Álex de Miñaur - Nadal en directo

Actualizado: 18/01/2019 09:12h

Actualizar

40 - 15 SET 2 0 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 30 - 15 SET 2 0 - 2

Álex de Minaur estrella su golpe de derecha en la red 30 - 0 SET 2 0 - 2

El revés de Rafael Nadal se va fuera Saque liftado de Álex de Minaur, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Confirma Nadal el break con relativa comodidad. Sigue manejando bien sus saques el español y eso le permite abrir brecha en este tramo inicial del segundo parcial. Ace de Rafael Nadal con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Álex de Minaur 15 - 40 SET 2 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto 15 - 30 SET 2 0 - 1

El golpe de derecha de Álex de Minaur se va fuera 15 - 15 SET 2 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

Saque liftado de Rafael Nadal, Álex de Minaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera BREAK DE NADAL !!! Tremendamente trabajado, pero se acaba llevando un enorme premio. Tras casi veinte minutos de lucha y cinco bolas de break, comienza el segundo set rompiendo el saque de su rival. 0 - 0 SET 2 0 - 1

El golpe de derecha de Álex de Minaur se va fuera 40 - ADV SET 2 0 - 0

Álex de Minaur estrella su golpe de revés en la red 40 - 40 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Álex de Minaur se va fuera

ADV - 40 SET 2 0 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque liftado de Álex de Minaur, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Cuarta bola de rotura en este juego interminable para Rafa !!! 40 - ADV SET 2 0 - 0

Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Álex de Minaur 40 - 40 SET 2 0 - 0

Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Álex de Minaur y le sirve para ganar el punto

ADV - 40 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 40 - 40 SET 2 0 - 0

Álex de Minaur estrella su golpe de derecha en la red ADV - 40 SET 2 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera 40 - 40 SET 2 0 - 0

Álex de Minaur estrella su golpe de revés en la red ADV - 40 SET 2 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera

40 - 40 SET 2 0 - 0

El revés de Álex de Minaur se va fuera Segundo servicio liftado de Álex de Minaur, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 40 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Tercera bola de rotura para el balear en este juego inaugural de la segunda manga. 40 - ADV SET 2 0 - 0

Álex de Minaur estrella su golpe de revés en la red

40 - 40 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 40 - ADV SET 2 0 - 0

Álex de Minaur estrella su golpe de revés en la red 40 - 40 SET 2 0 - 0

Revés desde el centro de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Primera que tiene en este segundo set. Sigue muy agresivo al resto el español. 30 - 40 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto

30 - 30 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Álex de Minaur se va fuera Segundo servicio liftado de Álex de Minaur, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 15 SET 2 0 - 0

El revés de Álex de Minaur se va fuera 15 - 0 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera En eso Rafa es un maestro. En aguantar cuando toca y atacar a la mínima oportunidad. Agresivo al resto en todo momento, no ha dejado a Minaur llevar la iniciativa con su saque y ha tenido opciones de break en todos y cada uno de los turnos de saque de su rival. A poco que ha ido avanzando el partido, ha comenzado a convertir esas oportunidades.

El resultado es muy duro para Álex de Minaur, teniendo en cuenta el gran inicio de partido del tenista austral, pero lo cierto es que los partidos de Grand Slam son largos y duros y el nivel hay que mantenerlo en todo momento. EL SET ES PARA NADAL !!! Excepcional la primera manga del tenista balear sobre la Rod Laver Arena. Saque liftado de Rafael Nadal, Álex de Minaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera DOS BOLAS DE SET PARA NADAL !!! 15 - 40 SET 1 1 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto

15 - 30 SET 1 1 - 5

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 15 SET 1 1 - 5

Álex de Minaur estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 1 1 - 5

La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red BREAK DE NADAL !!! Despega el español, se distancia en el marcador y se sitúa a las puertas de poder llevarse el primer parcial. Ahora cuenta con su saque para poder cerrarlo. 0 - 0 SET 1 1 - 5

El revés de Álex de Minaur se va fuera

OTRA BOLA DE BREAK ADICIONAL PARA NADAL !!! No ha tenido un juego con saque cómodo hasta el momento el australiano. 30 - 40 SET 1 1 - 4

Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Álex de Minaur Ace de Álex de Minaur con un saque cortado que no puede devolver Rafael Nadal 15 - 30 SET 1 1 - 4

Impresionante globo desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que Álex de Minaur no consigue devolver 15 - 15 SET 1 1 - 4

Álex de Minaur no consigue superar la red con su volea

15 - 0 SET 1 1 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Confirma Rafa el break conseguido en el juego anterior. La consistencia del tenista de Manacor se impone una vez más y parece que el ímpetu con el que salió a pista Álex de Minaur se va diluyendo progresivamente. Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Álex de Minaur 15 - 40 SET 1 1 - 3

Álex de Minaur estrella su golpe de revés en la red Saque liftado de Rafael Nadal, Álex de Minaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Saque liftado de Rafael Nadal, Álex de Minaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0 SET 1 1 - 3

Gran volea desde media pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto BREAK DE NADAL !!! Lo estaba persiguiendo desde el principio del partido y por fin ha llegado. Esto le puede dar mucha tranquilidad para comenzar a asentar las bases de su posible victoria en este set. 0 - 0 SET 1 1 - 3

El golpe de derecha de Álex de Minaur se va fuera DOS BOLAS DE BREAK PARA RAFA !!! Continúa presionando el español al resto...

15 - 40 SET 1 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto 15 - 30 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Álex de Minaur se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto 15 - 0 SET 1 1 - 2

El revés de Rafael Nadal se va fuera Está teniendo que trabajar Rafa mucho los puntos, pero sigue por delante en el tanteador después de mantener su saque. Eso sí, ha tenido que afrontar su primera bola de break en contra.

0 - 0 SET 1 1 - 2

Álex de Minaur estrella su golpe de derecha en la red 40 - ADV SET 1 1 - 1

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto 40 - 40 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 40 - ADV SET 1 1 - 1

Álex de Minaur estrella su golpe de derecha en la red 40 - 40 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Álex de Minaur Saque liftado de Rafael Nadal, Álex de Minaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 30 SET 1 1 - 1

El juez de pista ordena repetir el tanto BOLA DE BREAK PARA DE MINAUR !!! La primera opción para el jugador de Sidney afincado en España. 40 - 30 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

Saque liftado de Rafael Nadal, Álex de Minaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera Tercera doble falta de Rafa Nadal !!! En apenas dos juegos con saque. Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Saque liftado de Rafael Nadal, Álex de Minaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Vaya juego ha conseguido superar Álex de Minaur !!! Ha logrado levantar cuatro situaciones de break. 0 - 0 SET 1 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red ADV - 40 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Saque liftado de Álex de Minaur, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - ADV SET 1 0 - 1

Álex de Minaur estrella su golpe de derecha en la red

40 - 40 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Tercera opción de break para Nadal !!! Sigue apretando el tenista español. Álex de Minaur falla su segundo servicio, doble falta Tremendo el inicio del partido. Los intercambios entre los dos jugadores están siendo espectaculares. 40 - 40 SET 1 0 - 1

Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Álex de Minaur se apunta el tanto

ADV - 40 SET 1 0 - 1

Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea 40 - 40 SET 1 0 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera Gran dejada de Rafa y se hace con su segunda bola de break del partido !!! 40 - ADV SET 1 0 - 1

Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Álex de Minaur se apunta el tanto 40 - 40 SET 1 0 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera

BOLA DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! Primera oportunidad del partido para el jugador español. 30 - 40 SET 1 0 - 1

Álex de Minaur estrella su golpe de revés en la red 30 - 30 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Álex de Minaur se va fuera 30 - 15 SET 1 0 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera 15 - 15 SET 1 0 - 1

Álex de Minaur estrella su golpe de revés en la red

15 - 0 SET 1 0 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Se anota Nadal el primer juego con saque del partido sin excesivas dificultades. Muy importante siempre para afrontar el resto del set con confianza. 0 - 0 SET 1 0 - 1

Álex de Minaur estrella su golpe de revés en la red Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta 15 - 30 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

0 - 30 SET 1 0 - 0

El revés de Álex de Minaur se va fuera Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Álex de Minaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera Tenemos ya a los dos jugadores en pista. La Rod Laver Arena presenta un aspecto espectacular para vivir un espectacular duelo entre Rafa y la perla del tenis australiano. DATO. Si se impone en este partido, Rafa Nadal conseguirá su victoria número 250 en torneos de Grand Slam (58 en el Open de Australia, 86 en Roland Garros, 49 en Wimbledon y 58 en el Open USA). Solo Roger Federer (341) y Novak Djokovic (259) han alcanzado esa cifra en la Era Open. Esta será la segunda ocasión en la que se enfrenten ambos jugadores. Su primer duelo fue en la pasada edición de Wimbledon y, sobre la hierba londinense, Nadal se impuso por un cómodo 6-1, 6-2 y 6-4.

Por tanto, este compromiso se presenta como una dura piedra de toque, un choque de exigencia en el que podremos calibrar realmente el estado de forma del campeón español. De Minaur logró hace escasos días el primer título ATP de su trayectoria después de llevarse el torneo de su ciudad natal, en Sidney. Por su parte, Alex de Minaur ocupa actualmente el número 29 del ranking ATP, su mejor posición histórica, lo que da buena cuenta del sensacional estado de forma por el que atraviesa en la actualidad el jugador aussie. El jugador español no ha tenido de momento demasiadas dificultades para superar sus dos primeros encuentros ante los también australianos James Duckworth y Matthew Ebden. Nadal, actual número 2 del ranking ATP, afronta su 14ª participación en Melbourne. Se impuso en este torneo en 2009 y desde entonces ha disputado tres finales en 2012, 2014 y 2017. El año pasado fue eliminado en cuartos de final, aquejado también por problemas físicos.

El tenista balear intentará continuar superando rondas en su primer torneo de la temporada después de superar una lesión que le ha mantenido en el dique seco durante el último tramo del año pasado. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de tercera ronda del Open de Australia entre Alex de Miñaur y Rafa Nadal. Preparados? Comenzamos