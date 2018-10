Real Madrid Lopetegui tiene una última oportunidad El Real Madrid da un voto de confianza al entrenador, pero una derrota en los próximos partidos le condenaría

No es el único culpable. Es también víctima de la plaga de lesiones importantes y del mal momento de forma que demuestran futbolistas como Benzema, Bale, Asensio, Kroos y Casemiro. Sería injusto despedirle ahora por un flojo rendimiento generalizado. Julen Lopetegui tendrá una última oportunidad. El Real Madrid piensa que es demasiado pronto para pensar en un cambio de técnico. Se encuentra en los primeros puestos de la Liga y mantiene todas las opciones en la Champions. Los jefes de la plantilla quieren que siga porque reconocen que mucha culpa es de ellos, no de sus decisiones. En Vitoria quemó todas sus naves, con un cambio completo de delantera, aunque fuera obligado por las lesiones, y tampoco se encontró el gol. El club le concede un margen. Uno.

No es solo culpa del técnico: el club considera que estos cuatro malos resultados son producto de la baja forma de medio equipo

Si el Madrid falla ante el Levante el día 20, o cae ante el Vitoria Pilsen tres fechas más tarde, o pierde de manera estrepitosa en el Camp Nou el día 28, el Real Madrid no podrá aguantar más esta situación y deberá buscar un recambio en el banquillo que suscite una reacción.

Crédito perdido en 15 días

Lopetegui sabe que ese margen no es una amenaza generada personalmente contra él. No es tampoco una espada de Damocles subjetiva. Sería una consecuencia objetiva de los malos resultados acumulados. El club no podría desperdiciar la Liga, y aún menos la Champions, con otro marcador perjudicial y necesitaría un cambio de timón. El vasco tiene el mes de octubre para ganarse de nuevo el crédito que se labró hasta que el 3-0 sufrido en el Sánchez Pizjuán el 26 de septiembre abrió un bache que se ha transformado en crisis.

Autocrítica de jugadores: el plantel admite que hay futbolistas que no están en su mejor momento y deben reaccionar pronto

Frío, analítico, con horas de reflexión pausada, Florentino Pérez analizó el sábado y el domingo junto a sus colaboradores habituales, cara a cara y por teléfono, el estado del equipo. Decidió la continuidad de Lopetegui. El presidente tuvo mucho tiempo para hacer un balance de situación empresarial. Viajó en coche desde Vitoria a la capital de España. Ayer también tuvo bastantes horas para escuchar y tomar una posición que tenía planificada. Quería oír a otros hombres en los que confía. Todos coincidieron en la misma visión de la realidad.

Lo fácil era despedirle

La primera razón para otorgar el margen de reacción al técnico era compartida por directivos, integrantes de la dirección deportiva y los propios jugadores: hay demasiados futbolistas fuera de forma y los mejores talentos, Isco y Marcelo, se encuentran en la lista de bajas junto a Carvajal, que no jugará hasta finales de noviembre. Este apartado es fundamental en la valoración del trabajo del preparador vasco. El Mundial de Rusia pasa una factura a largo plazo para muchos profesionales que no es culpa directa de Lopetegui.

El segundo argumento para concederle este voto de confianza es que el entrenador ha comenzado a utilizar todo el arsenal de la plantilla. Por fin da juego a suplentes de lujo como Mariano y Vinicius. La esperanza de recuperar a Isco y Marcelo en dos semanas, listos para reaparecer frente al Levante y el Viktoria Pilsen en dos partidos en el Bernabéu que marcarán el futuro, es otro punto a favor de mantener al guipuzcoano y no aplicar el dedo fácil hacia abajo.

Para el máximo responsable de la empresa sería muy sencillo dictaminar hoy la destitución de Lopetegui, con dos semanas de tiempo para el nuevo preparador, pero los hombres que toman las directrices importantes junto al presidente han estudiado en profundidad todos los avatares que ha soportado el equipo en estos cuatro partidos sin victoria y manifiestan que es de justicia darle un tiempo de actuación, pues observan que la crisis es tanto un problema de futbolistas como del propio Lopetegui.

Fallan todos, no solo él

El debate interno destaca que el equipo soporta un infortunio en el remate que se agrava con una ansiedad por marcar que se ha extendido al resto del conjunto en forma de presión, de manera que hasta Courtois y Varane fallaron en el último segundo del encuentro para regalar el triunfo al Alavés. En el seno del club se habla del temido cumplimiento de la «ley de Murphy»: todo podía salir aún peor y así sucedió.

El problema para Lopetegui es que pierde hoy a catorce hombres, convocados por las selecciones. El guipuzcoano no podrá trabajar con la mayoría de sus pupilos, muchos de ellos en un bajo estado de forma, hasta el miércoles día 16. Keylor vendrá el 17. Todos ellos realizarán en sus selecciones entrenamientos para jugar dos partidos en tres días, no se ejercitarán para progresar físicamente ni en velocidad ni en potencia, que es lo que Lopetegui desea. Su preocupación crece ante el miedo a las lesiones, por el cambio de preparación entre club y selecciones.

El responsable del Real Madrid estará en Valdebebas con Mariano, Odriozola, Lucas, Reguilón, Llorente y Kiko Casilla, además de los lesionados Marcelo, Isco, Benzema y Carvajal. El técnico piensa en el día 16 para comenzar a dar una vuelta de tuerca a la crisis. Habrá reuniones para recuperar la confianza interna.