRES BOLAS DE BREAK PARA DEL POTRO! Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta

0 - 30 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 1 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Tremendo juego para Del Potro! Ha dejado a cero a Nadal, imposible ante el potente golpeo de derecha del tenista argentino. Ace de Juan Martín Del Potro con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 0 - 40 SET 1 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

0 - 30 SET 1 1 - 0

Impresionante globo desde el fondo de la pista de Juan Martín Del Potro que Rafael Nadal no consigue devolver 0 - 15 SET 1 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Primer juego del partido para Rafa Nadal! Mucho tanteo entre ambos tenistas hasta que Nadal ha optado por hacer una dejadita fantástica para culminar la remontada de un 0-30 para adelantarse en el choque. 0 - 0 SET 1 1 - 0

Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Juan Martín Del Potro se apunta el tanto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera

30 - 30 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera 15 - 30 SET 1 0 - 0

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red 0 - 30 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red COMIENZA EL PARTIDO!

Ya saltan los dos deportistas a la pista de juego! En breves instantes, tras realizar el sorteo inicial para dictaminar el primer servicio, Rafa Nadal y Juan Martín del Potro comenzarán el calentamiento previo al inicio del choque! Esto está a punto caramelo! Así que tenemos un auténtico partidazo a la vista en esta pista central del Roland Garros! Rafa Nadal y Juan Martín Del Potro luchan por jugar la final del segundo Grand Slam del año! No se lo quieran perder! Les esperamos! Solo ha habido un tenista capaz de derrotar a Rafa Nadal sobre arcilla en lo que llevamos de año. Fue Dominic Thiem en el Masters 1000 de Madrid. Además, fue el austriaco quien le derrotó previamente un año antes... Y sería su rival en la final si gana a Del Potro. Tres títulos en lo que llevamos de año ha ganado Rafa Nadal, los tres sobre tierra batida. Solo se le ha resistido el Masters 1000 de Madrid al balear. Busca seguir haciendo historia en el Roland Garros. Rafa Nadal, por su parte, está en una segunda juventud en su carrera deportiva. Ha alcanzado su 27ª semifinal de un Grand Slam y la 11ª en un Roland Garros. El tenista balear, que ya tiene el récord de más títulos del torneo parisino, busca seguir aumentando el número.

Esa final ante el tenista suizo fue, además, la única que ha disputado el deportista argentino en un Grand Slam. Hoy tiene por delante un auténtico quebradero de cabeza si quiere volver a repetir hazaña. Juan Martín Del Potro ha logrado su quinta semifinal en un Grand Slam y la segunda en Roland Garros. Solo ha ganado en un gran torneo: el US Open de 2009 ante Roger Federer. Este año está recuperando un gran nivel, y lo demostró ganando el Masters 1000 de Indian Wells. De esos 14 enfrentamientos, solo hubo dos partidos que disputaron semejantes titantes del tenis sobre tierra batida. Fue en el Roland Garros de 2007 y en el Masters 1000 de Madrid de 2011, aunque en este último no jugó Del Potro por lesión. Es, además, el quinto partido que van a disputar entre ellos en un Gran Slam: dos de ellos en el US Open (2009 y 2017), otro en Wimbledon (2011) y otro, el más antiguo, en el Roland Garros (2007). Solo en el torneo británico se impuso Del Potro. El tenista español y el argentino se han enfrentado en un total de 14 ocasiones, lo que le convierte en el partido número 15 entre ambos deportistas. El balance es favorable a Rafa Nadal, que ha ganado en 9 de esos choques (un 64%).

BIENVENIDOS! Muy buenas tardes a la segunda semifinal de tenis del Roland Garros! Tras vivir la victoria de Dominic Thiem ante Cecchinato (casi finalizado), le toca el turno a Rafael Nadal y Juan Martín del Potro para lograr el segundo puesto en la final del torneo parisino!